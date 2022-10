Ce que les Indiens ont cherché sur Google après que l’homme “Desi” a pris le pouvoir au Royaume-Uni

Rishi Sunak est devenu le troisième Premier ministre britannique en 2022 et est entré à Downing Street en tant que plus jeune Premier ministre en 200 ans. Il n’a que 42 ans. La fortune combinée de Sunak et de son épouse Akshata Murthy représente environ le double de la richesse du roi Charles III et de Camilla, la reine consort. L’ancien chancelier de 42 ans aime Coca-Cola. Sunak, pour les fans de cricket en Inde, est le jumeau de l’ancien quilleur Ashish Nehra.

Le Premier ministre britannique non blanc n’est pas un “Indien”, mais Sunak est également un fervent hindou. Il a des «racines indiennes» mais il est né à Southampton de parents hindous-pendjabi. Ses grands-parents étaient originaires de Gujranwala en Inde, qui fait maintenant partie du Pakistan.

L’ascension et la nomination de Sunak en tant que Premier ministre britannique ont clairement suscité beaucoup de curiosité dans le monde, en particulier parmi les Indiens. De Lagaan à ramener Kohinoor à prouver que Churchill “avait tort”, Anand Mahindras, Shashi Tharoors et les memers du monde Twitter ont eu une journée sur le terrain en jetant des références et des retours en arrière en voyant l’homme “desi” prendre le trône.

Pataugeant dans la mer d’informations (parfois fausses) qui flottaient et pour obtenir des réponses à leurs propres questions, les Indiens ont afflué en nombre vers Google pour en savoir plus sur la vie personnelle de Rishi Sunak.

Quelle est la caste de Sunak ? Quelle est la relation du Premier ministre britannique avec l’Inde et le Pakistan ? Qu’est-ce que le végétarisme ?

Ces recherches et bien d’autres ont été recherchées au cours des dernières 24 heures sur le moteur de recherche en Inde et les résultats sont ci-dessous.

Notamment, les principales recherches ont été effectuées respectivement au Karnataka, à Delhi et à Goa.









Crédits: tendances Google

(Remarque : ces résultats sont dynamiques et sujets à changement)

Sunak a été élu dans la circonscription de Richmond (Yorkshire) en 2015. En sept ans, il a pris les rênes du pays en tant que Premier ministre. Avant lui, c’est David Cameron qui est devenu Premier ministre de MP en neuf ans. Il a été élu au Parlement en 2001 et nommé Premier ministre en 2010. Sunak a été ministre adjoint du gouvernement local en 2018-2019. Il est ensuite devenu secrétaire en chef du Trésor en 2019-20.

