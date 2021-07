Ce que les gens portent, achètent en rentrant au bureau

Johnny Reynolds a dépensé une partie de son salaire à Lululemon ces derniers temps. Pas pour la salle de sport, mais en préparation de son retour au bureau.

Le professionnel des relations publiques de 27 ans originaire de la région de Philadelphie espère rejoindre ses collègues après la fête du Travail. Au lieu de se diriger vers la section des costumes du grand magasin le plus proche, il remplit sa nouvelle garde-robe de vêtements Lululemon.

« Ils ont des chemises boutonnées, des blazers, des polos – essentiellement une garde-robe complète de vêtements confortables et professionnels », a déclaré Reynolds. « Je n’envisage plus jamais de porter un costume à une réunion. »

Alors que les Américains retournent lentement au bureau, beaucoup adoptent un style similaire à celui de Reynolds, qui est de plus en plus appelé « loisirs de travail » – une version plus assemblée des vêtements de sport que beaucoup portent déjà du gymnase à l’épicerie.

Pour les femmes et les hommes, cela signifie que les pantalons – même le denim – s’étirent plus largement grâce à de généreuses ceintures élastiques. Les hauts ne sont pas rentrés et les cravates sont facultatives. Les femmes se tournent vers les jupes et les robes plus confortables qu’un pantalon ajusté. Et les baskets – pas les talons – sont toujours dans le mélange.

Cela signifie également que l’endroit où les gens achètent des vêtements évolue. Des entreprises comme Lululemon et Athleta devraient en bénéficier, car les consommateurs mélangent des vêtements de type athlétique dans leur garde-robe de retour au travail. Associer le pantalon ABC emblématique de Lululemon à un blazer est un exemple courant chez les hommes. Les marques et les chaînes de grands magasins, telles que Nordstrom, qui sont associées aux garde-robes de bureau pré-pandémiques pivotent rapidement pour inclure des options plus décontractées parmi les marchandises d’automne.

Alors que les catégories de vêtements, y compris les robes et les chemises, comme les polos et les tuniques, devraient connaître une croissance à deux chiffres cette année par rapport à l’année dernière, les costumes d’affaires n’augmenteront que d’environ 8 %, selon le cabinet d’études de marché Euromonitor.

L’année dernière, des dizaines de chaînes de vente au détail ont déposé une demande de mise en faillite et des milliers de magasins ont été fermés, y compris un grand nombre de chaînes de vêtements comme J.Crew, Brooks Brothers, le propriétaire de Men’s Wearhouse Tailored Brands et la société mère de Loft Ascena. Le bouleversement a laissé aux consommateurs moins d’options lorsqu’ils planifient leurs courses de retour au bureau.

« La catégorie des vêtements de travail diminue », a déclaré Erin Schmidt, analyste principale chez Coresight Research, une société mondiale de conseil et de recherche spécialisée dans la vente au détail et la technologie. « Ce n’est plus vraiment une catégorie. Auparavant, c’était un costume du lundi au jeudi, puis un vendredi décontracté, et ceux-ci étaient clairement définis. »

« Le consommateur d’aujourd’hui réinvente ce que cela signifie », a déclaré Schmidt. « Le consommateur réécrit cette définition des vêtements de travail. Et il faudra peut-être un peu de temps aux employeurs pour comprendre cela. »

Les kilos accumulés poussent également les consommateurs à revenir au centre commercial pour acheter de nouveaux vêtements. Ceux qui ont pris du poids pendant la pandémie peuvent également se tourner vers des vêtements fluides et plus tolérants. Le PDG de Levi Strauss, Chip Bergh, a récemment déclaré que le fabricant de denim estimait qu’environ 35% du tour de taille américain avait été modifié au cours de la dernière année.

Aaron Cutler, associé du cabinet d’avocats Hogan Lovells à Washington, DC, a déclaré qu’il n’achèterait pas de nouveaux vêtements tant qu’il n’aurait pas perdu ses propres « livres Covid ».

« C’est toujours assez décontracté au bureau, mais une fois que les réunions avec les clients commencent, cela peut nécessiter des mises à jour de la garde-robe », a déclaré Cutler, 41 ans. « Je vais probablement m’aventurer dans certains magasins. L’interaction humaine sera bonne pour moi. »

Pendant ce temps, Rahim Adatia, 47 ans, a déclaré qu’il avait perdu environ 25 livres depuis mars dernier jusqu’à maintenant. Le chef de produit Facebook à San Francisco a déclaré qu’il avait acheté chez Fila et Ted Baker des tenues adaptées à sa taille désormais réduite.