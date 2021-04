L’économie reprend le dessus, soutenue par la politique budgétaire et économique, ainsi que par le nombre croissant de personnes vaccinées contre Covid-19. Le produit intérieur brut du premier trimestre, qui sera publié jeudi, devrait montrer que l’économie a progressé de 6,5%. La croissance au deuxième trimestre pourrait être plus proche de 10%.

« Nous ne nous attendons pas à ce que la Fed donne des indications avant l’été sur ce qu’elle pourrait faire en ce qui concerne son bilan », a-t-il déclaré. « Cela peut commencer à laisser tomber des indices à cette époque. »

La Fed a pris des mesures sans précédent pour éviter un pire krach économique et a réussi à maintenir le fonctionnement des marchés financiers. En conséquence, son bilan a grimpé à 7,9 billions de dollars.

On s’attend à ce que le processus d’abandon de ces politiques soit lent et délibéré.

«Ils manquent de temps», a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. « La prochaine fois qu’ils se rencontreront, ils devront reconnaître à quel point l’économie est forte. (…) Ils doivent commencer à diminuer. [asset purchases]. … L’économie est en plein essor. Nous allons voir beaucoup d’emplois, beaucoup moins de chômage. Il y a des effets de base sur l’inflation, mais cela va être difficile à ignorer. «

L’achat d’obligations se déroule

Les stratèges obligataires se sont concentrés sur le moment où la Fed commencerait à dénouer le minimum de 120 milliards de dollars par mois en achats d’actifs, souvent appelé assouplissement quantitatif ou QE.

À un moment donné, les responsables de la banque centrale devraient discuter de leurs intentions de ralentir les achats, puis entamer le processus de réduction des mois plus tard. Powell a déclaré que la banque centrale ralentirait les achats lorsqu’elle verrait « de nouveaux progrès substantiels » dans l’économie.

« L’accent sera mis sur la description et la caractérisation de » nouveaux progrès substantiels « », a déclaré Mark Cabana, responsable de la stratégie des taux courts américains chez Bank of America. « Nous ne pensons pas que nous allons obtenir beaucoup de clarté là-bas. Nous pensons que ce sera un type de Fed largement attentiste. Ils sembleront plus optimistes comme ils l’ont fait, Powell en particulier. »

Cabana a déclaré que le marché attend des détails sur ce que la Fed considérerait comme de nouveaux progrès substantiels. Il a déclaré que Powell allait probablement discuter du programme d’achat d’obligations lors de la réunion de juin et continuer à en parler avant de le réduire au début de l’année prochaine. La Fed achète chaque mois au moins 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

« Si Powell surprend et suggère que nous voyons des signes de progrès supplémentaires et en fonction de sa confiance en lui, alors les taux pourraient augmenter à cause de cela et cela pourrait signaler un retrait potentiel de l’hébergement, et nous ne pensons pas encore y être. », A déclaré Cabana.

Cabana a déclaré que la Fed aurait un processus délibéré pour s’éloigner du QE.