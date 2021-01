Note de l’éditeur: Cette histoire fait partie de «Children of Liberalization», une série News18 retraçant les attentes du budget de l’Union des jeunes de 30 ans dans différents secteurs, du prisme de 30 ans de libéralisation économique en Inde.

Le budget de l’Union 2021-22 va être présenté à un moment critique de l’histoire de l’Inde, alors que le pays, avec le reste du monde, combat la pandémie de COVID-19. Le budget est donc le moment opportun pour nous d’examiner collectivement les domaines critiques qui nécessitent une attention urgente et qui joueraient un rôle clé dans l’exercice massif de reconstruction de l’Inde dans le monde post-pandémique. La violence sexiste (violence à l’égard des femmes et des filles) est l’un de ces domaines sur lesquels nous devons nous concentrer d’urgence. Cela en soi a maintenant pris la forme d’une pandémie de l’ombre, menaçant les femmes et les filles dans les pays en développement comme l’Inde.

Pendant le verrouillage, la Commission nationale pour les femmes en Inde a reçu près de 2043 plaintes pour crimes contre les femmes au mois de juin 2020. La violence contre les enfants a également été témoin d’une forte augmentation au cours des 11 premiers jours du verrouillage (Childline a reçu près de 3 appels lakh pendant le 11 premiers jours de verrouillage). En outre, la longue fermeture des écoles, l’accès insuffisant aux portails électroniques pour l’éducation, le stress et l’isolement social, la violence à la maison et le manque de services de santé ont eu un impact sur les enfants. Cependant, la réponse rapide du gouvernement indien à la pandémie sous la forme de numéros d’assistance téléphonique, de soutien politique et de services sur mesure a contribué à minimiser les dégâts et à sauver des milliers de vies.

Ces dernières années, plusieurs législations gouvernementales et politiques de soutien ont abordé la question du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail et de la protection des enfants contre les infractions sexuelles. Cela nous a aidés à faire des progrès significatifs dans la création d’espaces publics et privés sûrs pour les femmes et les enfants. Mais alors que nous cherchons à nous remettre du choc pandémique et à reconstruire ensemble, nous devons revoir et renforcer les programmes et politiques existants pour atteindre les objectifs de développement durable (objectif 5) de mettre fin à la violence à l’égard des femmes d’ici 2030.

Le budget de l’Union 2021-2022 est donc le moment opportun pour concevoir des mesures politiques de soutien pour garantir la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants. Les trois domaines clés sur lesquels le budget pourrait se concentrer sont les suivants:

Lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles

Nous devons garantir des allocations budgétaires adéquates pour éliminer la violence sexiste. La disponibilité des ressources est essentielle pour combler les lacunes de mise en œuvre des services et des dispositions destinés aux femmes et aux filles. Les allocations financières intersectorielles et l’allocation de fonds entre différents ministères aideront à résoudre les problèmes des femmes, des filles et des enfants. Les mécanismes gouvernementaux tels que les centres à guichet unique et les ONG qui apportent un soutien à la violence domestique pourraient être renforcés pour fournir un soutien complet et doivent avoir des exigences supplémentaires telles que des équipements de protection, des transports sûrs et l’accès aux survivants. L’allocation de fonds pour renforcer les mécanismes institutionnels existants tels que les foyers d’accueil et les foyers de courte durée pour femmes et enfants aidera à obtenir des résultats rapides.

Nous pourrions installer davantage de maisons d’hébergement gérées par le gouvernement dans tout le pays, car les chiffres actuels pourraient ne pas être suffisants pour la population actuelle. La pénurie entraînera une augmentation du nombre de femmes et d’enfants sans abri dans les rues, les rendant ainsi plus vulnérables.

Les travailleurs de première ligne comme les ANM, Anganwadi, les partis de défense du village, le comité de développement du conseil de village dans les districts autonomes (VCDC), les chefs de village / femmes, les panchayats, les officiers de bloc, les ASHA doivent recevoir des instructions spéciales pour signaler la violence domestique et apporter une aide immédiate à toute personne lésée. femmes.

Assurer le bien-être des adolescents

Les interventions politiques et les allocations budgétaires pourraient être canalisées pour résoudre les problèmes affectant les adolescents, en particulier les jeunes filles. La nutrition, la santé menstruelle, la santé mentale et la réparation de la violence sont essentielles pour assurer le bien-être des adolescents. Plusieurs lignes d’assistance téléphonique ainsi que d’autres soutiens systémiques doivent être mis en place pour traiter les plaintes soulevées par les adolescents, filles et garçons, telles que les mariages précoces, les abus et la violence à la maison.

Les collectifs de femmes et d’adolescents pourraient être encore renforcés et soutenus financièrement. Ces collectifs peuvent atteindre les chefs de famille et discuter de la nécessité de la continuité de l’éducation, en particulier pendant les JOURS pos-COVID-19, lorsque les taux d’abandon scolaire des filles devraient augmenter.

L’institution Panchayat Raj est un lien crucial entre le gouvernement et la communauté et la société civile. Il est urgent de renforcer son travail en sensibilisant les Pradhans et les membres des PRI sur les problèmes et défis liés aux adolescents qui sont devenus de graves préoccupations en raison du verrouillage et de la pandémie.

Protection sociale en espèces

Les transferts monétaires – paiements réguliers et prévisibles en espèces – sont une modalité de protection sociale importante. Pour la protection sociale en espèces, le gouvernement indien peut utiliser des options numériques et non numériques. Il existe également un faible taux d’alphabétisation numérique et des problèmes de connectivité dans les régions éloignées. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et les enfants de milieux ruraux qui ont parfois le plus besoin de soutien et ces programmes doivent donc être facilement accessibles par eux.

Nous avons besoin d’une allocation budgétaire plus élevée pour la protection sociale en termes de pourcentage global du budget que ce qui a été précédemment alloué. Cette allocation plus élevée pourra alors couvrir certains des points suggérés ci-dessus pour divers groupes. La protection sociale en espèces, y compris les pensions et autres pour les femmes du secteur non organisé, les aidera à devenir moins dépendantes financièrement.

Le budget 2021-2022 offre une occasion unique d’aborder les problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les filles. La bonne orientation à la fois en termes d’allocation budgétaire et de soutien politique aidera les femmes et les filles à apporter des contributions significatives au rétablissement de l’Inde après l’impact de la pandémie.

Sohini Bhattacharya est le président-directeur général de Breakthrough – une organisation qui œuvre pour rendre inacceptable la violence à l’égard des femmes et des filles