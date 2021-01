Ce que les gens pourraient ne pas être autorisés à faire s’ils ne se font pas vacciner

C’est un sujet délicat, mais les gouvernements envisagent déjà d’introduire des systèmes qui permettraient aux autorités, et peut-être aux entreprises, de dire si une personne a reçu un vaccin Covid ou non.

Ils ont également souligné que le fait de permettre aux individus non vaccinés de circuler librement pouvait être associé au développement et à la propagation de mutations du virus, dont certaines pourraient devenir résistantes aux vaccins.

« Nous pourrions penser qu’il y a des raisons fortes, bien que pas nécessairement décisives, en faveur d’une limitation de la récupération des libertés prépandémiques pour les personnes qui refusent la vaccination contre Covid-19, par exemple, sur leur liberté de se rassembler », ont déclaré Black et Forsberg. . « Il existe un potentiel pour les personnes non vaccinées de contracter un cas grave de coronavirus, ce qui, selon nous, serait mauvais pour eux, mais pourrait également affecter négativement d’autres, par exemple, si les ressources de santé doivent être détournées des soins non-Covid. »

Trilli a ajouté: « Il y a un appétit croissant pour l’utilisation de passeports / certificats de santé dans l’industrie du voyage pour améliorer la sécurité de leur personnel et de leurs clients, ainsi que pour instiller un plus grand niveau de confiance pour aider à recatalyser l’industrie du tourisme. »

« L’idée des certificats d’immunité n’est pas nouvelle », a déclaré à CNBC Kevin Trilli, directeur des produits de la start-up de vérification d’identité Onfido. << Par exemple, les enfants qui se font vacciner contre la rougeole, la polio et d'autres maladies doivent souvent montrer leur certificat d'immunité pour s'inscrire dans une nouvelle école. Les passeports de santé pourraient être un moyen d'aider à rouvrir l'économie et de gérer la nouvelle normalité avec une approche axée sur le respect de la vie privée. . "

Un porte-parole de Ryanair a déclaré que « la vaccination ne sera pas une exigence lors d’un vol avec Ryanair » lorsque CNBC a demandé si elle empêcherait un jour les personnes non vaccinées de voler dans son avion. British Airways, Qantas et easyJet n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

En mai, John Holland-Kaye, PDG de l’aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni, Heathrow, a soutenu l’introduction de certificats de santé pour aider le pays à sortir des restrictions de voyage plus strictes en vigueur à l’époque. L’aéroport d’Heathrow n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

L’année dernière, Nadhim Zahawi, le ministre des Affaires qui a été nommé tsar britannique des vaccins à la fin du mois de novembre, a déclaré que le public pourrait avoir besoin d’un passeport d’immunité pour accéder à certains endroits.

« Nous examinons la technologie et, bien sûr, un moyen pour les gens d’informer leur médecin généraliste s’ils ont été vaccinés », a déclaré Zahawi le 30 novembre lors d’un entretien avec BBC Radio 4. « Restaurants, bars, les cinémas et autres sites, les sites sportifs, utiliseront probablement également ce système. «

Tout le monde n’aime pas cette idée. Sam Berry, qui dirige deux restaurants dans le sud-ouest de Londres appelés Hideaway et No.97, a déclaré à CNBC: « Nous croyons fermement que tout le monde est traité de manière égale. Chacun a droit à son point de vue et à ses croyances et nous ne voudrions pas arrêter cela. »

Il a ajouté: « L’hospitalité serait partagée avec des restaurants et des bars pour les invités vaccinés, puis des bars et des restaurants qui pourraient accueillir des clients non vaccinés. Cela me semble fou. »

Darren Jones, un député travailliste de l’opposition en Grande-Bretagne, a déclaré à CNBC: «J’espère juste que nous aurons un débat approprié et un examen complet de tout passeport d’immunité proposé, ce qui, je suppose, finira par être une chose même si ce n’est pas une chose. «

Jones a ajouté que tout passeport d’immunité devrait être lié à un « débat attendu depuis longtemps sur un système d’identification national approprié ».

Le vaccin Oxford-AstraZeneca a été approuvé par les régulateurs britanniques le 30 décembre, ce qui signifie qu’il existe désormais deux vaccins sûrs disponibles pour les citoyens britanniques.

Mais des millions de personnes à travers le pays ne veulent toujours pas être vaccinées, selon les sondages d’opinion. Certains craignent les aiguilles, certains croient aux théories du complot non fondées et certains s’inquiètent des effets secondaires potentiels. D’autres ne pensent tout simplement pas que se faire vacciner est nécessaire et préféreraient risquer d’attraper Covid.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré le 1er décembre qu’il n’y avait «aucun plan» pour introduire un passeport vaccinal et le ministère de la Santé et des Affaires sociales a réitéré le message lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Le DHSC a déclaré qu’il serait en mesure de rassembler les preuves pour prouver l’impact sur les taux d’infection, l’hospitalisation et la réduction des décès, car un grand nombre de personnes appartenant à des groupes à risque reçoivent un vaccin efficace.

En cas de succès, cela devrait conduire à terme à une réévaluation substantielle des restrictions actuelles.