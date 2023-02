Ce que les investisseurs doivent savoir sur le ‘staking’ crypto

Il n’y a pas six mois, éther a conduit une reprise des prix des crypto-monnaies avant une grande mise à niveau technologique qui rendrait quelque chose appelé « jalonnement » disponible pour les investisseurs en crypto.

La plupart des gens ont à peine compris le concept, mais maintenant, le prix de l’éther chute au milieu des craintes croissantes que la Securities and Exchange Commission puisse le réprimer.

Jeudi, Kraken, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a clôturé son programme de jalonnement dans le cadre d’un règlement de 30 millions de dollars avec la SEC, qui a déclaré que la société n’avait pas enregistré l’offre et la vente de son programme de jalonnement cryptographique en tant que service. .

La nuit avant, Coinbase Le PDG Brian Armstrong a averti ses abonnés sur Twitter que le régulateur des valeurs mobilières pourrait vouloir plus largement mettre fin au jalonnement pour les clients de détail américains.

“Cela devrait avertir tout le monde sur ce marché”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, à “Squawk Box” de CNBC vendredi matin. “Que vous appeliez cela prêter, gagner, céder, que vous offriez un pourcentage de rendement annuel – cela n’a pas d’importance. Si quelqu’un prend [customer] jetons et transférant vers leur plate-forme, la plate-forme le contrôle. »

Le jalonnement a été largement considéré comme un catalyseur pour l’adoption généralisée de la crypto et une grande opportunité de revenus pour les échanges comme Coinbase. Une répression du jalonnement et des services de jalonnement pourrait avoir des conséquences néfastes non seulement pour ces échanges, mais aussi pour Ethereum et d’autres réseaux blockchain de preuve de participation. Pour comprendre pourquoi, il est utile d’avoir une compréhension de base de l’activité en question.

Voici ce que vous devez savoir :

Qu’est-ce que le jalonnement ?

Le jalonnement est un moyen pour les investisseurs de gagner un rendement passif sur leurs avoirs en crypto-monnaie en verrouillant des jetons sur le réseau pendant un certain temps. Par exemple, si vous décidez de mettre en jeu vos avoirs en éther, vous le ferez sur le réseau Ethereum. En fin de compte, cela permet aux investisseurs de mettre leur crypto au travail s’ils ne prévoient pas de le vendre de si tôt.

Comment fonctionne le jalonnement ?

Le jalonnement est parfois appelé la version crypto d’un compte d’épargne à intérêt élevé, mais il y a un défaut majeur dans cette comparaison : les réseaux crypto sont décentralisés, et les institutions bancaires ne le sont pas.

Gagner des intérêts grâce au jalonnement n’est pas la même chose que gagner des intérêts à partir d’un pourcentage de rendement annuel élevé offert par une plate-forme centralisée comme celles qui ont rencontré des problèmes l’année dernière, comme BlockFi et Celsius, ou Gemini le mois dernier. Ces offres ressemblaient vraiment plus à un compte d’épargne : les gens déposaient leur crypto auprès d’entités centralisées qui prêtaient ces fonds et promettaient des récompenses aux déposants intéressés (jusqu’à 20 % dans certains cas). Les récompenses varient selon le réseau, mais généralement, plus vous misez, plus vous gagnez.

En revanche, lorsque vous misez votre crypto, vous contribuez au système de preuve de participation qui maintient les réseaux décentralisés comme Ethereum en cours d’exécution et sécurisés ; vous devenez un “validateur” sur la blockchain, ce qui signifie que vous vérifiez et traitez les transactions au fur et à mesure, si elles sont choisies par l’algorithme. La sélection est semi-aléatoire – plus vous misez de crypto, plus vous aurez de chances d’être choisi comme validateur.

Le blocage de vos fonds constitue une sorte de garantie qui peut être détruite si vous, en tant que validateur, agissez de manière malhonnête ou hypocrite.

Cela n’est vrai que pour les réseaux de preuve de participation comme Ethereum, Solana, Polkadot et Cardano. Un réseau de preuve de travail comme Bitcoin utilise un processus différent pour confirmer les transactions.

Implantation en tant que service

Dans la plupart des cas, les investisseurs ne se jalonneront pas eux-mêmes – le processus de validation des transactions de réseau est tout simplement impossible tant au niveau du détail qu’au niveau institutionnel.

C’est là qu’interviennent les fournisseurs de services de cryptographie comme Coinbase, et anciennement Kraken. Les investisseurs peuvent donner leur crypto au service de jalonnement et le service effectue le jalonnement au nom des investisseurs. Lors de l’utilisation d’un service de jalonnement, la période de blocage est déterminée par les réseaux (comme Ethereum ou Solana), et non par le tiers (comme Coinbase ou Kraken).

C’est aussi là que ça devient un peu trouble avec la SEC, qui a déclaré jeudi que Kraken aurait dû enregistrer l’offre et la vente du programme de jalonnement d’actifs cryptographiques en tant que service auprès du régulateur des valeurs mobilières.

Bien que la SEC n’ait pas donné d’indications formelles sur les actifs cryptographiques qu’elle considère comme des titres, elle voit généralement un signal d’alarme si quelqu’un fait un investissement avec une attente raisonnable de bénéfices qui découleraient du travail ou des efforts d’autrui.

Coinbase détient environ 15% de la part de marché des actifs d’Ethereum, selon Oppenheimer. Le taux de participation actuel de l’industrie au détail est de 13,7 % et continue de croître.

Preuve de participation vs preuve de travail

Le jalonnement ne fonctionne que pour les réseaux de preuve de participation comme Ethereum, Solana, Polkadot et Cardano. Un réseau de preuve de travail, comme Bitcoin, utilise un processus différent pour confirmer les transactions.

Les deux sont simplement les protocoles utilisés pour sécuriser les réseaux de crypto-monnaie.

La preuve de travail nécessite un équipement informatique spécialisé, comme des cartes graphiques haut de gamme pour valider les transactions en résolvant des problèmes mathématiques très complexes. Les validateurs reçoivent des récompenses pour chaque transaction qu’ils confirment. Ce processus nécessite une tonne d’énergie pour se terminer.

La grande migration d’Ethereum vers la preuve de participation à partir de la preuve de travail a amélioré son efficacité énergétique de près de 100 %.

Risques encourus

La source de rendement du jalonnement est différente des marchés traditionnels. Il n’y a pas d’humains de l’autre côté qui promettent des rendements, mais plutôt le protocole lui-même qui paie des investisseurs pour faire fonctionner le réseau informatique.

Malgré le chemin parcouru par la cryptographie, c’est encore une industrie jeune remplie de risques technologiques, et les bogues potentiels dans le code sont importants. Si le système ne fonctionne pas comme prévu, il est possible que les investisseurs perdent certaines de leurs pièces mises en jeu.

La volatilité est et a toujours été une caractéristique quelque peu attrayante de la cryptographie, mais elle comporte également des risques. L’un des plus grands risques auxquels les investisseurs sont confrontés dans le jalonnement est simplement une baisse du prix. Parfois, une forte baisse peut conduire de plus petits projets à augmenter leurs taux pour rendre une opportunité potentielle plus attrayante.