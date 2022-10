Ce que les femmes doivent savoir sur le dépistage du cancer du sein au Canada

La dose25:55Que dois-je savoir sur le dépistage du cancer du sein ? Le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les Canadiennes et les experts souhaitent que les femmes subissent un dépistage systématique après l’âge de 40 ans. La Dre Paula Gordon, radiologue du sein et professeure clinicienne au département de radiologie de l’Université de la Colombie-Britannique, explique à quelle fréquence les femmes se faire dépister, comment être conscient des seins et pourquoi il est important de connaître la densité de ses seins.

Les experts médicaux canadiens exhortent les femmes à se faire dépister de routine, car beaucoup ont pris du retard et les experts disent que des cas de cancer du sein plus importants et plus développés sont maintenant découverts.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ontario Medical Association (OMA) a partagé que plus de 400 000 mammographies de moins ont été réalisées pendant la pandémie de COVID-19. La capacité de mammographie étant revenue aux niveaux pré-pandémiques en Ontario, les responsables de la santé conseillent aux femmes de reprendre le dépistage régulier afin que le cancer du sein potentiel puisse être détecté à ses premiers stades.

Le cancer du sein est un problème de santé majeur au Canada, avec une Canadienne sur huit diagnostiqué un cancer du sein au cours de leur vie.

“Il y a deux avantages à se faire dépister et à faire détecter le cancer tôt”, a déclaré la Dre Paula Gordon, radiologue du sein et professeure clinicienne au département de radiologie de l’Université de la Colombie-Britannique, lors d’une entrevue avec CBC. La dose.

“L’une est que les femmes sont moins susceptibles de mourir d’un cancer du sein. L’autre est que si elles contractent un cancer du sein, elles peuvent être traitées avec succès avec un traitement moins agressif.”

S’il s’est écoulé un certain temps depuis votre dernière mammographie ou si vous n’en avez jamais eu, voici ce que certains des plus grands experts canadiens en matière de cancer du sein disent que vous devriez savoir.

Comment le cancer du sein est-il détecté ?

Au Canada, la mammographie est le test fréquemment utilisé pour détecter le cancer du sein.

Il existe deux types de mammographie, selon la Société canadienne du cancer :

La mammographie de dépistage est utilisée pour rechercher un cancer chez les personnes ne présentant aucun symptôme de cancer du sein.

La mammographie diagnostique est utilisée pour diagnostiquer un problème mammaire, comme une grosseur.

“Les mammographies de dépistage sont la meilleure méthode pour détecter le cancer du sein à un stade précoce et peuvent généralement détecter des grosseurs avant que les femmes ou leurs médecins ne puissent les sentir”, a déclaré le Dr Rose Zacharias, médecin de famille avec une pratique hospitalière et présidente de l’OMA pendant une récente conférence de presse .

Quels sont les facteurs de risque du cancer du sein ?

Un certain nombre de facteurs contribuent à votre risque. Certains sont des facteurs que les femmes peuvent contrôler, et d’autres qu’elles ne peuvent pas, a déclaré Gordon.

Des antécédents familiaux, des mutations génétiques, une radiothérapie thoracique antérieure et des cellules atypiques sur une biopsie mammaire sont tous des facteurs de risque qui ne peuvent être contrôlés et exposent ces femmes à un risque plus élevé.

Les femmes noires, asiatiques et hispaniques courent également un risque plus élevé de contracter un cancer du sein plus tôt dans la vie, a ajouté Gordon.

« Leur incidence culmine au milieu des années 40, alors que [for] femmes blanches, il culmine au début des années 50 et 60 », a-t-elle déclaré.

La densité mammaire d’une femme pourrait également être un facteur de risque, a déclaré Gordon.

Elle a dit qu’un sein est composé de graisse et de tissu mammaire normal composé de glandes, de tissus fibreux et plus encore.

La mammographie est le principal outil utilisé pour détecter tout cancer du sein potentiel au Canada. (Torin Halsey/Associated Press)

“Les cancers ont l’air blancs sur une mammographie. Il en va de même pour le tissu mammaire normal. Donc, si une femme a une quantité dense de tissu mammaire normal… nous savons qu’il y a un risque accru que nous ne le verrons pas sur une mammographie et il est caché dans le sein dense tissu », a déclaré Gordon.

Elle a dit que la seule façon de connaître votre catégorie de densité mammaire est de passer une mammographie. Autorités sanitaires dans six provinces indiquer à toutes les femmes leur catégorie de densité mammaire sur les résultats de la mammographie.

“Toutes les femmes devraient connaître leur densité mammaire, tout comme tout le monde devrait connaître leur tension artérielle ou leur taux de cholestérol”, a déclaré Gordon.

Bien que rares, les hommes sont également à risque de cancer du sein, représentant moins de 1 % de tous les cas au pays, selon Cancer du sein Canada.

Une alimentation saine et la réduction ou l’élimination de l’alcool et du tabagisme peuvent aider à réduire le risque d’une personne, a déclaré la Dre Jane Seely, radiologue et professeure au département de radiologie de l’Université d’Ottawa, qui a également pris la parole lors du récent webinaire de l’OMA.

Gordon a déclaré que vivre une vie physique active et maintenir un poids santé peut également aider.

Quand les femmes devraient-elles commencer à passer des mammographies de routine ?

Plusieurs facteurs déterminent le moment où les femmes commencent les mammographies de routine.

“La règle d’or serait que toutes les femmes passent des mammographies annuelles à partir de 40 ans”, a déclaré Gordon.

Mais selon l’endroit où vous vivez au Canada, vous ne pourrez peut-être pas passer une mammographie dans la quarantaine.

Seuls l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et la Nouvelle-Écosse autorisent les femmes à s’adresser elles-mêmes aux mammographies chaque année à partir de 40 ans. En Alberta, une demande d’un médecin est requise pour le premier dépistage, puis l’auto-orientation est autorisée.

Les autres provinces et territoires ont des directives variées, dont certaines sont basées sur les recommandations du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs. recommandations pour les femmes dans la quarantaine. Des détails sur les lignes directrices provinciales et territoriales peuvent être pour et en ligne sur mybreastscreening.ca.

Gordon a déclaré qu’il était important que ce groupe d’âge soit systématiquement dépisté, car environ 17% des cancers du sein surviennent chez des femmes dans la quarantaine.

C’est important parce que “lorsque les femmes ont un cancer du sein avant la ménopause, ces cancers se développent plus rapidement que chez les femmes plus âgées”, a-t-elle déclaré.

Et si les femmes n’ont pas un accès systématique au dépistage, Gordon a déclaré que “ces cancers sont détectés plus tard et ces femmes vont avoir besoin d’un traitement plus agressif, vont avoir besoin d’une mastectomie… plus susceptibles d’avoir besoin de chimio et ainsi de suite. Donc, même si qu’elles survivent, leur qualité de vie face au cancer du sein n’est pas aussi bonne que si elles le découvraient plus tôt.”

Les signes de cancer du sein à surveiller comprennent la peau en poche, les changements de couleur des mamelons ou la texture des seins. L’application Know Your Lemons aide les femmes à comprendre d’autres symptômes potentiels du cancer du sein autres qu’une grosseur. (Appli Connaissez vos citrons)

Qu’en est-il des femmes de 50 ans et plus?

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs recommande aux femmes âgées de 50 à 69 ans de passer une mammographie tous les deux ou trois ans.

Les membres du groupe de travail ont déclaré que les recommandations pour un dépistage plus fréquent mettent davantage l’accent sur le choix individuel et ont partagé leurs préoccupations concernant l’augmentation potentielle des faux positifs et des surdiagnostics.

Gordon n’est pas d’accord avec les directives générales du groupe de travail et affirme que les femmes qui ont encore des règles dans la cinquantaine, ainsi que les femmes en ménopause ou qui prennent des hormones, devraient toujours passer des mammographies annuelles.

Les femmes âgées de 75 ans et plus qui sont en bonne santé, ont une espérance de vie d’au moins 10 ans de plus et n’ont pas d’autre maladie susceptible d’être mortelle dans 10 ans devraient toujours se faire dépister, a déclaré Gordon.

Faut-il dépister les femmes de moins de 40 ans ?

Le “point idéal” pour commencer la mammographie pour les femmes à risque moyen est l’âge de 40 ans, a déclaré Gordon, car c’est à ce moment-là que le niveau d’incidence augmente et que le risque associé aux radiations est négligeable.

“Nous ne faisons pas de mammographies de façon routinière avant l’âge de 40 ans parce que [while] le cancer du sein n’est pas rare, il n’est pas assez fréquent pour justifier de faire des mammographies sur l’ensemble de la population”, a-t-elle ajouté.

Les femmes devraient-elles aussi faire des auto-examens ?

Gordon a déclaré que le terme “auto-examen” était passé de mode. Maintenant, le terme de choix est “être conscient du sein”, a-t-elle ajouté.

Les femmes devraient toujours vérifier périodiquement leurs seins et être conscientes de ce qu’elles ressentent normalement.

“De cette façon, ils sont plus susceptibles de remarquer quand ce changement est petit”, a déclaré Gordon.

Elle recommande de vérifier sous la douche lorsque votre main peut plus facilement glisser sur le sein. Si vos seins pendent davantage, Gordon recommande de vous allonger pour vérifier.

La Dre Erin Cordeiro, oncologue en chirurgie mammaire à L’Hôpital d’Ottawa et directrice médicale de son Centre de santé du sein, a déclaré que tout le monde doit être conscient de ses seins, «se défendre» lorsqu’il sent que quelque chose a changé et le signaler à la l’attention d’un fournisseur de soins de santé.

En plus de tout changement au sein, Seely recommande aux femmes de surveiller tout changement au niveau des aisselles.

Il existe d’autres façons dont le cancer du sein peut se manifester en plus d’une grosseur. Les signes à surveiller incluent la peau en poche, les changements de couleur des mamelons ou la texture des seins.

“La meilleure façon d’être proactif et d’être en bonne santé est de détecter le cancer du sein avant qu’il ne présente un symptôme de cancer du sein, avant qu’il ne devienne une grosseur”, a déclaré Seely.

“C’est pourquoi nous recommandons des mammographies de dépistage à partir de 40 ans pour toutes les femmes, quels que soient leurs facteurs de risque, car c’est ainsi que nous réduisons la mortalité par cancer du sein et l’impact significatif du traitement à partir d’un diagnostic à un stade avancé.”