Ce que les lattes aux épices à la citrouille peuvent nous apprendre sur l’économie

Le latte aux épices à la citrouille est de retour — et le populaire et mème-ifié boisson de saison peut nous en apprendre beaucoup sur le comportement des consommateurs et l’économie.

Starbucks a lancé le latte aux épices à la citrouille en 2003et le “PSL” est devenu la boisson saisonnière la plus populaire de l’entreprise, vente plus de 600 millions depuis sa création et alimentant son adoption par les chaînes de café rivales et les cafés de quartier.

L’engouement pour les épices à la citrouille s’est étendu bien au-delà du café à la crème glacée, à la bière artisanale, aux produits de boulangerie, au yaourt et même à la nourriture pour chiens. L’industrie valait 511 millions de dollars en 2019, en hausse de 4,7% par rapport à l’année précédente, selon Nielsen Les données.

Et les entreprises proposent des produits à base de citrouille épicée de plus en plus tôt – des semaines avant le début officiel de la saison d’automne. Krispy Kreme, par exemple, a commencé à servir ses beignets et ses boissons à la citrouille le 8 août, son le plus ancien Libération.

Et puis – pouf, la saveur a disparu quelques mois plus tard.

Ce qui donne?

“C’est de l’économie très simple”, a déclaré Jadrian Wooten, professeur d’économie à Virginia Tech.

“Nous n’en voudrions pas s’il était disponible toute l’année”, a déclaré Wooten. “Les entreprises nous prennent ces choses et nous les rendent.

“Parce qu’ils l’enlèvent, nous en voulons plus plus tard.”