Ce que les jeunes devraient savoir sur les risques d’AVC

D’autres facteurs de risque d’AVC à un jeune âge sont similaires aux facteurs de risque à un âge plus avancé, tels que le tabagisme et le diabète, selon Twig.

McKeown a déclaré qu’il n’avait jamais été formellement diagnostiqué d’hypertension artérielle avant son accident vasculaire cérébral, mais qu’il prend maintenant des médicaments contre l’hypertension. Et il peut également avoir un problème de coagulation excessive du sang. Il prend des anticoagulants pour ça, dit-il. Il doit subir une évaluation plus approfondie avec un hématologue, un médecin qui étudie le sang et les troubles sanguins.

Ne rejetez pas les signes

McKeown admet qu’il aurait probablement écarté ses symptômes. « Je me serais dit de simplement passer à travers, mais j’étais entouré de femmes au gymnase – en particulier l’instructeur de fitness et un autre employé – et je suis tellement reconnaissant qu’ils aient pris mes symptômes au sérieux et aient appelé le 911 », a-t-il déclaré. « Sans eux, j’aurais probablement essayé de rentrer chez moi pour dormir, et je ne serais probablement pas en train de marcher ou de parler en ce moment.