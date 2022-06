Ce que les joueurs de Manchester United peuvent attendre de Ten Hag lors de l’entraînement de pré-saison

Un aperçu de ce à quoi ressemble Erik ten Hag pendant la formation a été fourni récemment.

Cela s’accompagne bien sûr du retour des joueurs de Manchester United à l’entraînement de pré-saison pour la première fois le lundi 27 juin.e.

Beaucoup de grands noms seront absents lundi car seuls les non-internationaux devraient arriver à Carrington, mais cela donne néanmoins à Ten Hag une chance de commencer à mettre en œuvre ses plans.

Le Néerlandais, qui est arrivé sur le terrain d’entraînement vers 8 heures du matin lundi, est confronté à la tâche colossale de reconstruire une équipe de United qui a obtenu son pire total de points dans une campagne de Premier League la dernière fois.

Maintenant, l’un de ses anciens joueurs, Sjoerd Overgoor, a donné un aperçu de ce qu’était la vie sous Ten Hag au club néerlandais Go Ahead Eagles – le premier emploi de l’homme de 52 ans en tant que manager :

“Nous avons beaucoup travaillé avec le ballon, mais quelques fois dans l’après-midi, nous devions courir dans les bois en groupe”, a déclaré Overgoor plus tôt cette année. « Il disait que nous devions parcourir une certaine distance en deux minutes. Nous voulions lui faire nos preuves alors notre groupe l’a fait en une minute et 50 secondes.

“Il a dit non. Si je vous dis de courir pendant deux minutes, je ne veux pas que vous preniez deux minutes et 10 secondes, mais je ne veux pas non plus que vous couriez pendant une minute et 50 secondes. Deux minutes, c’est deux minutes. Il était comme ça. Si vous ne respectiez pas le plan, vous aviez un problème.

