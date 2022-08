Ce que les Indiens ont cherché sur Google avant le match de Coupe d’Asie contre le Pakistan

Que les matchs de cricket entre l’Inde et le Pakistan fassent ressortir le meilleur et le pire parmi les fans n’est un secret pour personne. Actuellement, une partie des médias sociaux ne se lasse pas de voir des rivaux agréablement chaleureux et courtois les uns envers les autres, se souhaitant bien avant l’affrontement de dimanche qui verra l’Inde affronter le Pakistan lors de la Coupe d’Asie 2022. Il y a aussi ceux qui ont pris aux mèmes pour exprimer tous les sentiments qu’ils ressentent en ce moment, car les matchs de cricket entre les deux nations sont quelque chose dont ils ne sont pas régulièrement témoins.

Mais il y a ceux qui sont curieux. Ceux qui recherchent des mèmes sur Google pour troller le Pakistan pendant le match. Ceux qui se demandent si Rohit Sharma a subi une greffe de cheveux.

Nous avons rassemblé un tas de recherches effectuées par des Indiens au cours des dernières 24 heures.

Remarque : Les termes de recherche et les mots clés que nous avons utilisés dans cet article étaient conformes aux tendances dynamiques sur le site de microblogging Twitter avant la rencontre marquante.

Canapé Shaheen Afridi

Shaheen Afridi a été exclu de la Coupe d’Asie en raison d’une blessure au genou, mais son sourire figurera certainement dans le concours de dimanche.

Crédit : Google Trends

Le prix de la batte de Rohit Sharma

Qui n’aimerait pas être le prochain Rohit Sharma indien ? Et quoi de mieux pour commencer que d’économiser un peu ?

Crédit : Google Trends

Statut relationnel de Babar Azam

Le skipper pakistanais Babar Azam pourrait être dans la forme de sa vie, mais savoir s’il est célibataire ou marié pourrait changer le cours du match d’aujourd’hui, n’est-ce pas ?

Crédit : Google Trends

Religion Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah, l’entraîneur indien de première ligne, est assis à l’écart, tout comme le Pakistanais Shaheen Afridi, blessé. Mais certaines questions ne connaissent aucune religion. Ou le font-ils ?

Crédit : Google Trends

Rohit Sharma a encore frappé

Quoi de neuf avec la coiffure de Rohit Sharma? Indiens vraiment vouloir savoir.

Crédit : Google Trends

Comment troller le Pakistan ?

Enregistrer des mèmes dans la galerie téléphonique est un moyen d’obtenir des likes et des retweets rapides pendant le match India-Pak, non ?

Crédit : Google Trends

La recherche finale n’est peut-être pas “bizarre” mais montre à quel point les fans de cricket sont vraiment excités.

Crédit : Google Trends

