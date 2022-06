Ce que les gens recherchent sur Google dans les États où l’avortement est désormais illégal

Lorsque la Cour suprême a renversé Roe contre Wade Vendredi dernier, de nombreux Américains étaient bouleversés et confus – et ils se sont tournés vers Internet pour obtenir des réponses.

La décision 6-3 en Dobbs v. Jackson Santé des femmes a immédiatement rendu l’avortement illégal dans huit États, et il le deviendra probablement bientôt dans près de la moitié de tous les États. C’est une décision qui va à l’encontre de ce que veut la grande majorité des Américains – 85% pensent que l’avortement devrait être légal dans certains ou tous les cas – et cela aura des conséquences considérables sur tout, de la santé et du statut économique des femmes au bien-être. être de leurs enfants existants.

Pour comprendre ce qui préoccupe les Américains après cette décision historique, nous avons demandé à Google les principales questions posées par les internautes au moteur de recherche depuis le 24 juin, dans les États où l’avortement est devenu illégal à la suite de la Dobbs décision et au niveau national. (Les recherches de tendance montrent où il y a la plus grande augmentation des recherches, pas le volume le plus élevé, et sont un bon moyen de trier les recherches pérennes des nouvelles.) Ce que les Américains ont demandé met en lumière leurs angoisses et où la discussion pourrait aller ensuite.

Dans les États où l’avortement est devenu illégal (bien que les interdictions aient depuis été contestées devant les tribunaux dans plusieurs de ces États), les questions portaient souvent sur l’endroit exact où la procédure est légale ou illégale et sur les autres endroits où les gens pourraient se faire avorter. En Louisiane, la question de recherche n ° 1 était de savoir si l’avortement était légal en Floride. Dans l’Arkansas, les gens ont posé des questions sur le Texas. Dans le Kentucky, le Missouri et le Dakota du Sud, plusieurs des questions les plus fréquentes sur Google portaient sur les pilules abortives : si elles sont illégales, comment elles fonctionnent et pendant combien de temps elles sont efficaces. Comme l’a souligné Rachel Cohen de Vox, franchir les frontières d’un État pour se faire avorter ou demander aux prestataires de soins de santé d’envoyer des pilules à des personnes dans des États où l’avortement est illégal présente des questions juridiques épineuses et sans réponse.

Beaucoup d’autres dans les États où l’avortement est illégal ne savaient pas ce que signifiait l’interdiction de l’avortement lorsque l’avortement est médicalement nécessaire. Ils ont demandé si l’avortement d’une grossesse extra-utérine, une complication potentiellement mortelle dans laquelle un ovule fécondé s’implante à l’extérieur de l’utérus, était interdit (la plupart des États interdisant l’avortement ont des exceptions lorsque la vie de la mère est en danger, mais la décision pourrait mettre les médecins et patients en situation difficile). Ils se sont également demandé si une fausse couche, où le fœtus doit être retiré, est considérée comme un avortement (c’est une zone grise, et la décision pourrait certainement rendre les médecins plus hésitants). Les gens de l’Arkansas et de la Louisiane ont demandé si la Bible parle d’avortement (ce n’est pas explicite). Ceux de l’Utah et de l’Alabama voulaient savoir Pourquoi l’avortement est illégal.

Au niveau national, les questions de recherche Google sur l’avortement de la semaine dernière étaient un peu plus larges : combien d’avortements ont été pratiqués en 2021 ? Que signifie l’avortement ? Quel pourcentage d’avortements sont médicalement nécessaires ?

Fait important, les gens à travers le pays ont clairement indiqué que leurs préoccupations concernant la décision de la Cour suprême ne concernaient pas seulement l’avortement. La question n ° 2 sur l’avortement: qu’est-ce que Roe contre Wade protéger en plus de l’avortement? Les gens voulaient aussi savoir si Roe contre Wade affecterait la FIV, les droits LGBTQ et les relations interraciales.

D’autres questions d’actualité dans des domaines connexes comme la santé des femmes la semaine dernière comprenaient si la décision affecterait l’accès aux préservatifs ou au contrôle des naissances (ce ne sera pas le cas, mais certains craignent que la contraception ne soit une future cible de la Cour suprême). Les gens ont posé des questions sur les stérilets les plus durables ou sur la ligature des trompes. Selon Google, l’intérêt des recherches à l’échelle nationale pour le contraceptif oral lévonorgestrel, les DIU, la FIV, la grossesse extra-utérine, les applications de suivi des règles et la vasectomie a atteint des sommets sans précédent ce mois-ci. La « vasectomie près de chez moi » est également recherché plus que jamais.

La décision de la Cour suprême dans Roe contre Wade laisse beaucoup plus de questions que de réponses. Et pour l’instant, les Américains sont obligés d’aller en ligne pour essayer de comprendre.

Voici une liste complète des questions les plus populaires sur l’avortement sur Google à partir du 24 juin, lorsque la décision de la Cour suprême a annulé Roe contre Wade a été rendu, au 28 juin :

États-Unis

Combien d’avortements ont été pratiqués en 2021 ? Qu’est-ce que Roe v Wade protège en plus de l’avortement? Une grossesse extra-utérine est-elle traitée par un avortement? Est-ce que D&C est la même chose que l’avortement ? Combien d’états ont interdit l’avortement ? L’avortement est-il légal aux Bahamas ? Est-il illégal de se faire avorter maintenant ? Qui a fait la loi sur l’avortement ? Quel pourcentage d’avortements sont médicalement nécessaires ? Que signifie l’avortement ?

Alabama

Pourquoi l’avortement est-il illégal ? Comment fonctionnent les avortements ? Comment soutenir le droit à l’avortement ? Combien de bébés ont été avortés ? Quels états n’interdisent pas l’avortement ? Combien de bébés noirs ont été avortés depuis Roe v Wade ? Quel pourcentage d’avortements aux États-Unis sont électifs ? Combien d’avortements ont été pratiqués en 2021 ? Quel pourcentage d’avortements sont noirs? Est-ce que D&C est un avortement ?

Arkansas

Est-il illégal de se faire avorter maintenant ? Combien d’états ont interdit l’avortement ? Dans quels pays l’avortement est-il illégal ? L’ablation d’une grossesse extra-utérine est-elle un avortement ? Où dans la Bible parle-t-on de l’avortement ? Dans quel état l’avortement est-il illégal ? L’avortement est-il légal au Texas ? Une fausse couche manquée est-elle un avortement ? Quelle est la nouvelle loi sur l’avortement en Arkansas ? Combien d’avortements au total aux États-Unis ?

Kentucky

L’avortement de grossesse extra-utérine est-il interdit? Est-ce que D&C est la même chose que l’avortement ? Est-il illégal de se faire avorter ? Quels états ont interdit l’avortement ? Qu’est-ce qu’une pilule abortive ? Une grossesse extra-utérine est-elle traitée par un avortement? Quand les avortements ont-ils été inventés ? Qui paie les avortements aux États-Unis ? Combien de temps l’avortement par pilule est-il efficace? Où lire sur la loi sur l’avortement

Louisiane

L’avortement est-il illégal en Floride ? L’ablation d’une grossesse extra-utérine est-elle un avortement ? Que dit la Bible sur les avortements ? Qui a fait la loi sur l’avortement ? Que dire à votre sénateur à propos de l’avortement ? Qu’est-ce qu’un avortement chirurgical ? Combien d’avortements ont été pratiqués en 2021 ? Qui a rendu les avortements illégaux ? Quels États autorisent encore les avortements ? Qu’est-ce qu’un avortement ?

Missouri

Quels états ont interdit l’avortement ? L’avortement de grossesse extra-utérine est-il interdit? Combien y a-t-il d’avortements par an ? Comment fonctionne la pilule abortive ? Une grossesse extra-utérine est-elle traitée par un avortement? Est-ce que D&C est la même chose que l’avortement ? La pilule abortive est-elle légale dans le Missouri ? Qu’est-ce que Roe v Wade a protégé d’autre que l’avortement? Le Missouri interdit-il les avortements ? Combien d’États autorisent les avortements légaux ?

Oklahoma

Comment se déroulent les avortements ? Est-il illégal de se faire avorter maintenant ? Dans quel état l’avortement est-il illégal ? Une fausse couche est-elle considérée comme un avortement ? Combien de bébés sont avortés aux États-Unis chaque année ? Quelle est la nouvelle loi sur l’avortement en Oklahoma ? Quels pays n’autorisent pas l’avortement ? L’avortement était-il un droit constitutionnel ? Quelle a été la décision de la Cour suprême sur l’avortement ? Combien d’avortements ont lieu par an ?

Dakota du Sud

Combien d’avortements ont été pratiqués en 2021 ? Dans quels pays l’avortement est-il illégal ? Peut-on se faire avorter dans le Dakota du Sud ? Quand l’avortement a-t-il été légalisé ? Une fausse couche manquée est-elle un avortement ? Dans quels États les avortements sont-ils illégaux ? L’avortement est-il dans la constitution ? Quelle est la nouvelle loi sur l’avortement ? Dans quels États l’avortement est-il légal ? Le Plan B est-il une pilule abortive ?

