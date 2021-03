Les Grammy Awards 2021 allaient toujours être un peu gênants, compte tenu des contraintes de la pandémie. Mais la série a quand même réussi à se battre – et a indiqué qu’elle prêtait attention aux critiques concernant la diversité et l’inclusion en reconnaissant les artistes noirs et féminins avec des victoires dans les principales catégories.

La Recording Academy – l’organe de vote derrière les Grammy Awards – a travaillé à diversifier ses membres et son organisation, en accélérant les efforts au cours de l’année dernière. Les téléspectateurs seront ravis que l’académie semble réaliser ces efforts pour le moment – sauf en ce qui concerne le record de l’année.

Lors de la cérémonie de dimanche soir, la liste des gagnants reflétait les goûts musicaux actuels et les palmarès des ventes en honorant des artistes comme Beyoncé, Megan Thee Stallion, Dua Lipa et Taylor Swift. Voici un aperçu de ce qu’ils ont bien – et mal:

La liste complète des gagnants:Beyoncé entre dans l’histoire avec le plus de victoires, Billie Eilish remporte le deuxième record de l’année

Qu’est-ce que les Grammys ont réussi? Beyoncé, Megan Thee Stallion, HER gagnent

À en juger uniquement par la diversité des artistes – de DaBaby à Bad Bunny en passant par Mickey Guyton en passant par Megan Thee Stallion et Cardi B – vous ne penseriez pas nécessairement que les Grammys avaient un problème de diversité. Mais quand vous apprenez que Guyton a été la première chanteuse de country solo noire à se produire au spectacle, cela devrait mettre les choses en perspective.

Beyoncé et Jay-Z se présentant de manière inattendue ont instantanément rendu l’émission beaucoup plus intéressante et pertinente – et très spéciale, compte tenu des records que Beyoncé a battus dimanche soir. Il semblait que Megan Thee Stallion était tout aussi surprise de la voir que nous et rendait leur temps à partager la scène encore plus fascinant.

Surprendre! Beyoncé fait une apparition surprise aux Grammys avec Jay-Z et dit à Blue Ivy qu’elle est « si fière »

La chanson de l’année remportée par HER pour « I Can’t Breathe » reflétait le nouveau jugement racial du pays de l’été dernier. La reconnaissance de l’académie pour la chanson suggère que l’aiguille a bougé, très légèrement, pour honorer correctement les artistes noirs (et les vies noires). En conjonction avec la performance de Lil Baby de « The Bigger Picture » qui confrontait directement la brutalité policière, la Recording Academy a envoyé un message fort et clair sur les artistes qu’elle a choisi d’élever.

Auparavant, la gagnante du meilleur nouvel artiste Megan Thee Stallion avait tué aux côtés de Cardi B avec leur performance « WAP ». La puissante énergie sexuelle et la confiance du duo étaient un spectacle bienvenu pour la télévision sur réseau qui rappelle la performance de J.Lo et Shakira au Super Bowl de 2020. Compte tenu de la quantité de corps noirs, en particulier, sont contrôlés – littéralement – Megan Thee Stallion et le moi sans excuse de Cardi B -l’amour a dit au public d’aimer aussi son corps. Amérique: Nous espérons que vous avez regardé et appris.

Nous ne pouvions pas organiser de célébrations classiques de la fierté cette année, mais cela ne voulait pas dire que nous avons arrêté d’écouter « Rain on Me ». La victoire de Lady Gaga pour la meilleure performance en duo / groupe pop avec Ariana Grande (sans doute la chanson de l’été) était également une victoire pour la communauté LGBTQ. Le morceau est arrivé fin mai avant le mois de la fierté en juin et a servi d’hymne à une fierté perdue et un espoir pour un futur.

Et nous voulions sauter dans l’écran et attraper le boa de plumes de Harry Styles lors de sa performance d’ouverture de « Watermelon Sugar ». Styles a fait tourner les têtes l’année dernière pour avoir été le premier homme à faire la couverture de Vogue – et l’a fait en robe de bal. Le voir à nouveau se plier sans effort à la télévision nationale donnera aux enfants le sentiment qu’ils n’ont pas besoin de s’intégrer dans une sorte de binaire de genre – une victoire pour tous.

Wow:Taylor Swift entre dans l’histoire des Grammys avec la victoire de « Folklore », devenant la première femme dans un club à trois tourbières

Doit lire:Des critiques brutalement honnêtes de chaque performance des Grammys 2021

Qu’est-ce que les Grammys se sont trompés?

Nous avons passé du temps à critiquer les nominations aux Grammy Awards, qui ont été frappées (bonne nouvelle pour les femmes dans le rock et la musique country) ou ratées (une projection moins que diversifiée de nominés pour des groupes d’enfants) en ce qui concerne la diversité et l’inclusion. Mais les gagnants eux-mêmes étaient un groupe diversifié, ce qui suggère que dans les années à venir, un domaine encore plus diversifié pourrait débuter sur des efforts d’inclusion durable.

« Une émission réussie sera une émission que les gens adorent et nous ne sommes pas torpillés … en fonction de qui gagne et qui ne le fait pas », a déclaré Harvey Mason Jr., président national et président par intérim de la Recording Academy, à USA TODAY avant le spectacle. Compte tenu des vainqueurs de la nuit, nous supposons que l’académie évitera une torpille majeure au-delà de ces snubs de nomination initiaux – à l’exception de la victoire de Billie Eilish pour le record de l’année, qui même, selon elle, aurait dû aller à Megan Thee Stallion. Nous sommes enclins à être d’accord.

S’incliner! Beyoncé est maintenant la chanteuse la plus gagnante – comme dans l’histoire des Grammy Awards

The Weeknd n’a pas réussi à marquer un signe de tête du tout, ce qui l’a incité à tweeter « Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie. » Jeudi, quelques jours à peine avant la cérémonie de cette année, le chanteur (de son vrai nom Abel Tesfaye) a déclaré qu’il prévoyait de boycotter les Grammys «à cause des comités secrets».

Aucun groupe K-pop n’a fait irruption dans l’une des principales catégories et BTS n’a pas réussi à remporter sa seule nomination pour la meilleure performance du duo / groupe pop. Alors que le banger « Rain on Me » de Gaga et Grande était plus que méritant, ne pas reconnaître la force dominante qu’est le BTS (et la K-pop en général) est un angle mort flagrant que l’armée BTS ne pardonnera pas de sitôt.

La Recording Academy a résisté à la controverse ces dernières années en raison d’un manque de diversité dans ses membres, ses nominations et ses récompenses.

« Si nous attendons la nuit des Grammy pour avoir des conversations sur les métriques de race et d’inclusivité, alors nous n’avons pas reconnu les problèmes systémiques qui affligent la Recording Academy et sa structure de pouvoir », Kimberly Tignor, avocate des droits civiques et fondatrice de Take Creative Control, a dit USA TODAY avant le spectacle.

Comment Trevor Noah a-t-il fait? L’animateur des Grammys, Trevor Noah, découvre l’or de la bande dessinée dans une cérémonie de remise de prix en plein air influencée par une pandémie

«Le juge Judy chante en renfort? Regardez la chorale des juges de DaBaby voler la vedette aux Grammys