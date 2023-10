Ce que les femmes noires devraient savoir sur les défrisants et le cancer

Les dommages que les défrisants chimiques peuvent causer aux femmes noires font l’objet d’un examen minutieux.

Plusieurs études marquantes ont été publiées l’année dernière, soulignant le lien entre les défrisants chimiques – qui décomposent les protéines des cheveux pour les lisser – et l’augmentation des taux de cancer de l’utérus. Et la semaine dernière, après la pression des représentants démocrates. Ayanna Pressley du Massachusetts et Shontel Brown de l’Ohio, la Food and Drug Administration a proposé une interdiction des produits lissants et lissants contenant du formaldéhyde, un ingrédient connu pour provoquer le cancer.

Alors que les recherches continuent de révéler des dangers potentiels, des centaines de Noirs ont intenté des poursuites contre de grands détaillants de produits de beauté et de cosmétiques comme L’Oréal et Revlon, accusant leurs lisseurs chimiques d’être à l’origine du cancer de l’utérus, des fibromes et de l’infertilité.

La dernière recherche sur les effets des défrisants a été publiée le 10 octobre par l’Université de Boston. Selon la Black Women’s Health Study, ou BWHS, les femmes noires ménopausées qui ont utilisé des défrisants chimiques plus de deux fois par an ou pendant plus de cinq ans ont un risque accru de développer un cancer de l’utérus.

En suivant 44 798 femmes noires pendant une période allant jusqu’à 22 ans, les chercheurs ont découvert un taux plus élevé de cancer de l’utérus chez les femmes noires ménopausées qui déclaraient avoir utilisé des défrisants chimiques pendant au moins 10 ans, quelle que soit leur fréquence.

Mieux comprendre la santé des Noirs et les facteurs qui contribuent aux disparités raciales en matière de cancer était l’intention derrière l’étude de 22 ans.

« L’idée ici est qu’une attention renouvelée aux dangers potentiels de ces produits, je l’espère, stimulera les politiques, et cela contribuera en quelque sorte à réduire l’exposition de cette population ou même à identifier des alternatives potentiellement plus sûres pour lisser les cheveux. » a déclaré l’auteur principal de l’étude, Kimberly Bertrand, professeur agrégé de médecine à la Chobanian & Avedisian School of Medicine de l’Université de Boston. Révéler les risques potentiels des défrisants, a-t-elle déclaré, peut aider à sensibiliser les gens et encourager à faire des choix plus sûrs.

Pour la représentante Pressley, la surveillance de ces ingrédients touche à un problème générationnel avec lequel les femmes noires sont depuis longtemps aux prises.

« Pendant des générations, le racisme systémique et le sentiment anti-cheveux noirs ont forcé les femmes noires à composer avec la politisation extrême des cheveux », a-t-elle déclaré mercredi dans une déclaration à NBC News. « Nous avons vu cela se produire dans les écoles et sur le lieu de travail, où les Noirs ont été criminalisés, punis ou ignorés dans les décisions du personnel simplement à cause de la façon dont nos cheveux poussent sur notre tête. En conséquence, les femmes noires se sont tournées vers les cheveux lissés ou défrisés pour tenter de progresser socialement et économiquement. Mais quelle que soit la manière dont nous nous coiffons, nous devrions pouvoir apparaître dans le monde sans mettre notre santé en danger, et il faudrait empêcher les fabricants de réaliser des bénéfices au détriment de notre santé. »

NBC News s’est entretenu avec Bertrand et d’autres chercheurs pour répondre à certaines questions que les Noirs peuvent se poser sur les lisseurs chimiques et les risques potentiels pour leur santé.

Jusqu’à présent, que disent les recherches sur les défrisants chimiques et la santé des femmes ?

Plusieurs études ont montré que les lisseurs chimiques avaient des effets nocifs sur le corps. L’année dernière, les National Institutes of Health ont publié une étude majeure reliant les lisseurs chimiques à un risque plus élevé de cancer de l’utérus. L’étude a analysé les données de 33 497 femmes américaines âgées de 35 à 74 ans, suivies pendant près de 11 ans. Durant cette période, 378 cas de cancer de l’utérus ont été diagnostiqués.

Selon le BWHS de ce mois-ci, les femmes qui déclaraient utiliser des défrisants plus de deux fois par an ou qui les utilisaient pendant plus de cinq ans avaient un risque supérieur à 50 % de développer un cancer de l’utérus par rapport à celles qui utilisaient rarement ou jamais de défrisants, des données supplémentaires de l’étude montre.

En 2021, le BWHS a découvert que les femmes noires qui utilisaient des produits capillaires contenant de la lessive, un ingrédient généralement présent dans les défrisants de salon, au moins sept fois par an pendant plus de 15 ans avaient un risque accru de 30 % de développer un cancer du sein. Parmi les 50 543 femmes qui ont participé au étude de 25 ans2 311 participantes avaient développé un cancer du sein, dont 1 843 avaient développé cancers du sein invasifs, ce qui signifie que les cancers se propagent dans les tissus mammaires environnants. Alors que les femmes noires ont un taux d’incidence du cancer du sein 4 % inférieur à celui des femmes blanches, les femmes noires ont un taux de mortalité par cancer du sein 40 % plus élevé, selon l’étude. Société américaine du cancer.

D’autres études ont montré que les défrisants peuvent provoquer des fibromes et une puberté précoce chez les filles, a déclaré Bertrand. Puberté précoce peut augmenter le risque de syndromes métaboliques tels que l’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires à l’âge adulte.

Pourquoi les défrisants sont-ils si nocifs ?

Les défrisants chimiques contiennent des produits chimiques perturbateurs endocriniens, qui peuvent perturber les fonctions du système endocrinien (qui comprend la thyroïde, les ovaires, le pancréas et les glandes surrénales) et affectent les niveaux d’hormones. Ces produits chimiques comprennent les phtalates et les parabènes, que l’on peut trouver dans les défrisants. Les gens peuvent y être exposés par absorption cutanée ou par inhalation dans l’air.

Les femmes noires sont souvent exposées aux perturbateurs endocriniens en utilisant des relaxants appliqués sur le cuir chevelu, a déclaré Jasmine Abrams, chercheuse scientifique à l’école de santé publique de l’université de Yale.

« Si vous avez déjà acheté un défrisant, vous savez qu’il reste généralement un petit moment, et la plupart des gens avertissent en quelque sorte leur coiffeur qu’il doit être lavé une fois qu’il commence à picoter ou à brûler – et à ce stade, vous êtes courir le risque de brûlures », a déclaré Abrams, l’un des auteurs de une étude cette année reliant les lisseurs chimiques aux problèmes de fertilité. « Et si vous courez le risque de brûlures ou de toute sorte de blessure avec ce type de produit chimique, vous augmentez certainement votre risque d’absorption. Si vous faites cela au fil du temps pendant de très nombreuses années, cela peut bien sûr devenir continuellement problématique.

Des produits chimiques perturbateurs endocriniens peuvent également être trouvés dans certains produits de beauté. comme les lotions, les nettoyants pour le corps et les parfumselle a ajouté.

Tous les défrisants chimiques sont-ils dangereux ou existe-t-il des alternatives plus sûres ?

Les parabènes, les phtalates et autres produits chimiques que l’on trouve souvent dans les lisseurs chimiques présentent un plus grand risque que les autres produits en raison de l’exposition du cuir chevelu, a déclaré Bertrand. Même d’autres lisseurs chimiques commercialisés comme étant plus sûrs à utiliser, y compris les défrisants sans lessive, présentent toujours des risques potentiels.

« Dans notre étude, les femmes qui ont déclaré utiliser des défrisants sans lessive étaient à peu près aussi susceptibles de signaler des brûlures du cuir chevelu que celles qui utilisaient des défrisants sans lessive », a-t-elle déclaré.

Les produits de lissage des cheveux sont « très mal réglementés » par le gouvernement fédéral, a déclaré Bertrand, et beaucoup masquent des produits chimiques nocifs sous des noms tels que « parfum et conservateurs, de sorte que les femmes ne savent pas vraiment à quoi elles sont exposées ».

La loi américaine n’exige pas que la Food and Drug Administration approuve les produits et ingrédients cosmétiques, autres que les additifs colorants, avant leur mise sur le marché, selon la FDA. site web. Cependant, la FDA a annoncé la semaine dernière qu’elle proposerait l’interdiction des produits lissants et lissants contenant du formaldéhyde. La FDA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Des réglementations plus strictes sur les ingrédients des produits cosmétiques et l’utilisation de méthodes alternatives telles que le lissage à chaud peuvent contribuer à réduire l’exposition aux produits chimiques nocifs, a déclaré Bertrand.

Dans une déclaration à NBC News mercredi, Pressley a applaudi la FDA, affirmant que la santé publique des femmes noires « est en jeu ».

Suis-je toujours à risque si j’arrête d’utiliser un lisseur chimique il y a des années ?

Les chercheurs n’en sont pas entièrement sûrs.

« Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’une utilisation occasionnelle est totalement sûre », a déclaré Abrams, auteur de l’étude de 2023 sur les défrisants et l’infertilité. « Nos données suggèrent essentiellement qu’une utilisation moins fréquente est associée à des risques moindres par rapport à une utilisation régulière et prolongée. »

Dans l’étude d’Abrams – qui incluait des femmes de différentes races âgées de 21 à 45 ans – les femmes noires représentaient la plus grande population de personnes ayant commencé à utiliser des relaxants à 10 ans ou moins. Plus de 50 % des participants noirs à l’étude avaient également utilisé des défrisants avant l’âge de 10 ans.

L’étude de Bertrand a révélé que les femmes noires ménopausées couraient un plus grand risque de développer un cancer de l’utérus si elles utilisaient des défrisants plus de deux fois par an ou de manière constante pendant plus de cinq ans.

D’autres facteurs exposent les femmes noires au risque de développer un cancer de l’utérus, notamment l’âge, l’obésité et les antécédents familiaux et reproductifs, a ajouté Bertrand.

Que puis-je faire si je soupçonne que ma santé a été mise en danger par l’utilisation de lisseurs chimiques ?

Il n’existe aucun mécanisme de dépistage éprouvé pour détecter le cancer de l’utérus dans la population générale, comme c’est le cas pour d’autres maladies comme le cancer du sein, a déclaré Bertrand.

Les femmes devraient consulter leur médecin si elles présentent des symptômes de douleur dans la région pelvienne ou des saignements vaginaux anormaux. Les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer de l’utérus peuvent également en parler à leur médecin. test génétique pour identifier des risques potentiels plus élevés pour certains cancers.

En termes de surveillance de la santé reproductive, a déclaré Abrams, les femmes peuvent surveiller leurs niveaux d’hormones – soit en visitant des endocrinologues, soit en envoyant leurs échantillons biologiques aux laboratoires – et parler avec des gynécologues de leurs préoccupations et demander des évaluations de fertilité. En travaillant sur une étude à venir sur les femmes noires et l’infertilité, a-t-elle déclaré, bon nombre de ses participantes ont décrit des difficultés à obtenir un traitement ou à être entendues par leurs prestataires de santé.

« L’un de nos participants a déclaré : ‘J’avais l’impression que l’objectif des prestataires a toujours été de trouver comment empêcher les femmes noires de tomber enceintes, et non de les aider à comprendre comment tomber enceintes' », a déclaré Abrams. « Elle avait donc l’impression que lorsqu’elle exprimait ses inquiétudes concernant sa fertilité à son prestataire, elle n’était pas prise au sérieux. »

De nombreuses femmes noires ont consulté des avocats pour poursuivre Revlon, Just for Me et d’autres sociétés de cosmétiques, alléguant que leurs lisseurs provoquent le cancer, les fibromes et d’autres problèmes de santé. Strength of Nature, LLC, propriétaire de Just for Me, a refusé de commenter.

Larry Taylor Jr., avocat au cabinet Cochran à Dallas, a déclaré que des milliers de femmes âgées de 20 à 50 ans ont intenté des poursuites alléguant qu’elles avaient développé des cancers de l’ovaire, du col de l’utérus et de l’endomètre suite à l’utilisation de défrisants.

Revlon a refusé de commenter. Robert Britton, avocat de la société, dit plus tôt cette année que Revlon « conteste tout lien entre le cancer et ses produits défrisants ».

Des milliers de femmes noires ont également affirmé que les défrisants de L’Oréal étaient nocifs pour leur santé, y compris un groupe de femmes noires qui ont poursuivi L’Oréal et d’autres sociétés en justice l’année dernière. Une femme, Bernadette Gordon, qui a utilisé des défrisants de 1983 à 2015, a souffert d’un cancer de l’utérus et du sein entraînant une double mastectomie et une hystérectomie, a-t-elle déclaré précédemment à NBC News.

En juillet, L’Oréal a saisi un tribunal fédéral de rejeter les dizaines de poursuites regroupées contre l’entreprise, arguant que les affirmations des plaignants étaient « vagues » et fondées sur des « conclusions non étayées ». La société n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cet article.

De nombreuses femmes noires lissent leurs cheveux pour conserver leur emploi ou accéder à des postes plus élevés, ce qui les met en danger, a déclaré Taylor.

« Ce n’est pas un canular », a-t-il déclaré. «C’est quelque chose qui est réellement nocif et qui pourrait potentiellement leur coûter la vie.»

Il reste néanmoins de nombreuses inconnues que les chercheurs tentent de découvrir, notamment la question de savoir si les produits actuellement sur les étagères entraîneront des cas de cancer de l’utérus à l’avenir, a déclaré Bertrand. On ne sait pas non plus exactement pourquoi les femmes noires courent un risque accru de développer et mourir d’un cancer de l’utérus.

« Nous continuons d’explorer ces facteurs, de l’environnement au racisme en passant par la génétique », a-t-elle déclaré.

