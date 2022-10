Ce que les investisseurs doivent savoir sur les dernières règles de déclaration fiscale cryptographique

“Je pense que c’est un bon changement”, a déclaré Matt Metras, un agent inscrit et spécialiste de la fiscalité des crypto-monnaies chez MDM Financial Services à Rochester, New York. “Les gens qui échangent des choses comme les NFT ne considéreraient pas cela comme une monnaie virtuelle.”

Notamment, les “actifs numériques” incluent désormais les jetons non fongibles, ou NFT, qui accordent la propriété à des éléments tels que l’art, et les pièces stables, qui sont rattachées à un actif du monde réel.

Depuis 2019, il y a eu une question oui ou non sur la “monnaie virtuelle” sur les déclarations de revenus, obligeant les déclarants à cocher une case pour divulguer leur activité de cryptographie imposable. Pour 2022, l’agence a changé le terme “monnaie virtuelle” en “actif numérique”, avec plus d’indications sur le moment de cocher “oui”.

L’American Institute of CPAs a également exprimé des inquiétudes quant au manque de clarté pour les contribuables, faisant référence au “grand livre distribué sécurisé par cryptographie” dans les instructions, ce qui peut dérouter les déclarants.

“Nous suggérons à l’IRS et au Trésor de garder la question centrée sur la” monnaie virtuelle “jusqu’à ce que des réglementations proposées et finales soient publiées définissant les” actifs numériques “”, a déclaré Eileen Sherr, directrice de la politique fiscale et du plaidoyer à l’American Institute of CPAs.

L’organisation a soumis des commentaires à l’IRS sur la question fin août, demandant des révisions et des instructions plus claires avec des exemples avant de finaliser la déclaration de revenus 2022.