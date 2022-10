Ce que les libéraux et les conservateurs ont raison – et tort – à propos de la taxe sur le carbone

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Ceux qui prêtent attention au débat sur la politique climatique à la Chambre des communes ont peut-être remarqué quelque chose de déroutant ces derniers temps – le gouvernement libéral et l’opposition conservatrice citent le même rapport pour faire valoir des arguments opposés au sujet de la taxe fédérale sur le carbone.

Le rapport en question est le Communiqué de mars du directeur parlementaire du budget sur les coûts financiers et économiques pour les particuliers et l’économie nationale d’une taxe sur le carbone qui passera à 170 $ par tonne d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

“C’est l’une de ces questions où les deux côtés du débat dans cette affaire parlent d’un noyau de vérité, mais négligent aussi commodément d’autres considérations importantes”, a déclaré Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary.

Le rapport examine quel sera le coût pour les particuliers et l’économie en 2030, lorsque la taxe sur le carbone passera de son taux actuel de 50 $ à 170 $ la tonne.

Le gouvernement libéral souligne la partie du rapport qui présente des calculs fiscaux simples – combien les ménages moyens paient moins combien ils reçoivent en remboursement. Selon le directeur parlementaire du budget, selon cette mesure, la plupart des ménages en profitent.

Les conservateurs soulignent une partie du rapport basée sur une modélisation compliquée qui prédit l’impact économique de la tarification du carbone dans l’ensemble de l’économie sur des éléments comme les salaires et les revenus de placement. Selon cette mesure, dit le directeur parlementaire du budget, la plupart des ménages sont déboursés.

Les deux ensembles de chiffres montrent que la taxe sur le carbone est progressive – ceux qui ont des revenus plus faibles réussissent mieux avec la tarification du carbone que ceux qui ont des revenus plus élevés.

Ce que le rapport n’examine pas, c’est le coût pour l’économie de l’inaction contre le changement climatique, la croissance économique qui pourrait résulter d’un passage à une économie verte et la façon dont la tarification du carbone se compare à d’autres politiques climatiques telles que les réglementations ou les crédits d’impôt.

Pour être juste, disent les experts, le rapport n’a pas pu comparer le plan libéral au plan conservateur car, jusqu’à présent, il n’y en a pas de conservateur. L’ancienne chef conservatrice Erin O’Toole avait un plan mais son successeur Pierre Poilievre n’a pas dévoilé le sien.

Faire quelque chose contre ne rien faire

Sans une alternative pour comparer la tarification du carbone, les experts disent que l’utilisation du rapport du directeur parlementaire du budget pour critiquer le plan du gouvernement revient à comparer une taxe sur le carbone à l’inaction contre le changement climatique.

“L’analyse du DPB suppose que nous pourrions être plus riches si le changement climatique n’existait pas, ce que tout le monde souhaite bien sûr que ce soit le monde dans lequel nous vivons. Mais il existe et nous devons décider comment y faire face”, a déclaré Brett Dolter, professeur adjoint d’économie à l’Université de Regina.

Selon un Rapport d’octobre 2020 du Fonds monétaire internationalles impacts de l’inaction incluent “une baisse de la productivité due à des changements dans le rendement des cultures agricoles et de la pisciculture et des températures plus élevées pour les personnes travaillant à l’extérieur”.

Les partisans attendent que le candidat à la direction du parti conservateur fédéral Pierre Poilievre arrive à un rassemblement anti-taxe sur le carbone à Ottawa le jeudi 31 mars 2022. (Patrick Doyle/La Presse canadienne)

Ce rapport indique également que, sans plan climatique, l’activité économique connaîtrait des perturbations plus fréquentes, les infrastructures et les bâtiments seraient physiquement détruits par des catastrophes naturelles plus fréquentes et l’élévation du niveau de la mer, et davantage de ressources devraient être détournées vers les efforts d’adaptation et de reconstruction.

Une récente papier dans la nature a également tenté de quantifier le coût de l’inaction et est arrivé à la conclusion que chaque tonne de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère cause 185 $US de dommages économiques.

“Nous ne sommes pas dans un monde où nous débattons, ‘devrions-nous avoir une politique climatique ou devrions-nous ne rien faire ?’ Je pense que nous sommes dans un monde où… il y a un impératif moral de faire quelque chose contre le changement climatique », a déclaré Nicholas Rivers, directeur associé de l’Institut de l’environnement de l’Université d’Ottawa.

Un modèle imparfait

Pour déterminer les impacts économiques d’un prix du carbone, a déclaré Rivers, le directeur parlementaire du budget a fait ce que font les autres économistes. Il a utilisé un modèle informatique pour prédire les impacts économiques des décisions politiques. Et les modèles, disent les experts, peuvent être gênants.

“Le modèle capture le comportement des ménages et des entreprises en supposant que l’économie est composée d’agents rationnels disposant d’informations parfaites”, a déclaré Rivers. “Il s’agit d’une fiction de modélisation pratique. Il n’est pas clair si cela conduit le modèle à surreprésenter ou sous-représenter les coûts.”

Rivers cite un exemple : si une entreprise choisit d’acheter une chaudière coûteuse et plus économe en carburant pour réduire les coûts du carburant et de la taxe sur le carbone, cet argent ne peut alors pas être utilisé pour payer les actionnaires et devient un investissement en capital.

Cette diminution du revenu de placement pour l’actionnaire aura un impact sur l’économie et cet impact est reflété dans le rapport du directeur parlementaire du budget. Mais le rapport n’examine pas les autres revenus que la même entreprise aurait pu réaliser en profitant de la transition vers une économie verte.

“Le monde inventé dans le rapport du DPB est une approximation, une approximation très grossière, de la réalité. C’est un modèle compliqué mais le monde est infiniment plus compliqué que le modèle qu’ils ont”, a déclaré Rivers.

“Le monde réel est rempli d’informations imparfaites, de personnes agissant sur des caprices et de personnes faisant des choix sans vraiment les considérer en fonction de leurs habitudes … qui vont conduire à des résultats très différents.”

Dolter a déclaré que le rapport du DPB est important et utile lorsque, et seulement lorsque, ses résultats sont mis en contexte avec ses limites. Dolter a déclaré qu’il aurait aimé voir un plus large éventail de résultats possibles dans le rapport, en tenant compte des facteurs pessimistes et optimistes.

Le coût pour l’économie dans son ensemble

Le rapport du DPB tente également de modéliser le coût de la tarification du carbone pour l’ensemble de l’économie canadienne. Il arrive à la conclusion que d’ici 2030, le PIB de l’économie canadienne sera inférieur de 1,3 % à ce qu’il aurait été sans la taxe sur le carbone.

En 2020, le National Bureau of Economic Research, un groupe de réflexion non partisan basé aux États-Unis, publié un article de recherche qui a abandonné la modélisation utilisée par le DPB en faveur de preuves du monde réel pour répondre à la même question.

Le document a examiné divers régimes de tarification du carbone dans 31 pays européens remontant à trois décennies et n’a trouvé “aucune preuve pour étayer les affirmations selon lesquelles la taxe aurait un impact négatif sur l’emploi ou la croissance du PIB”.

“Le fait qu’ils n’aient trouvé aucun impact ne signifie pas qu’il n’en existe pas”, a déclaré Rivers. “Cela signifie que c’est difficile à trouver, il y a beaucoup d’autres choses qui se passent et c’est probablement petit.”

“Ni [modelling or historical analysis] est une approche parfaite. Il y a un problème avec les deux.”

Rivers a déclaré que la prévision du directeur parlementaire du budget d’une baisse de 1,3 % du PIB d’ici 2030 est modeste par rapport à la croissance prévue de l’économie au cours des huit prochaines années.

“La meilleure preuve qui existe est que l’impact d’un prix du carbone sera globalement très faible sur le PIB”, a-t-il déclaré.

Tarification du carbone et alternatives

Bien que nous n’ayons pas de comparaison directe avec une autre proposition de politique fédérale de réduction des émissions, les économistes affirment que toutes les preuves jusqu’à présent conduisent à la conclusion que la tarification du carbone est moins chère que les programmes de réduction des émissions qui reposent sur des incitations ou des réglementations.

“Généralement, lorsque les économistes examinent les voies politiques, la réglementation est plus coûteuse que la tarification du carbone, la tarification du carbone est généralement considérée comme l’option la plus efficace, celle qui causera le moins de frein à l’économie”, a déclaré Dolter.

Toutes les politiques de réduction des émissions ont un coût et Tombe a déclaré que le défi avec une taxe carbone est que le coût est initial, ce qui peut la rendre difficile à vendre. Mais il y a aussi un coût à ne rien faire, a-t-il ajouté.

“Pour le gouvernement, ignorer les coûts, c’est malheureux, et pour les conservateurs, ignorer les avantages est tout aussi malheureux. Les deux existent et doivent être comparés”, a-t-il déclaré.