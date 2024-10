Ce que les femmes devraient savoir sur leurs seins, selon un médecin – CTV

9 octobre 2024

Il est temps de penser à vos seins, pas seulement ce mois-ci, car c’est le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, mais tous les mois.

Selon l’American Cancer Society, une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein invasif au cours de sa vie. Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes aux États-Unis, avec 42 000 femmes qui en meurent chaque année.

Ces chiffres sont particulièrement inquiétants, car lorsque le cancer du sein est détecté à ses premiers stades, le taux de survie à cinq ans atteint 99 pour cent. C’est pourquoi le dépistage est si important, y compris chez les femmes plus jeunes, dont le taux de diagnostics de cancer du sein a augmenté ces dernières années.

Les femmes doivent savoir quand commencer le dépistage du cancer du sein. Outre une mammographie, faut-il faire d’autres examens ? Qui devrait commencer le dépistage plus tôt ? Les femmes devraient-elles faire des auto-examens, et si oui, que devraient-elles rechercher ? À quels types de changements normaux les femmes doivent-elles s’attendre au niveau de leurs seins au fil du temps ? Existe-t-il des mesures que les femmes peuvent prendre pour réduire leur risque de cancer du sein ? Et que doivent faire les hommes ?

