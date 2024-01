Ce que les gens des régions chaudes ont pensé lorsqu’ils ont vu pour la première fois un flocon de neige : Chèvres et Soda : NPR

basculer la légende Angela Weiss/AFP via Getty Images

Angela Weiss/AFP via Getty Images

La nouveauté est-elle déjà passée ? Une grande partie de l’Amérique du Nord est enneigée, et à moins que vous ne soyez un enfant d’âge scolaire qui pêche pour une journée de neige, la matière blanche risque de perdre son charme à cette période de l’année.

Et si vous n’aviez jamais vu de neige auparavant ? En repensant à l’époque où la neige était vraiment une merveille, nous avons pensé à une histoire que nous avons vécue il y a quelques années : nous avons demandé à des personnes provenant de climats chauds du monde entier de nous raconter la première fois qu’elles ont rencontré de la neige.

Ce que nous avons récupéré nous a aidés à regarder la neige avec un regard neuf. Il y avait ce colocataire brésilien qui, “quand les premières chutes de neige sont arrivées, [she] a couru dehors et a commencé à remplir une enveloppe avec les affaires. Elle avait l’intention de le renvoyer au Brésil. » Ou l’homme du Soudan qui a appris à ses dépens à ne pas pelleter la neige à mains nues. « Je suis toujours tellement gêné d’avoir essayé ça. »

Alors que les hautes latitudes s’éloignent à nouveau de la dernière décharge, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour reprendre contact avec ce que l’on ressent en voyant de la neige pour la toute première fois.

Diana Gage, médecin en Californie, nous a envoyé cette histoire :

Ma première neige est arrivée un samedi soir tranquille. Nous avions harcelé papa, qui avait 10 mois d’expérience américaine de plus que nous, sur la sensation réelle de la neige. “Est-ce que c’est comme du coton ?” nous avons demandé. “Est-ce que vos vêtements sont mouillés ? Devez-vous porter un parapluie comme vous le faites les jours de pluie ?” Des questions sans fin. En ce samedi tranquille, de gros et doux flocons de neige flottaient du ciel. Mon frère et moi nous sommes précipités dans notre jardin sans veste ni parapluie et avons compris à ce moment-là que la neige était comme de la pure magie. Bientôt, notre cour est devenue blanche, comme si quelqu’un avait ramassé un pinceau, l’avait trempé dans de la peinture blanche et avait fait quelques grands traits.

Anatole Manzimédecin-chef adjoint de Partners in Health et membre d’Aspen New Voices, nous a fait part de ce réveil brutal :

Ma patrie est le Rwanda, où j’ai passé mon enfance. Je n’avais vu de la neige que sur l’écran, jamais en personne. Je rêvais de toucher les flocons blancs lorsque j’ai déménagé à Boston. Mais dès que je suis sorti de l’aéroport international de Logan, j’ai ressenti un frisson qui m’a fait douter si je portais un pantalon. Mon souhait d’une longue aventure dans la neige s’est envolé. La chaleur et la beauté du Rwanda, le pays aux mille collines, me manquaient. J’ai dû m’adapter au froid. Je suis passé des pantalons en coton aux jeans et je portais des vestes épaisses et des gants. Mes amis m’ont appris à boire du cidre de pomme chaud, à utiliser l’application météo pour planifier, à skier pour le plaisir et à construire des bonhommes de neige et des igloos avec mes enfants. J’ai appris à [love] la neige.

Egerton Neto a grandi au Brésil avant de déménager au Royaume-Uni, où il poursuit actuellement des études supérieures à la London School of Economics. Sa première neige fut un peu… décevante.

C’était une journée glaciale à Oxford, au Royaume-Uni. Même si je méprisais généralement l’hiver, j’avais hâte de voir la merveille blanche que j’avais admirée dans tant de films d’enfance. Alors que je revenais du gymnase, il s’est produit : des petits flocons ont commencé à tomber sur la vitre de la voiture. J’ai imploré mes amis d’arrêter la voiture ; Je voulais en faire l’expérience personnellement. Quand nous l’avons fait, c’était… d’accord. C’était comme une version plus légère de la pluie.

J’ai décidé d’attendre que cela s’accumule. Le lendemain, je me suis aventuré dehors pour vérifier. Il y avait une bonne quantité de neige dans la cour, mais elle était devenue sale et avait commencé à fondre au cours de la journée. La scène avait l’air plutôt triste. La magie que j’avais imaginée s’est perdue dans la traduction, des merveilles cinématographiques à la réalité boueuse d’une cour d’Oxford. Le reste de l’année fut passé avec une nouvelle résolution : courir après le soleil et échapper à l’hiver prochain.

Jane Otaiun gestionnaire de programme pour URADCAun centre de recherche et de développement urbain basé au Kenya et membre d’Aspen New Voices, a vu de la neige pour la première fois en 1991.

C’était la première fois que je quittais le Kenya pour aller en Europe. Je suis allé aux Pays-Bas. J’y suis allé avec des vêtements d’été – en arrivant là-bas, je me souviens avoir eu si froid que j’allais mourir. En regardant la neige, la glace, les paillettes, je n’y étais pas habitué. C’était tellement étrange que le soleil brille et qu’il fasse froid. En Afrique, quand le soleil brille, il fait chaud. Comment est-ce vrai ?

Mais la beauté de la neige, dit-elle, lui a donné une nouvelle appréciation de l’expression biblique selon laquelle « être lavé aussi blanc que la neige ».

Lorsque le fils d’Otai a déménagé au Canada, elle s’est assurée de l’habiller correctement.

J’ai dû chercher des chaussures d’hiver, des gants, des chapeaux pour se couvrir la tête. Je l’appelais tous les jours : tu es sorti, tu es bien habillé ?

Et puis il y a les gens qui n’ont tout simplement pas vu de neige depuis… très longtemps. Considérez cette histoire, partagée par Instagram adepte Justin Celmer:

Ma mère a tout perdu dans les incendies de Lahaina, Maui, alors je l’ai emmenée en avion jusqu’à [Washington, D.C.] vivre avec moi et reconstruire à partir de zéro. C’est la première fois qu’elle voit de la neige depuis près de 50 ans, et ce fut un plaisir de la voir se réveiller, regarder dehors et enfiler toutes les couches qu’elle possède juste pour s’asseoir sur le canapé et la regarder à travers la fenêtre parce que ça *ressemble* froid. Chaque fois qu’elle sort, j’entends un “Non!”. suivi de la fermeture de la porte et de la préparation d’une autre tasse de café chaud.

Cette série de tempêtes hivernales a également été la première rencontre avec la neige pour le jeune homme dans cette anecdote, partagée via Instagram par la lectrice Erin Bee :

Un de mes stagiaires vient du Malawi. Il n’a jamais vu de neige jusqu’à la semaine dernière. Lui et les autres stagiaires sont sortis jouer dehors et leur joie était si contagieuse que les habitants ont commencé à sortir de chez eux, leur offrant des traîneaux et en profitant avec eux. Il y a juste quelque chose à propos des premières neiges !

Caroc.styles, adepte d’Instagram, écrit que, ayant grandi en Équateur, elle a fait l’expérience de la neige pour la première fois lors d’un programme d’échange dans le Connecticut.

J’étais excité de voir de la neige pour la première fois. C’était tellement agréable pendant environ deux semaines, puis j’ai réalisé qu’il continuerait à neiger pendant environ six mois et que la magie était terminée. Après cela, j’étais malheureux et je suis retourné dans le parfait et confortable Équateur avec un temps de 70 degrés toute l’année. Cela m’a fait réaliser que l’herbe n’est pas plus verte de l’autre côté, et je n’ai plus jamais été jaloux que les gens d’autres pays aient de la neige.

Lecteurs ! Vous venez d’un pays sans neige ? Nous serions ravis d’entendre vos histoires sur votre première rencontre avec la neige ! Envoyez-les à chè[email protected], avec le mot « Neige » dans le sujet et nous pourrons utiliser votre souvenir de neige dans une histoire future.