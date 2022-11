Ce que les investisseurs devraient faire lors du puissant rallye boursier de jeudi

Les marchés plus larges ont bondi jeudi après que l’indice des prix à la consommation d’octobre ait montré que le taux d’inflation pourrait enfin ralentir. En réponse à l’impression de l’IPC, les rendements du Trésor américain ont plongé par anticipation et espèrent que la Réserve fédérale n’aura plus besoin d’être aussi agressive avec sa politique de hausse des taux d’intérêt. Lorsque les taux baissent, les valorisations des actions ont tendance à augmenter, les actions à plus longue durée – celles qui promettent des bénéfices dans le futur mais une capacité bénéficiaire limitée à court terme – ont tendance à se redresser le plus. Les mouvements massifs que nous constatons dans le Nasdaq à forte composante technologique, qui a été écrasé cette année, soulèvent la question de savoir si vous essayez de chasser la force dans l’espoir que le fond insaisissable se trouve, ou si vous profitez de ces gains intrajournaliers et allégez-vous sur les postes problématiques ? Le Nasdaq a grimpé de plus de 6% dans les échanges de jeudi. Dans les mouvements démesurés de jeudi à la hausse – qui ont également fait grimper le Dow Jones Industrial Average d’environ 3% et le S & P 500 de plus de 4,5% – nous pensons qu’il serait prudent de réduire légèrement certaines de nos actions technologiques de haut vol qui se rallient sur de multiples expansions, mais comportent toujours une incertitude importante sur les bénéfices. Même si le vert à l’écran est un soulagement bienvenu et que les valorisations technologiques profitent lorsque les taux baissent et que le dollar américain s’affaiblit, les fondamentaux comptent toujours en fin de compte. Les entreprises dont les perspectives sont à la baisse dans une économie en ralentissement qui ont également des bases de dépenses gonflées auront encore du mal à atteindre leurs chiffres au cours des prochains trimestres, et les insuffisances de bénéfices feront baisser les stocks. De plus, nous sommes encouragés de voir un IPC plus froid que prévu, mais nous ne pouvons pas laisser nos émotions prendre le dessus car un mois de lecture ne signifie pas que la Fed a fini d’augmenter les taux. Bien sûr, nous prévoyons une baisse de l’inflation, mais les coûts de la nourriture et du logement restent obstinément élevés, et il faudra probablement plusieurs mois consécutifs de stabilisation ou de baisse de l’inflation pour que la Fed ait fini de resserrer. Jeudi, nous ne sommes pas autorisés à négocier presque toutes les actions technologiques du portefeuille, donc malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le moment pour le portefeuille du Club. Cependant, nous vous dirons toujours ce que nous ferions si nous n’étions pas limités. Notre approche jeudi serait de choisir une ou deux de nos actions technologiques qui sont en hausse significative et qui ne sont que légèrement réduites. Nous disons à la légère car il est certainement possible que le rallye massif ait des retombées alors que l’argent sort de la ligne de touche et revient sur le marché en raison d’un sous-investissement généralisé. Mais ne rien faire et s’asseoir sur ses mains lorsque le Nasdaq rugit comme ça semble insensé. Si le Nasdaq était en baisse de 6 % jeudi, vous pariez que nous dirions de choisir une ou deux actions et d’acheter. Notre nature est de toujours chercher à acheter sur la faiblesse et à vendre sur la force. Deux actions que nous possédons et que nous aurions réduites jeudi auraient été Salesforce (CRM) et Microsoft (MSFT). Nous abaissons cependant nos notes sur les deux actions à 2 . C’est parce que les deux sociétés subissent actuellement des vents contraires importants en raison de la force du dollar. Salesforce pourrait voir le calendrier des grosses transactions repoussées en raison des cycles de vente allongés. Nous entendons parler de presque toutes les sociétés de logiciels d’entreprise. Sur Microsoft, ses bénéfices ont été impactés par une baisse d’Azure en raison de la modération de la croissance de la consommation de cloud et d’un marché des PC en déclin. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CRM et MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Des commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 10 novembre 2022. Brendan McDermid | Reuter