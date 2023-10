Ce que les grévistes doivent savoir sur les allocations de chômage

Les employés de Kaiser Permanente, rejoints par des membres du syndicat représentant les travailleurs, marchent sur la ligne de piquetage à Los Angeles le 4 octobre 2023. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

Alors que 2023 s’avère être une année massive pour les grèves des travailleurs, la pression visant à offrir des allocations de chômage aux personnes sur la ligne de piquetage s’intensifie également. Il n’existe actuellement aucune loi fédérale garantissant une aide au chômage aux grévistes, mais au moins deux États, New York et le New Jersey, ont institué leurs propres politiques offrant des prestations aux travailleurs qui suspendent leur travail pour protester contre leurs conditions d’emploi. Une grève peut durer jours, semaines ou même moiset les travailleurs perdent généralement leur salaire pendant cette période. Pendant ce temps, d’autres États ont récemment introduit une législation qui ferait de même.

Les législateurs californiens ont adopté une facture le mois dernier, cela offrirait des avantages aux grévistes de l’État, mais Le gouverneur Gavin Newsom a finalement opposé son vetosoulignant le fait que la caisse de chômage de l’État est actuellement dans le rouge en raison de la pandémie de Covid-19. Massachusetts, Connecticut et Pennsylvanie ont récemment tenté de commencer à offrir également des allocations de chômage aux grévistes. Des efforts sont également en cours au niveau fédéral pour étendre le programme de chômage aux grévistes, a déclaré Michele Evermore, chercheuse principale à la Century Foundation. « Il y a toute une génération de militants syndicaux qui poussent vraiment le ballon, mais qui n’ont pas non plus vécu les difficultés et l’incertitude d’une grève et qui se rendent compte du besoin d’aide pour s’en sortir », a déclaré Evermore.

Piquet de grève des membres de United Auto Workers à Wayne, Michigan, le 20 septembre 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les critiques affirment que fournir une aide au chômage aux grévistes désavantage les employeurs pendant les négociations et encourage les travailleurs à faire grève. « Pour moi, c’est une notion absurde à première vue », a déclaré Rob Sampson, sénateur républicain de l’État du Connecticut. dit lors d’une audience du comité d’État sur la question plus tôt cette année. « Les gens quittent volontairement leur travail. » Il y a eu 312 grèves impliquant environ 453 000 travailleurs jusqu’à présent en 2023, contre 180 grèves et 43 700 travailleurs au cours de la même période il y a deux ans, selon les données de Johnnie Kallas, docteur en ingénierie. candidat à l’École des relations industrielles et de travail de l’Université Cornell et directeur de projet de l’ILR Labor Action Tracker. Voici ce que les grévistes devraient savoir d’autre sur les allocations de chômage.

New York et le New Jersey offrent une aide au chômage aux grévistes

New York a offert une certaine forme d’allocations de chômage aux grévistes avant même que l’assurance-chômage ne soit inscrite dans la loi fédérale, a déclaré Evermore. De plus, en 2020, les législateurs des États considérablement réduit la durée pendant laquelle un employé doit être en grève avant de pouvoir commencer à percevoir le chômage, de sept semaines à 14 jours. Les travailleurs en grève dans l’Empire State peuvent généralement percevoir des prestations pendant une période allant jusqu’à 26 semaines. L’État pourrait exiger le remboursement de l’aide si l’employeur d’un travailleur lui verse des arriérés de salaire une fois la grève terminée, selon le ministère du Travail de l’État de New York.

Le ministère « reste déterminé à contribuer à garantir que les travailleurs concernés aient accès aux ressources auxquelles ils ont droit pendant les périodes difficiles, y compris les grèves », a-t-il déclaré. Les travailleurs en grève dans le New Jersey pourraient également avoir droit aux allocations de chômage, et les législateurs ont récemment raccourci le délai d’attente pour l’éligibilité là aussi, à 14 jours, contre 30. « Ces avantages sont cruciaux pour permettre aux personnes qui suivent ce processus de bénéficier du soutien dont elles ont besoin pour continuer à prendre soin d’elles-mêmes et de leurs familles pendant les moments difficiles », a déclaré le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, dans un communiqué en avril. Les travailleurs de l’État peuvent généralement percevoir des allocations de chômage pour jusqu’à 26 semaines.

