Ce que les femmes devraient savoir sur leur respiration, dit le médecin

Il est temps de penser à vos seins, pas seulement ce mois-ci, car c’est le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, mais tous les mois.

Selon l’American Cancer Society, une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein invasif au cours de sa vie. Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes aux États-Unis, avec 42 000 femmes qui en meurent chaque année.

Ces chiffres sont particulièrement inquiétants, car lorsque le cancer du sein est détecté à ses premiers stades, le taux de survie à cinq ans atteint 99 pour cent. C’est pourquoi le dépistage est si important, y compris chez les femmes plus jeunes, dont le taux de diagnostics de cancer du sein a augmenté ces dernières années.

Les femmes doivent savoir quand commencer le dépistage du cancer du sein. Outre une mammographie, faut-il faire d’autres examens ? Qui devrait commencer le dépistage plus tôt ? Les femmes devraient-elles faire des auto-examens, et si oui, que devraient-elles rechercher ? À quels types de changements normaux les femmes doivent-elles s’attendre au niveau de leurs seins au fil du temps ? Existe-t-il des mesures que les femmes peuvent prendre pour réduire leur risque de cancer du sein ? Et que doivent faire les hommes ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, j’ai parlé avec l’experte en bien-être de CNN, le Dr Leana Wen. Wen est médecin urgentiste et professeur agrégé adjoint à l’Université George Washington. Elle était auparavant commissaire à la santé de Baltimore.

CNN : Quand les femmes devraient-elles commencer le dépistage du cancer du sein ?

Dre Leana Wen : La plupart des femmes devraient subir une mammographie à partir de 40 ans tous les deux ans jusqu’à ce qu’elles atteignent 74 ans, selon une récente recommandation du groupe de travail américain sur les services préventifs. (Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, le groupe de travail a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour recommander ou non la mammographie au niveau de la population. Les patientes doivent discuter de leur situation individuelle avec leur prestataire.)

Il s’agit d’un changement substantiel par rapport aux directives antérieures, qui prévoyaient de commencer les mammographies tous les deux ans à l’âge de 50 ans. Ce changement a été apporté en partie à cause des informations selon lesquelles les diagnostics de cancer étaient en augmentation chez les jeunes.

CNN : Faut-il faire d’autres tests que la mammographie ?

Loupe: Il est important de séparer le dépistage du diagnostic. Le dépistage est effectué lorsqu’il n’y a aucun symptôme. Si une personne a un test de dépistage positif, des études supplémentaires peuvent être réalisées pour déterminer s’il pourrait s’agir d’un cancer.

En fonction des facteurs de risque du patient, celui-ci peut subir des tests de dépistage supplémentaires. Par exemple, une personne ayant plusieurs parents au premier degré atteints d’un cancer du sein peut se voir recommander un test génétique. Une personne ayant déjà eu des résultats anormaux ou présentant un risque plus élevé de cancer du sein peut subir des tests en plus de la mammographie, comme une IRM du sein ou une échographie.

Ces dernières années, de nombreux débats ont eu lieu parmi les experts sur la question de savoir si les femmes plus jeunes présentant un tissu mammaire dense avaient besoin de ces tests de dépistage supplémentaires. L’American College of Radiology recommande désormais une IRM mammaire chez certaines femmes présentant un tissu mammaire dense. Le groupe de travail américain sur les services préventifs n’a pas formulé cette recommandation, mais c’est un sujet dont les patients peuvent discuter avec leur médecin.

CNN : Qui devrait commencer les mammographies avant 40 ans ?

Loupe: Il est recommandé de commencer à 40 ans pour les femmes présentant un risque moyen de cancer du sein. Les personnes les plus à risque comprennent les femmes dont une sœur, une mère ou un autre parent au premier degré atteint d’un cancer du sein. Les personnes qui ont elles-mêmes eu un cancer du sein courent également un risque plus élevé, tout comme les personnes ayant déjà subi une radiothérapie thoracique suite au traitement d’autres cancers. Toutes ces personnes devraient consulter leur fournisseur de soins primaires pour déterminer quand elles devraient commencer le dépistage, avec quels tests et à quelle fréquence.

CNN : Les femmes devraient-elles faire des auto-examens, et si oui, que devraient-elles rechercher ?

Loupe: Selon le Société américaine du cancerla recherche n’a pas démontré un bénéfice clair des auto-examens réguliers, en particulier lorsque les femmes subissent également des mammographies de dépistage.

Cela dit, les femmes peuvent toujours détecter les changements qu’elles devraient signaler à leur médecin. Elles doivent connaître l’apparence et la sensation de leurs seins et ne pas tarder à demander des soins si elles remarquent des changements inattendus.

Le symptôme le plus courant du cancer du sein est l’apparition d’une nouvelle masse ou d’une grosseur. De nombreuses bosses ne sont pas cancéreuses, mais il est crucial de les faire examiner.

D’autres changements qui devraient inciter les femmes à contacter leur médecin comprennent l’écoulement du mamelon, la douleur ou l’enflure, le mamelon tourné vers l’intérieur et les changements de couleur du sein ou du mamelon. Ils doivent également signaler un gonflement des ganglions lymphatiques au niveau des aisselles ou près de la clavicule.

Ces changements sont parfois détectés lors d’activités quotidiennes, comme prendre une douche, se brosser les cheveux et s’habiller. C’est encore une fois la raison pour laquelle les femmes devraient savoir comment leurs seins apparaissent et se sentent généralement, afin de pouvoir être à l’affût de tout changement.

CNN : À quels types de changements normaux les femmes devraient-elles s’attendre au niveau de leurs seins au fil du temps ?

Loupe: De multiples changements se produisent dans le tissu mammaire au cours de la vie d’une femme. Pendant la puberté, les seins grossissent et le mamelon se relève. Les femmes qui tombent enceintes subissent des changements importants avant, pendant et après la grossesse. De nombreuses femmes enceintes signalent un gonflement des seins, des douleurs et des picotements aux mamelons. Les vaisseaux sanguins des seins deviennent plus visibles et le mamelon est plus gros et plus foncé.

De nombreuses femmes rapportent que leurs seins semblent différents après l’accouchement, même après l’arrêt de l’allaitement. Ensuite, des changements se produisent à l’entrée de la ménopause. Le tissu mammaire a tendance à rétrécir et à perdre de son élasticité.

Ce sont tous des changements normaux qui se produisent lorsque les femmes traversent différentes phases de la vie. La taille et la texture des seins changent également légèrement au cours du cycle menstruel. Tout cela devrait souligner pourquoi les femmes doivent être conscientes de leur corps afin d’être conscientes des problèmes qui peuvent survenir à différents moments de leur vie.

CNN : Existe-t-il des mesures que les femmes peuvent prendre pour réduire leur risque de cancer du sein ?

Loupe: Les facteurs de risque tels que les antécédents familiaux ou les antécédents de cancer ne peuvent pas être modifiés, mais certains le peuvent. Arrêter de fumer et réduire sa consommation d’alcool, par exemple, peut éliminer deux facteurs de risque clés du cancer du sein (le tabagisme et la consommation excessive d’alcool). Une activité physique régulière peut également réduire le risque global de cancer, tout comme une alimentation nutritive contenant moins de substances ultra-transformées.

CNN : Les hommes peuvent-ils avoir un cancer du sein ?

Oui. Nous parlons principalement des femmes, car le cancer du sein est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Cependant, certains hommes reçoivent également un diagnostic de cancer du sein.

Les hommes qui ont des antécédents familiaux importants de cancer du sein devraient discuter avec leur médecin des recommandations en matière de dépistage et ne pas hésiter à consulter s’ils remarquent des changements dans leurs seins.

De plus, toutes les personnes assignées à une femme à la naissance doivent suivre les recommandations en matière de dépistage du cancer du sein, comme indiqué ci-dessus. Cela inclut non seulement les femmes cisgenres, mais aussi les hommes transgenres et les personnes non binaires.