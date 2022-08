Ce que les inondations ont laissé : un Kentucky dévasté voit les dégâts

Les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies dimanche dans l’est du Kentucky, où des inondations dévastatrices, le produit de précipitations extrêmes, ont balayé les communautés rurales la semaine dernière.

Au moins 28 décès ont été confirmés, mais les autorités affirment que le bilan est susceptible de s’alourdir et qu’il faudra peut-être des semaines pour localiser les victimes restantes dans les collines et les creux escarpés et densément boisés de la région. Le gouverneur Andy Beshear a déclaré ce week-end sur “Meet the Press” de NBC que certains corps avaient été “balayés à des centaines de mètres, peut-être à plus d’un quart de mile de l’endroit où ils avaient été perdus”.