Ce que les Lakers auraient dû abandonner pour que Kyrie Irving soit révélée

Les Lakers de Los Angeles ont perdu l’acquisition de Kyrie Irving des Brooklyn Nets. Voici ce que les Lakers auraient dû abandonner pour faire venir Irving.

Vendredi, un rapport explosif a révélé que le garde All-Star Kyrie Irving avait demandé un échange des Brooklyn Nets. Au fil des heures, on a appris que les Lakers de Los Angeles faisaient partie des équipes les plus intéressées par l’acquisition d’Irving. Après tout, ils ont essayé de l’échanger lors de la dernière intersaison dans le but de le réunir avec LeBron James.

Eh bien, avec les Phoenix Suns et les LA Clippers, ils ont perdu Irving.

Dimanche, les Nets ont échangé Irving aux Dallas Mavericks en échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un choix de premier tour non protégé en 2029 et un choix de deuxième tour chacun en 2027 et 2029. Markieff va également de Brooklyn à Dallas. Morris.

Une fois de plus, les Lakers ont perdu l’acquisition d’Irving. Alors, qu’ont-ils exactement proposé aux Nets ?

Ce que Nets voulait des Lakers pour Kyrie Irving révélé

The Athletic’s Shams Charania (abonnement requis) a détaillé la saga Irving et comment les Mavericks ont pu acquérir le garde pour s’associer aux côtés de la star Luka Doncic. Il s’avère que les Lakers n’ont pas été en mesure de répondre au prix demandé par Brooklyn.

Charania note que les Lakers ont offert le garde Russell Westbrook et deux choix de première ronde en 2027 et 2029 aux Nets en échange d’Irving. Brooklyn a fait une contre-offre à Los Angeles, leur demandant d’inclure à la fois Austin Reaves et Max Christie dans l’accord, et de faire des échanges de choix. Comme le monde de la NBA l’a vu, les Nets ont beaucoup plus aimé l’offre des Mavericks que celle des Lakers et ont finalisé un accord.

Maintenant, on ne sait pas où les Lakers vont pivoter ensuite. Ce que l’on sait, c’est qu’ils devront rechercher des options assez rapidement, car la date limite des échanges a lieu le jeudi 9 février à 15 h 00 HE. Au moment d’écrire ces lignes, ils occupent la 13e place de la Conférence Ouest avec un dossier de 25-29, deux matchs derrière les Utah Jazz pour la dernière place de play-in (n ° 10) et trois matchs derrière les Mavericks pour les éliminatoires finales. spot (graine n ° 6).

Cette saison, Irving a récolté en moyenne 27,1 points, 5,3 passes décisives et 5,1 rebonds tout en tirant à 48,6% depuis le terrain et à 37,4% depuis la ligne des trois points. Il a été nommé partant pour le match des étoiles 2023 prévu le dimanche 19 février. Irving devrait devenir agent libre sans restriction à la fin de la saison.

Une fois de plus, Los Angeles a cherché à faire un grand swing pour Irving, mais a été éliminé.