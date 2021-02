Le short squeeze GameStop a piqué l’intérêt d’une jeune génération d’investisseurs, qui se tournent probablement vers des applications de trading sans frais comme Robinhood. | Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg / Getty Images

Le rallye boursier sans précédent a été un frisson – et un récit édifiant – pour les jeunes qui prennent des décisions d’investissement.

Sophia Coffey, une étudiante de 19 ans à l’Arizona State University, a récolté 185 actions d’AMC Entertainment au cours de la pandémie de Covid-19. Pour environ 2 à 7 dollars par action, elle pariait que la chaîne de cinéma se rétablirait financièrement après la pandémie. À sa grande surprise, l’investissement a porté ses fruits avant la levée des restrictions de Covid-19: la frénésie boursière GameStop a catapulté la valeur de l’AMC $ à 20 $ par action fin janvier, alors que les investisseurs amateurs se sont organisés pour augmenter artificiellement les performances du marché de certaines entreprises en déclin, y compris AMC. Coffey a décidé de vendre quelques jours plus tard avant de couler, ce qui a produit environ 400% de gains, mais elle conserve toujours environ 85 actions au cas où la valeur d’AMC augmenterait une fois les salles rouvertes.

La saga GameStop, qui a été initiée par un contingent de traders du forum r / WallStreetBets de Reddit, a attiré une attention écrasante – et un examen minutieux – sur le monde du day trading et les motivations de jeunes investisseurs comme Coffey. Les communautés en ligne qui alimentent ces cohortes de commerçants avides de risques sont particulièrement intéressantes. Sur des plates-formes telles que TikTok, Reddit et Discord, les gens fournissent des connaissances en matière d’investissement, des conseils douteux et des mèmes. Ces espaces, comme la plupart des sous-cultures sur Internet, communiquent à travers un jargon de niche, et du point de vue d’un étranger – à savoir les Wall Streeters et la presse financière – il est facile de confondre ces tendances mémétiques avec un manque de connaissances sur le marché boursier.

Les membres de la génération Z sont peut-être les plus jeunes investisseurs à entrer sur le marché, mais la plupart respectent les bases financières approuvées par les baby-boomers, la génération X et la génération Y qui les ont précédés. Ils lisent Warren Buffett, ouvrent des comptes de retraite et visent à diversifier leurs portefeuilles. Mais contrairement à leurs aînés, davantage de jeunes semblent conscients de l’impact direct que les médias sociaux pourraient avoir sur le marché boursier et du fait que le marché ne reflète pas fidèlement les réalités financières des Américains.

Le short squeeze GameStop a appris aux jeunes spectateurs intéressés quelques choses sur les marchés: tout le monde – fonds spéculatifs, gestionnaires d’actifs, banques et courtiers – négocie pour le profit, et ceux qui ont le moins de chances de réussir sont les petits traders privés. Ils réalisent également en grande partie qu’il est peu probable que des applications de trading à faible ou sans frais permettent à un tel rallye de se reproduire. Mais quand on est adolescent, ces événements sont exaltants, et «fuck the system» peut sonner comme un bon cri de ralliement pour prendre du retard.

«Je pense que les adolescents sont conscients qu’il y a une sorte de manipulation du marché à Wall Street», a déclaré Kiran Boggs, un lycéen de 17 ans qui dirige la page Instagram @generationzillionaire et publie des nouvelles, des conseils et des informations sur les finances. mèmes pour un public de la génération Z. «Après avoir vu ce que r / WallStreetBets pourrait accomplir, je pense que de plus en plus de gens sont maintenant intéressés par l’investissement, que ce soit un investissement passif ou vraiment risqué.»

Les adolescents à qui j’ai parlé étaient principalement des investisseurs averses au risque. Alors qu’ils aimaient parfois se livrer à un «meme stock» ou deux, juste pour participer à la tendance, la plupart visaient à être réfléchis à leurs investissements, en protégeant leurs portefeuilles sur des décennies de croissance. «J’aurais aimé qu’il y ait plus de promotion des investissements à long terme», m’a dit Coffey. «Je connais des jeunes qui prennent de mauvaises décisions d’investissement en pensant pouvoir gagner rapidement de l’argent. Je ne suis certainement pas comme ça.

Son état d’esprit ne reflète pas tous les jeunes traders, en particulier les nouveaux venus sur le parquet numérique via des applications gratuites comme Robinhood et Acorns. Ces plateformes ont rendu l’investissement accessible et facile pour les gens ordinaires; l’augmentation de la participation au marché boursier est un net positif, affirment ces applications. En simplifiant le processus de trading avec des emojis conviviaux et des confettis virtuels, il est plus facile pour les utilisateurs d’acheter et de vendre des actions, parfois plusieurs fois par jour.

Le day trading a également augmenté de façon spectaculaire pendant la pandémie, a rapporté CNBC, car davantage de personnes sont à la maison et sans travail. C’est alors que cela pourrait devenir troublant. Pour les consultants en finances personnelles, les investisseurs expérimentés et les spectateurs, le problème est que les jeunes pourraient être attirés dans un modèle de trading obsessionnel. Comme avertissement brutal, certains citent la tragédie d’un day trader de Robinhood âgé de 20 ans, qui s’est suicidé après avoir pensé à tort qu’il devait 730 000 $ à l’application.

« C’est risqué comme l’enfer, mais sacrée vache, c’est presque comme avoir un high », a déclaré un commerçant de 21 ans au New York Times. Certains vont verser de plus en plus d’argent pour chasser la dopamine de rendements de plus en plus élevés. Le marché boursier a continué de monter en flèche après une brève chute en mars dernier, mais l’élan haussier ne durera pas éternellement. «Construire de la richesse prend du temps», a déclaré Ryan Francis, un TikToker de finances personnelles. «Si vous regardez les données sur le day trading, la majorité des gens perdent de l’argent. Il est presque impossible de battre les fonds indiciels à long terme et c’est tout simplement ultra risqué. »

Le marché boursier peut sembler être une porte d’entrée vers la liberté financière et la fortune, en particulier pour les personnes à faible revenu, qui ont tendance à avoir une faible littératie financière. «C’est vraiment formidable que cela suscite l’intérêt de plus de gens pour investir», m’a dit Francis. «Mais ne confondez pas l’investissement avec le jeu. Mettre vos économies dans GameStop, Dogecoin ou AMC en espérant que vous deviendrez riche est une idée horrible. L’investissement intelligent prend des décennies. Pour être honnête, cela peut être ennuyeux.

Les adolescents curieux entretiennent depuis longtemps une affinité avec le marché boursier. Outre l’avantage d’avoir plus de temps libre que les adultes (et, vraisemblablement, moins d’argent à brûler), de nombreux commerçants adolescents ont également exprimé leur cynisme envers les pouvoirs en place de Wall Street. Jonathan Lebed, un jeune de 15 ans qui a été poursuivi pour fraude boursière par la Securities and Exchange Commission après l’effondrement du point-com, a déclaré au New York Times en 2000: «Qu’une entreprise fasse des millions ou en perde des millions, elle a aucun impact sur le prix des actions. Que ce soit les analystes, les courtiers, les conseillers, les commerçants sur Internet ou les entreprises, tout le monde manipule le marché. Si tout le monde ne manipulait pas le marché, il n’y aurait pas du tout de bourse.

Comme Lebed, les adolescents avec lesquels j’ai parlé sont parfaitement conscients des enjeux et de la spéculation impliqués dans le trading. «Je suis un libéral qui est en faveur de certaines politiques socialistes et de la taxation des investissements davantage», a déclaré Coffey, l’étudiant de l’Arizona State. « Mais je me rends compte que nous avons un système qui fonctionne d’une certaine manière, et je pourrais donc aussi bien l’utiliser à mon avantage financier pour sécuriser et faire croître mon épargne. »

Matthew, un lycéen de 17 ans de Studio City, en Californie, qui a demandé que son nom de famille soit omis pour des raisons de confidentialité, m’a dit qu’il négocie en sachant que, par rapport aux hedge funds de Wall Street, les investisseurs privés sont à un désavantage. « [Hedge funds] appellent fondamentalement les États-Unis un marché libre quand cela leur profite », a déclaré Matthew. «Cependant, dès que cela nuit à leur richesse, [Wall Street] peut arrêter le tout. C’est époustouflant.

Depuis qu’il a commencé à négocier en mars 2019 sous un compte de garde Robinhood, Matthew était intrigué par le fait que la performance du marché d’une entreprise était relativement séparée des scandales ou de la mauvaise presse. L’épisode GameStop était un départ révolutionnaire de cette norme. « Ce n’est que sur GameStop que Reddit a obtenu un rassemblement d’investisseurs à acheter contre la pénurie », a déclaré Matthew. « En tant qu’observateur, j’ai dépensé environ 10 dollars en $ GME juste pour en faire partie. » Ce qu’il a retenu, c’est que les médias sociaux pourraient faire bouger les marchés, si suffisamment de personnes y adhéraient.

Pour Terry Turner, un contributeur de 17 ans au site de finances personnelles Teen Financial Freedom, les actions meme sont amusantes à perdre quelques dollars, tant qu’il respecte les principes fondamentaux de l’investissement pour son portefeuille plus large. «L’avantage de commencer jeune, c’est que vous avez du temps de votre côté», m’a-t-il dit. «Si vous avez moins de 18 ans ou si vous vivez avec vos parents, vous pouvez vous permettre un peu de risque, mais vous devriez toujours faire des recherches et vous renseigner sur les principes de base de l’investissement.»

Turner a commencé à investir dans la crypto-monnaie en 2018 et, bien que la valeur de son portefeuille ait fluctué au fil des ans, il n’a pas vendu beaucoup d’actions. «En tant que jeune, nous pouvons acheter à un prix bas et tenir pendant des années, voire des décennies», a-t-il déclaré. « Si vous croyez aux principes fondamentaux de l’investissement, à long terme, vos actions devraient bien performer pendant les baisses à court terme. »

Le problème est que tous les jeunes investisseurs ne négocient pas avec la mentalité à long terme de Turner. Les cours de finances personnelles ne sont pas une exigence d’obtention du diplôme d’études secondaires dans la plupart des États, et de nombreux adolescents ne possèdent pas de compétences financières. Ils arrivent également à maturité lorsque les excès du capitalisme de casino sont particulièrement pernicieux: la pandémie a laissé des millions d’Américains sans travail, et beaucoup sont poussés à accepter des emplois peu rémunérés et essentiels pour survivre. Une participation accrue au marché boursier devrait être une bonne chose, mais les marchés ne reflètent pas l’inégalité des revenus et l’instabilité du logement qui sévissent dans les communautés à faible revenu. Et tandis que le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a présenté l’investissement comme le nouveau rêve américain, l’application a fourni quelques garde-corps qui freinent les transactions irresponsables. L’histoire a montré que les récessions les plus récentes ont redistribué la richesse principalement vers la classe des propriétaires d’actifs.

Boggs, l’adolescent derrière Instagram @generationzillionaire, m’a dit qu’il ne doutait pas du pouvoir qu’un forum comme r / WallStreetBets peut avoir. Mais malgré à quel point le rallye a été «exaltant», Boggs a admis que la situation actuelle semble «extrêmement risquée» pour les jeunes nouveaux arrivants dans lesquels investir beaucoup d’argent. Les day traders amateurs sont dans une position précaire face aux hedge funds de Wall Street qui sont sortis indemnes des crises financières.

«Je suis heureux que cela ait donné aux gens l’occasion de réaliser le pouvoir que vous pouvez détenir si vous vous intéressez activement à l’investissement», a-t-il conclu. « Je ne veux pas qu’ils soient risqués ou qu’ils manipulent le marché en pompant une action jusqu’à ce que la SEC intervienne, mais c’est un excellent rappel que vous devriez envisager d’investir intelligemment. »