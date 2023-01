Ce que les joueurs blessés de retour des Jets de Winnipeg signifient pour l’alignement et les plans d’échéance des échanges

Blake Wheeler s’est rompu un testicule après avoir été frappé par un tir de Josh Morrissey contre Nashville le 15 décembre et a terminé le match. Le lendemain, après avoir appris que sa situation nécessitait une intervention médicale, Wheeler a reçu l’attention dont il avait besoin et a reçu le pronostic, relayé aux médias via Rick Bowness, de “probablement au moins quatre semaines”.

C’était il y a trois semaines.

Maintenant, une récupération beaucoup plus rapide que prévu donne à Wheeler l’opportunité de rejoindre Nikolaj Ehlers, Cole Perfetti et Nate Schmidt dans la marche de la salle de réveil de Winnipeg vers sa liste active. C’est une tournure étonnante de bonnes nouvelles, compte tenu de l’impact de Wheeler sur la glace cette saison, et une tournure des événements étonnante : une ecchymose est assez douloureuse à imaginer, tandis que le mot «rupture» véhicule un univers de douleur entièrement différent.

Ajoutez cela aux côtes fêlées que Wheeler a traversées en 2020 et à une litanie d’autres maux auxquels il a été confronté au fil des ans et il est facile de voir que Wheeler est fait d’un état d’esprit différent de celui qui a du sens dans d’autres professions. Il n’est pas juste de dire qu’il a donné son testicule gauche (ou droit) pour gagner, comme le dit le dicton, car ce n’est pas littéralement vrai. Wheeler revient dans l’équipe intact. Compte tenu de l’attitude de Wheeler envers la douleur, cependant, on soupçonne qu’il donnerait une partie de lui-même si les circonstances étaient bonnes.

“J’ai trois beaux enfants, nous n’en aurons plus, alors tant pis.” Blake Wheeler sur le bloc de tir qui a dévasté des générations. – Murat Ates (@WPGMurat) 25 mai 2021

Wheeler a fait un bloc de tir similaire contre Kris Russell lors du quatrième match du balayage de premier tour de Winnipeg contre Edmonton lors des séries éliminatoires de 2021 et en a ri.

Jeudi, Wheeler était plus stoïque dans son accouchement mais a maintenu son approche d’un autre monde envers la douleur dans l’exercice de ses fonctions.

« Il y a une différence entre être blessé et être blessé. Je ne savais pas que j’étais blessé jusqu’au lendemain », a déclaré Wheeler aux journalistes lorsqu’on lui a demandé comment il avait pu continuer à jouer le soir de sa rupture. À noter que, si Wheeler a quitté le match en deuxième période, il est revenu en troisième. Il est même allé devant le filet lors d’un avantage numérique en fin de partie. Les joueurs de hockey sont différents (et ce n’est pas toujours à leur avantage).

Le retour de Wheeler donne à son entraîneur toutes sortes d’options.

Basé sur les lignes de jeudi à l’entraînement, Winnipeg le remettra sur la ligne avec Mark Scheifele et Cole Perfetti qui étaient chauds à la fin novembre et au début décembre. Vous vous souviendrez que la réponse de Perfetti à sa mise au banc contre le Minnesota le 23 novembre s’est transformée en une machine à marquer des chances : Perfetti a marqué neuf points lors de ses huit matchs suivants. Wheeler et Scheifele ont joué un rôle important dans cela, avec la ligne dépassant les tirs et surpassant son adversaire – et la surclassant 9-4 au total cette saison.

L’autre ligne de pointage viable de Winnipeg comprend Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois. En règle générale, le combo Connor/Dubois est aux deux tiers d’une victoire pour Winnipeg, étant donné que les deux ont eu du succès avec des joueurs de profondeur comme Evgeny Svechnikov, Jansen Harkins et Michael Eyssimont sur leur aile. Ehlers donne au duo un troisième joueur de calibre vedette avec qui travailler, suggérant la domination – du moins sur le papier. On pourrait prêcher la prudence dans l’évaluation du retour au jeu d’Ehlers : Ehlers n’a pas joué depuis octobre et revient d’une opération d’hernie sportive qui a ralenti le retour d’autres joueurs de la LNH. Andrew Copp en est l’exemple le plus récent et son démarrage lent à Detroit après une procédure similaire cette intersaison suggère que l’explosivité peut être difficile à trouver – du moins pour commencer. Bowness rend probablement service à Ehlers en le plaçant sur une ligne qui peut indiquer s’il est ou non au sommet de son art dès le départ.

Le formidable jeu d’Adam Lowry cette saison mérite plus de mots que nous n’en donnerons, mais sa troisième ligne, maintenant avec Morgan Barron et Karson Kuhlman, est le trio prêt pour le match qui devrait être en mesure d’isoler les lignes Scheifele et Dubois. Lowry est l’option la plus sûre à la disposition de Bowness et peut également créer une infraction – il a été si bon.

Au moment des séries éliminatoires, personne ne se cache, cependant. Une partie d’une réponse que Bowness a donnée lorsqu’on lui a posé des questions sur Dubois le souligne.

«Comme je le lui dis, ainsi qu’à Mark, nous voulons pouvoir affronter les meilleurs joueurs de la ligue. C’est un défi pour lui et ils répondent tous les deux parce qu’ils jouent tous les deux de meilleurs matchs de 200 pieds », a déclaré Bowness. «Mais encore une fois, lorsque nous prenons la route ou même à la maison, vous voulez que vos meilleurs joueurs obtiennent les bonnes minutes. Ils ne vont pas s’asseoir sur le banc en se cachant des lignes de contrôle de l’autre équipe ou des meilleures lignes de l’autre équipe. Nous voulons faire confiance à tout le monde pour s’affronter, peu importe qui est sur la glace, et Pierre a fait un excellent travail à cet égard.

Les deux meilleurs centres sont à l’origine des victoires. Du point de vue de la métrique, Dubois et Scheifele ont chacun créé beaucoup d’attaque, tandis que Scheifele donne un peu plus en défensive. (“Un peu” est une phrase importante ici ; ces dernières saisons, la défense de Scheifele a souvent été carrément poreuse. Ce n’est pas le cas cette année.)

Wheeler, Perfetti et Ehlers reviendront tous au top de leur forme à des rythmes différents, compte tenu de leurs blessures et circonstances individuelles. Il ressort clairement de la construction de la liste de Winnipeg que Bowness a des options : deux lignes de score viables et une formidable ligne de contrôle sont disponibles chaque soir. Si deux de ces trois trios gagnent leurs affrontements, il ne devrait pas toujours falloir une victoire des équipes spéciales (ou l’héroïsme de Connor Hellebuyck) pour que les Jets continuent de gagner.

Les options comptent également pour le directeur général de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff.

Il est extrêmement important de noter en ce moment qu’aucun des joueurs de Winnipeg ne s’est retrouvé sur la liste des blessés à long terme (LTIR) cette saison. Winnipeg les a simplement déplacés vers la réserve standard des blessés et a appelé des joueurs pour combler leurs places. Pourquoi est-ce si important? Même avec les joueurs blessés de Winnipeg et leurs rappels qui comptent tous deux dans le plafond salarial, les Jets sont restés sous le plafond tout au long de la saison et ont lentement construit de l’espace à utiliser s’ils le jugent bon. Les Jets sont sur le point de pouvoir ajouter plus de 5 millions de dollars de contrats à la date limite des échanges – ce qu’aucune version récente du club n’a été en mesure de faire. Vous vous souviendrez que Winnipeg a utilisé le LTIR avec Bryan Little de 2020-21 à aujourd’hui. Vous vous souviendrez également que j’écrivais à maintes reprises que cela ne signifiait aucun ajout majeur à la date limite des échanges, car les équipes de LTIR ne construisent pas d’espace de plafond tout au long de la saison.

Cheveldayoff est maintenant libre d’une manière qu’il n’a pas été libre depuis la date limite des échanges de 2020, lorsque Winnipeg a ajouté Dylan DeMelo et Cody Eakin à des résultats mitigés. S’il souhaite augmenter le corps d’attaquants de Winnipeg de manière à ce que les futurs problèmes de blessures ne réduisent pas considérablement la marge d’erreur des Jets pour gagner un soir donné, il le peut. Si Cheveldayoff souhaite essayer d’acquérir un défenseur haut de gamme pour compléter l’excellence de la qualité All-Star de Morrissey, il peut également essayer de le faire.

Cheveldayoff s’est libéré des chaînes du LTIR en échangeant Little contre l’Arizona la saison dernière. Sur le plan personnel, cela a dû être une décision difficile à prendre. Professionnellement, cela donne à Winnipeg la possibilité d’explorer des questions philosophiques captivantes sur ses objectifs cette saison et dans le futur.

Ces Jets pourraient-ils vraiment faire « all-in », en envoyant des prospects ou en retirant des capitaux – encore une fois – au nom d’essayer d’aller en profondeur alors que Scheifele, Wheeler, Dubois et Hellebuyck sont tous sous contrat ? Ou ont-ils ressenti trop de douleur en abandonnant des actifs similaires en acquérant Paul Stastny en 2018 et Kevin Hayes en 2019 ?

Nous couvrirons plus en détail la date limite des échanges de Winnipeg dans les semaines à venir. Pour l’instant, il est important de noter que le travail de Cheveldayoff en 2022 lui donne des options qu’il n’a pas eues depuis des années. S’il fait tapis, bricole ou reste fidèle, cela en dira beaucoup plus sur les ambitions et les priorités de Winnipeg que sur ses contraintes de plafond.

Alors que Winnipeg revient en pleine forme sur la glace, il convient également de noter cette victoire hors glace.

(Photo de Blake Wheeler et Nikolaj Ehlers : Ron Chenoy / USA Today)