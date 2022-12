Ce que les fichiers Twitter d’Elon Musk ne nous disent pas

Les conservateurs accusent depuis longtemps la Big Tech d’avoir un parti pris contre eux, sans beaucoup de preuves.

Désormais, les “fichiers Twitter”, une mine de documents internes de Twitter, fournissent de nouvelles munitions à ces conservateurs. Le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, a communiqué les fichiers aux journalistes Bari Weiss et Matt Taibbi, qui, comme lui, sont des critiques actifs de la culture libérale «réveillée»,

La semaine dernière, les journalistes Weiss et Taibbi ont partagé les détails de certains des documents et leur propre analyse dans deux longs fils Twitter. Les révélations se succèdent, avec prévoit d’en publier d’autres dans les jours à venir. Jusqu’à présent, leur principale accusation est que Twitter a longtemps fait taire les voix conservatrices ou contrariantes, et ils font référence aux e-mails internes, aux messages Slack et aux systèmes de modération de contenu pour montrer comment Twitter a limité la portée des comptes populaires de droite comme Dan Bongino, Charlie Kirk et Libs de TikTok.

Mais ces affirmations et les documents internes manquent de contexte crucial.

Nous n’avons pas d’explication complète, par exemple, sur la raison pour laquelle Twitter a limité la portée de ces comptes, c’est-à-dire s’ils enfreignaient les règles de la plateforme en matière de discours de haine, de désinformation sur la santé ou de contenu violent. Sans ces informations, nous ne savons pas si ces règles ont été appliquées équitablement ou non. Twitter reconnaît depuis longtemps qu’il est parfois déclasse le contenu qui enfreint ses règles au lieu de l’interdire totalement. C’est une stratégie que Musk lui-même a défendue en affirmant que les gens devraient avoir “La liberté d’expression, mais pas la liberté d’accès” Sur la plateforme.

Et tandis que Weiss a fait surface des exemples spécifiques de Twitter limitant la portée des comptes conservateurs connus pour diffuser du contenu haineux sur la communauté LGTBQ + ou partageant le «gros mensonge» sur les élections présidentielles américaines, nous ne savons pas si Twitter a fait de même pour certains. -comptes de gauche qui sont également connus pour repousser les limites, comme certains anciens dirigeants du mouvement Occupy qui se sont plaints de la modération du contenu de Twitter dans le passé.

Musk, Weiss et Taibbi supposent également que ces décisions ont été prises avec une motivation politique explicite. Historiquement, la plupart des employés de Twitter – comme le reste de Big Tech – penchent libéral. Les critiques conservateurs de Twitter affirment que cela présente un biais inhérent dans les décisions de modération de contenu de l’entreprise. Les anciens employés de Twitter avec lesquels Recode s’est entretenu cette semaine ont insisté sur le fait que les équipes de modération de contenu agissent de bonne foi pour exécuter les règles de la politique de Twitter, indépendamment de la politique personnelle. Et la recherche montre que les algorithmes de recommandation de Twitter ont en fait un parti pris inhérent en faveur de la droite nouvelles. Ce qui a été partagé jusqu’à présent dans les fichiers Twitter n’offre aucune preuve claire que quiconque sur Twitter ait pris des décisions concernant des comptes ou des tweets spécifiques en raison de son affiliation politique. Nous avons besoin de plus de contexte et d’informations pour clarifier ce qui se passe vraiment ici.

Mais pour les politiciens de droite, les influenceurs et leurs partisans, aucune de ces nuances n’a finalement d’importance. L’ancien président Donald Trump a utilisé la publication des fichiers pour appeler à la résiliation de certaines parties de la Constitution américaine, l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a déclaré que c’était la preuve que les libéraux censuraient les conservateurs en ligne, et la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) a averti que “La surveillance arrive.”

« Nous avons TOUJOURS su que nous étions la cible de la machine de suppression de Twitter. TOUJOURS. Pourtant, les libéraux ont insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une autre “théorie du complot””. Bongino, un commentateur conservateur populaire qui, selon les reportages de Weiss, a apparemment été exclu des résultats de recherche sur Twitter à un moment donné, a tweeté jeudi soir. “Ce soir, c’est la justification”, a-t-il écrit.

Ce que les fichiers Twitter font – et ne font pas – nous disent

Le premier volet des fichiers Twitter, écrit par Taibbi, a disséqué la décision controversée de Twitter de bloquer un article du New York Post sur Hunter Biden avant les élections américaines de 2020. La justification de Twitter pour bloquer l’histoire à l’époque était qu’elle était peut-être basée sur des matériaux piratés ou faux – en fin de compte, elle était basée sur de vraies informations apparemment provenant de l’ordinateur portable de Hunter Biden qu’il a laissé dans un atelier de réparation – mais la véracité du matériaux et d’où ils venaient n’étaient pas clairs au moment où Twitter prenait sa décision.

La rupture par Taibbi du débat interne sur Twitter sur l’opportunité de bloquer ou non l’histoire du New York Post a été considérée par certains journalistes comme un “snoozefest” parce que le désaccord et les regrets des dirigeants de Twitter à propos de la décision, y compris du PDG de l’époque, Jack Dorsey, ont déjà été signalé. Les nouveaux fichiers ne révèlent pas non plus d’intention claire de préférence politique – au lieu de cela, le débat interne sur Twitter à l’époque s’est concentré sur la question de savoir si l’histoire violait ou non les politiques de Twitter concernant le matériel piraté et la publication d’informations «personnelles et privées».

La deuxième tranche des fichiers Twitter, par Weiss, partagé des détails jusque-là non rapportés sur Twitter appliquant ce qu’il appelle le «filtrage de la visibilité» sur les comptes de certaines personnalités conservatrices, ce qui signifie que moins de personnes ont vu leurs tweets parce que Twitter semblait prendre des mesures comme bloquer leurs noms dans la recherche, empêcher leurs tweets d’être tendance ou déclasser leur tweets dans les flux des gens. Ce faisant, Weiss a accusé Twitter de « bannir l’ombre » de ces comptes, mais il y a un différend sur la signification de ce terme.

Interdiction de l’ombre définie par Twitter dans un billet de blog d’entreprise en 2018 comme “rendre délibérément le contenu de quelqu’un introuvable pour tout le monde sauf la personne qui l’a publié, à l’insu de l’affiche originale”.

Une source qui travaillait auparavant dans la modération de contenu sur Twitter a déclaré à Recode que les exemples rapportés par Weiss ne sont pas une véritable interdiction de l’ombre, car ces tweets étaient toujours visibles par d’autres personnes.

Il y a beaucoup de confusion autour des nombreuses façons dont Twitter peut rétrograder les tweets des gens sans les effacer entièrement. Bien que Twitter ait nié avoir jamais occulté les utilisateurs interdits, il n’a jamais pleinement expliqué ce que signifiait le “filtrage de la visibilité” ni à quels comptes il était appliqué. Il est facile de voir comment cela pourrait causer de la confusion et des accusations de manipulation politique. Pourtant, pour certains anciens employés de Twitter, les décisions de rétrograder des comptes poussant des discours haineux en soi ne sont pas controversées.

“Je ne vois pas le scandale”, a déclaré un autre ancien employé de Twitter, qui s’est entretenu avec Recode sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions professionnelles. L’employé a déclaré que Libs of TikTok, un compte dont Weiss a révélé que la portée était limitée par Twitter, est un utilisateur “nuisible” qui a forcé l’entreprise à restreindre sa visibilité. Le compte a été blâmé pour le harcèlement des hôpitaux pour enfants, y compris les menaces à la bombe.

“Pourquoi ne voudriez-vous pas restreindre l’amplification d’un compte comme celui-là ?” dit l’ancien employé. “Personne n’a le droit d’être amplifié.”

Mais le manque de transparence de Twitter sur les raisons ces comptes étaient limités et ouvrent la société aux accusations d’avoir dépassé les bornes et fait preuve de parti pris politique.

Comment réagit Elon Musk

Musk dit que Twitter travaille sur une fonctionnalité qui montrera aux utilisateurs s’ils ont été bannis de l’ombre, la raison pour laquelle et comment faire appel.

Plusieurs sources avec lesquelles Recode s’est entretenue et qui travaillent actuellement ou auparavant pour de grandes entreprises de médias sociaux ont déclaré que, historiquement, des entreprises comme Facebook ou Twitter ne l’ont pas fait, car cela pourrait permettre aux mauvais acteurs de jouer plus facilement aux systèmes de modération de contenu et d’échapper aux règles.

Mais malgré ce risque, si Musk devait révéler publiquement pourquoi les utilisateurs ont été déclassés, cela pourrait en fait résoudre un problème plus important pour Twitter : la perception que l’entreprise fait secrètement taire les voix conservatrices. Ce que cela pourrait révéler à la place, c’est que pour avoir une plate-forme qui fonctionne bien, il est nécessaire pour déclasser le contenu préjudiciable, même s’il est publié par des personnalités conservatrices de premier plan.

Et parfois, il est important de lancer les utilisateurs qui enfreignent les règles – comme Musk lui-même l’a appris lorsque le compte de Kanye West a été rétabli, puis West a tweeté à plusieurs reprises des commentaires antisémites. Musk a de nouveau suspendu son compte en réponse environ un mois plus tard.

Si nous avions plus d’informations sur l’étendue complète des comptes auxquels Twitter applique un “filtrage de visibilité” et la raison pour laquelle il le fait, les fichiers Twitter pourraient provoquer des conversations plus profondes. Si les conservateurs sont ceux qui enfreignent à plusieurs reprises les règles concernant le contenu haineux, cela signifie-t-il qu’ils devraient être tenus à une norme différente sur la plate-forme ? Ou Twitter devrait-il réécrire ses règles concernant le discours de haine ? Jusqu’à présent, ni Musk ni ses partisans conservateurs qui dénoncent les fichiers Twitter ne semblent avoir de réponse.