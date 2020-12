L’année dernière ne ressemble à aucune autre. Ce fut l’année où une pandémie sans précédent a mis fin à presque le monde entier et a presque gelé le temps. C’était l’année où l’isolement et la perte sont devenus la «nouvelle normalité», avec Zoom sur les mariages, les entretiens d’embauche et même les funérailles. C’était l’année des plans annulés et des opportunités manquées.

Et pourtant, il semble que les Indiens se soucient (toujours) le plus du cricket – vous l’avez deviné. Malgré le coronavirus pandémie et recherches et requêtes associées définissant l’ambiance pour les tendances de la recherche Google de cette année, des statistiques récentes publiées par Google indiquent que l’IPL (Indian Premier League) était la tendance Google la plus recherchée en Inde en 2020.

Ce que les Indiens ont le plus recherché sur Google en 2020

Oui, dans une année qui a vu des millions de morts et une perte généralisée de moyens de subsistance à travers le monde, «IPL» était la recherche la plus tendance en Inde.

Le coronavirus n’est venu qu’en deuxième position. Pourtant, la pandémie et les sujets et requêtes connexes sont restés les tendances les plus recherchées sur Google,

le rapport annuel de Google « Year in Search » a été révélé.

Recherches liées à coronavirus des tests et des requêtes comme «Test Covid-19 près de chez moi» ont également augmenté. Mais plus encore que des tests, les gens ont cherché des «abris alimentaires près de chez moi».

La troisième requête la plus recherchée sur Google en 2020 était, étonnamment, « Cracker shop near me ». Si cela n’était pas assez alarmant, la cinquième requête la plus recherchée était «les abris de nuit» près de moi, battus uniquement par les recherches de magasins d’alcool.

En dehors du cricket et coronavirus , Les Indiens étaient également intéressés par les élections aux États-Unis qui ont eu lieu en novembre, les «élections américaines» étant le troisième terme le plus recherché.

Les élections du PM Kisan Yojana et du Bihar ont conclu les cinq principales recherches. Les requêtes de recherche sur la loi sur la citoyenneté (amendement) ont également été classées parmi les 5 requêtes principales «Qu’est-ce que», des milliers de personnes essayant de savoir ce qu’était «CAA».

Personnes les plus recherchées

Le président élu américain Joe Biden est devenu la personnalité la plus recherchée en Inde en 2020, suivi de près par le présentateur de nouvelles télévisées Arnab Goswami. Les élections américaines ont attiré une attention considérable de la part des Indiens, peut-être en raison de la vice-candidate d’origine indienne de Biden, Kamala Harris, qui était elle-même l’une des personnalités les plus recherchées en Inde.

D’autre part, la récente arrestation de Goswami par la police du Maharashtra et sa libération sous caution dans une affaire d’incitation au suicide en 2014 à la suite de son reportage profondément critiqué sur l’affaire de la mort de Shushant Singh Rajput ont également fait de lui l’un des Indiens les plus recherchés. La chanteuse et actrice Kanika Kapoor qui a été testée positive pour coronavirus au début de la covid-19 la pandémie était la troisième personnalité la plus recherchée.

Les Indiens ont également recherché le chef nord-coréen Kim Jong-un, dont la brève disparition plus tôt dans l’année a fait sensation et la superstar de Bollywood Amitabh Bachchan. Ce dernier avait été testé positif pour coronavirus plus tôt dans l’année et des millions de fans avaient apporté leur soutien et leurs prières de tous les côtés à l’époque.

Explosion de la culture pop

Alors que presque toutes les requêtes « Qu’est-ce que c’est » étaient dominées par coronavirus , Google a enregistré des milliers de requêtes cherchant la réponse «Qu’est-ce que Binod» – une référence à la sensation virale des médias sociaux et au mème qui est né d’une vidéo YouTube.

Les Indiens ont également regardé la série Web Desi plus avec des séries indiennes comme 1992 Scam: L’histoire de Harshad Mehta battement Bigg Boss 14 pour devenir la deuxième émission la plus recherchée avec Mirzapur 2 et Paatal Lok. Netflix Money Heist, cependant, a pris le gâteau avec le plus de recherches.

Dil Beparvah, le film vedette de Sushant Singh Rajput, sorti après sa mort tragique par suicide, est également devenu le film indien le plus recherché sur Google.

La pandémie semble également avoir provoqué une vague de nouveaux passe-temps au foyer. Les statistiques de Google font état d’une augmentation de 70% des requêtes liées aux commandes de produits alimentaires en ligne et de 137% des requêtes liées aux jeux mobiles.

L’historique de recherche Google est généralement un rappel de l’année écoulée, non seulement au niveau national, mais aussi pour nous tous personnellement. Et l’historique des recherches de cette année est tout aussi mélangé que l’année elle-même, sombre mais jonchée de pépites d’espoir.

2020 a été une année dévastatrice pour beaucoup. Mais il pourrait être encourageant de constater que 70% du total des recherches sur Google en 2020 provenaient de l’extérieur des 6 grandes villes métropolitaines, ce qui indique une pénétration Internet plus profonde. À un moment où la connectivité en ligne est cruciale pour l’éducation et l’emploi, les statistiques pourraient bien être les bienvenues.

Alors au cas où vous vous demanderiez ce que les Indiens ont tenté de faire pendant la majeure partie de cette pandémie? La réponse est: faites le paneer. Et désinfectant. (À la maison, bien sûr).