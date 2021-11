Ce que les investisseurs peuvent apprendre de tous les achats et ventes de Tesla et Rivian

Les actions de Rivian ont été sous pression, mais avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars, supérieure à celle de GM et Ford, il serait difficile de dire que le démarrage du véhicule électrique n’est pas un succès majeur. Ces derniers temps, l’action d’achat et de vente d’actions de véhicules électriques a été intense, depuis toute l’agitation suscitée par la vente d’actions Tesla par Elon Musk au groupe Lucid de l’ancien dirigeant de Tesla, Peter Rawlinson, qui est devenu public plus tôt cette année et est maintenant évalué à plus de 80 milliards de dollars, à peine à peu près aussi gros que les piliers de Detroit. Alors que le marché boursier est confronté à un nouveau test après que le président Joe Biden a reconduit Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale, ce qui a conduit à des appels du marché selon lesquels les investisseurs sont sur le point de revenir aux actions de valeur et de s’éloigner des noms de croissance les plus chauds avant les pressions de la hausse des taux d’intérêt, Tesla les concurrents ont redonné des gains. Les actions VE sont-elles dans une bulle ? CNBC s’est récemment entretenu avec Nick Colas, co-fondateur de DataTrek Research et ancien analyste de l’industrie automobile de Wall Street, sur ce qui se passe dans l’espace des véhicules électriques.

Rivian et ce qui fait les bulles du marché

La valorisation de Rivian est extrêmement élevée, selon Colas. « Il n’y a pas moyen de contourner cela. Chaque fois que vous parlez d’une entreprise qui n’a encore vendu aucun produit et qui a une valorisation de 100 milliards de dollars, c’est une valorisation énorme, mais ce n’est pas nécessairement une bulle », a-t-il déclaré. Tesla elle-même n’avait pas une capitalisation boursière de plus de 80 milliards de dollars avant le début de 2020, a noté Colas dans une récente note de recherche, et à ce moment-là, elle produisait 100 000 véhicules par trimestre. Rivian commence tout juste à expédier ses premiers véhicules clients.

Une camionnette électrique Rivian R1T lors de l’introduction en bourse de la société devant le Nasdaq MarketSite à New York, le mercredi 10 novembre 2021. Bing Guan | Bloomberg | Getty Images

L’intérêt récent des investisseurs pour les actions VE et leurs gains de valorisation reflète un élément de ce qui fait une bulle : un déséquilibre entre l’offre d’un désir d’investissement particulier et la demande. Des bulles de marché peuvent se former lorsque trop d’argent est investi dans un domaine particulier où l’offre est insuffisante. Dans l’ensemble, Colas n’est pas inquiet d’une bulle boursière qui éclate de sitôt car la liquidité du marché reste élevée, tout comme l’épargne des ménages qui continuera à rechercher des gains de marché. Mais dans l’histoire à plus long terme des véhicules électriques, il y a le fait que les investisseurs courent après les quelques noms qui leur sont disponibles. « Les investisseurs recherchent tout jeu possible dans les véhicules autonomes et les véhicules électriques et il y a une réelle pénurie d’opportunités, et c’est pourquoi une Tesla ou un Rivian est si apprécié. Parce qu’il n’y a pas assez de stocks de véhicules électriques là-bas », a déclaré Colas. « Vous devez fournir au marché ce qu’il veut, sinon cela crée des bulles dans une certaine mesure. »

Pourquoi les investisseurs ne peuvent pas ignorer les véhicules électriques

Colas, cependant, n’est pas prêt à appeler une bulle dans les véhicules électriques. Il dit que l’ensemble de l’écosystème des véhicules électriques est exactement comme l’était l’industrie automobile il y a un siècle, qui a commencé très fragmentée et a ensuite mis 80 ans pour devenir les trois grands. « Dans les véhicules électriques, cela pourrait prendre huit ans », a-t-il déclaré. Et Rivian, évalué à 100 milliards de dollars, est une entreprise qu’aucun investisseur institutionnel ne peut se permettre d’ignorer. « Ils ont vu ce qui s’est passé avec Tesla et savent ce qui peut arriver dans cet espace », a-t-il déclaré. Avec une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, chaque investisseur institutionnel aux États-Unis et dans le monde doit prendre Rivian au sérieux. Et s’ils possèdent déjà Tesla, les investisseurs doivent prendre la décision de garder toutes leurs Tesla ou d’en vendre certaines et d’acheter des Rivian, « juste au cas où ce n’est peut-être pas une Tesla mais une entreprise d’un demi-billion, et dans ce cas , c’est à cinq ensacheuses d’ici », a déclaré Colas. « Nous avons fait suffisamment d’introductions en bourse au fil des ans pour savoir que certains investisseurs parcourent de nouvelles sociétés au fur et à mesure de leur introduction en bourse, vendant l' »ancien » nom et le remplaçant par le » nouveau « », a écrit Colas dans une récente note aux clients. « Tesla a été le seul » vrai » jeu de véhicules électriques sur les marchés boursiers américains pendant des années. Maintenant, il a de la concurrence pour l’investisseur marginal. «

Les actions EV ressemblent moins à des bulles que des options

Rivian est une action en vogue, et elle est très volatile, et elle continuera d’être volatile, dit Colas, car les actions EV se négocient davantage comme des stock-options que comme des actions sous-jacentes. « C’est une option à long terme plus qu’une action », a déclaré Colas. « C’est une option sur Rivian qui a beaucoup de succès dans les véhicules électriques. Tesla était de la même manière plus tôt dans son histoire, une option sur l’avenir potentiel. » Ainsi, la volatilité récente de Rivian se répétera pour des raisons autres qu’un cycle croissance-valeur induit par la Fed, et les investisseurs doivent se rappeler que les options sont toujours plus volatiles que les actions sous-jacentes, et que la volatilité évoluera en fonction de la réduction par le marché de ses chances de étant très réussi.

Où GM et Ford s’intègrent dans l’équation EV

Compte tenu de la volatilité des véhicules électriques, les investisseurs devraient probablement jouer des deux côtés du commerce, avec une partie de l’exposition aux nouveaux arrivants, y compris Telsa et Rivian, et un pied dans les acteurs historiques, « pas nécessairement parce qu’ils vont gagner l’espace, mais ils ont les blocs de construction qui peuvent leur permettre de gagner », a déclaré Colas. C’est ce que le PDG de Ford a déclaré la semaine dernière lorsqu’il a annoncé qu’un accord pour développer conjointement un VE avec Rivian était en train d’être abandonné (c’est toujours un investisseur dans l’entreprise). Le PDG de Ford, Jim Farley, a fait référence à la « confiance croissante » du constructeur automobile pour « gagner dans l’espace électrique » comme un raisonnement pour mettre fin à la collaboration. Mais l’approche actuelle du marché pour valoriser les pure-plays EV plus élevés que Ford ou GM montre le risque à long terme qui est dans les constructeurs automobiles plus anciens. « Les constructeurs automobiles traditionnels sont confrontés à des défis incroyables, comme nous n’en avons jamais vu, et cela rend l’incursion des constructeurs automobiles japonais et sud-coréens petite en comparaison », a déclaré Colas. « C’est un grand changement technologique qu’ils ont résolu jusqu’à présent en construisant des véhicules électriques en interne et en laissant les entreprises combinées. » Il ne considère pas cette approche comme un avantage. À l’heure actuelle, la façon dont le marché valorise Tesla, Rivian et Lucid Group par rapport à Detroit envoie le message aux investisseurs que « la combinaison de l’ancien secteur des moteurs à combustion et du secteur des véhicules électriques n’est pas une excellente thèse d’investissement », Colas mentionné. Le facteur critique sera dans quelle mesure GM et Ford pourraient finalement se séparer des activités de véhicules électriques, et cela présente une raison potentiellement impérieuse de conserver les actions. « Les deux thèmes n’ont rien à voir l’un avec l’autre et cette rupture est une possibilité et l’une des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir détenir les actions », a-t-il déclaré. Mais il est pas convaincu que Ford ou GM feront jamais cette démarche, même si l’affaire peut être faite, c’est la bonne. « GM et Ford ont encore du temps. Mais en ce qui concerne un remake d’entreprise dramatique qui reflète les défis existentiels auxquels ils sont confrontés … Nous ne retenons pas notre souffle », a écrit Colas dans une récente note de recherche.

Coût du capital et bataille EV

Si GM et Ford s’en tiennent à leur structure d’entreprise actuelle, Colas n’y voit que peu ou pas d’avantages et un inconvénient distinct : leur coût du capital. Il est beaucoup plus élevé pour Ford et GM, tous deux inférieurs à 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, que pour Tesla à 1 000 milliards de dollars. Il s’agit de la vente d’actions Tesla qui signifie beaucoup plus pour la concurrence sur le marché des véhicules électriques que la récente action Musk. Si Tesla a besoin de 10 milliards de dollars de capital, elle peut vendre 10 milliards de dollars d’actions à une dilution de 1% pour les actionnaires actuels. Si GM ou Ford ont fait cela, c’est une dilution d’environ 10 %. « C’est l’ampleur de la différence de coût du capital. … Le coût du capital combiné de GM et Ford est ridiculement élevé et insoutenable », a déclaré Colas. « Parce que la minute où l’industrie des véhicules électriques bénéficiera d’une adoption massive, nous verrons beaucoup de nouvelles technologies sortir et toutes ces entreprises devront investir une tonne et les grands constructeurs automobiles nationaux ne seront pas aussi bien positionnés qu’un Rivian ou Tesla. » Les véhicules électriques impliquent à terme des véhicules autonomes et une refonte des transports mondiaux. Cela exigera des entreprises qu’elles disposent de capitaux propres considérables pour les fusions et acquisitions et les investissements stratégiques. « Avec où se situent actuellement les cours des actions de GM et Ford, ils apporteront un canif à une fusillade », a écrit Colas dans une note récente. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Colas considère une valorisation autonome de l’activité VE comme un avantage. « Ce n’est pas que Ford et GM ne peuvent pas rivaliser dans les véhicules électriques ou les véhicules utilitaires – ils le peuvent », a-t-il écrit dans une note récente. « C’est que leurs chances s’améliorent considérablement s’ils peuvent avoir une devise d’équité qui va de pair avec Tesla et (maintenant) Apple. »

