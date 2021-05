Ce que les fans du Celtic devraient attendre d’Ange Postecoglou si l’ancien patron australien prend la relève en tant que manager

Les bookmakers installant un ancien manager de l’équipe nationale australienne comme favori pour le poste vacant au Celtic ont laissé beaucoup de fans du club écossais se poser une seule question: « Qui est Ange Postecoglou? »

Un titre dans The Scotsman a posé la même question en rapportant que l’entraîneur, axé sur l’attaque, mène les chances de prendre en charge les géants de Glasgow après que le meilleur candidat Eddie Howe – qui devait signer un contrat dans les jours – a refusé l’opportunité.

« Nous pouvons maintenant confirmer qu’Eddie ne rejoindra pas le club », Celtic a déclaré dans un communiqué. « Nous apprécions pleinement que nos fans recherchent des éclaircissements à ce sujet. »

Alors que des joueurs tels que Mark Viduka, Scott McDonald et Tom Rogic ont contribué à former une longue et fière histoire Oz-Calédonienne à Parkhead, la nomination de Postecoglou, 55 ans, représenterait un mouvement significativement vers la gauche du club.

Malgré sa réputation en Australie et dans toute l’Asie, l’entraîneur né à Athènes – qui a émigré à Melbourne à l’âge de cinq ans – représente un inconnu presque complet dans le football de clubs européens; son seul passage sur le continent a été un bref passage en charge de Panachaiki, alors troisième équipe grecque, en 2008. Les fans de Hoops, cependant, ne devraient pas s’attendre à ce que Postecoglou soit impressionné par l’occasion s’il devenait leur entraîneur. En fait, il préférerait gagner leur respect.

« Étant australien, j’ai parfois l’impression de ne jamais entrer dans un vestiaire et d’obtenir cette crédibilité instantanée à cause d’où je viens », a-t-il déclaré à Gabriele Marcotti d’ESPN en 2016. « Mais c’est bien. Même en Australie, où je ‘ J’ai eu du succès, je n’ai jamais supposé que les gens me suivraient à cause de qui je suis. Je savais que j’obtiendrais l’adhésion si je pouvais clarifier, si je pouvais mettre la bonne image dans l’esprit des gens. J’ai pu pour faire ça. Ça ne me fait pas peur. C’est qui je suis. «

En effet, au-delà de ce bref passage dans les ligues inférieures grecques, la confiance en soi inébranlable de Postecoglou a contribué à forger l’une des carrières les plus réussies de tous les entraîneurs contemporains en dehors de l’Europe. Double champion national australien en tant que joueur avec le club d’enfance de South Melbourne – le deuxième titre délivré sous la direction du légendaire Ferenc Puskas – il a pris en charge son bien-aimé Hellas après sa retraite et les a conduits à des championnats consécutifs. .

« Nous étions un groupe jeune, mais il nous a inculqué une intrépidité », a déclaré Postecoglou à ESPN à propos de la vie sous Puskas, qui a sa propre statue dans le quartier olympique de Melbourne. « Nous n’avions pas peur de perdre ou de faire des erreurs. Il voulait juste que nous aimions le jeu, apprécions le jeu, et c’est quelque chose que j’ai pris dans mon football. »

Entraîneur des équipes nationales juniors d’Australie pour la prochaine demi-décennie, son échec à se qualifier pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2007 a conduit à son éviction et à sa réflexion en Grèce avant, en 2009, il a pris le relais de Brisbane Roar et s’est établi. en tant que premier entraîneur de l’Australie. À un moment donné, lors d’une série de 36 matchs sans défaite, l’adoption par son équipe d’un style de football intrépide, basé sur la possession et offensif lui a valu le surnom de «Roar-celona» et deux titres consécutifs de la A-League. Un retour dans sa ville natale pour reprendre le contrôle du plus grand club d’Australie, Melbourne Victory, a suivi.

En 2013, Postecoglou a été débauché pour reprendre un Socceroos sous le choc de défaites consécutives 6-0 contre le Brésil et la France. L’histoire officielle noterait simplement que l’Australie a par la suite perdu ses trois matchs lors de la Coupe du monde 2014 contre le Chili, les Pays-Bas et l’Espagne, mais ne parvient pas à brosser un tableau approprié de ce qui s’est passé au Brésil. Versé 2-0 tôt contre les Chiliens lors de leur premier match, une équipe inexpérimentée des Socceroos a réduit le déficit à un et s’est vu refuser un but avant de concéder tard pour reculer 3-1. Ils ont ensuite pris les devants 2-1 et auraient dû faire 3-1 sur les Néerlandais, qui venaient de remporter une victoire 5-1 contre l’Espagne, avant que le remplaçant Memphis Depay n’inspire son équipe à une victoire 3-2.

En janvier suivant, il était en charge alors que l’Australie réalisait sa plus grande réussite au niveau international: vaincre la Corée du Sud en finale de la Coupe d’Asie 2015 pour soulever le trophée à domicile. Tout autant évangéliste du football que motivateur suprême, le succès international de Postecoglou s’est construit autour d’un désir d’insuffler une confiance et une croyance non seulement dans le groupe de jeu, mais au sein du football australien dans son ensemble.

En luttant contre les perceptions internes et externes selon lesquelles les équipes australiennes étaient condamnées à jamais à se livrer à des démonstrations de lutte contre le pragmatisme contre leurs parieurs footballistiques, il a prêché la croyance en un style de football offensif, intrépide et sans jamais dire qu’il représentait mieux la psyché sportive du pays. . Il ne voulait pas seulement que les équipes australiennes fassent peur à des gens comme le Chili ou les Pays-Bas – il voulait que cela atteigne un point où ils les battraient systématiquement. S’il débarquait au Celtic, il adopterait assurément ce même état d’esprit à la perspective de rencontres potentielles avec des personnalités comme Manchester City, Barcelone ou le Bayern Munich.

Critique pour Postecoglou, ce style de football – qui donne du pouvoir aux «artistes» – est celui que son père Jim, son héros, aurait voulu regarder. «Mon père est décédé il y a quelques années», Postecoglou a déclaré à Hudl en 2020. «Quand mon équipe joue, je prétends que mon père est dans la tribune et je pense, ‘aimerait-il regarder cette équipe?’ Et cela a toujours été à la base de tout ce que j’ai fait. «

L’engagement inébranlable de Postecoglou envers ses principes – ou son entêtement, comme d’autres pourraient le dire – et son désir de revenir au football de club l’ont conduit à démissionner du poste australien après s’être qualifié pour la Coupe du monde 2018 via une victoire en séries éliminatoires contre le Honduras en novembre. 2017. Il s’était de plus en plus heurté à des segments du jeu australien qui contestaient son dévouement à remodeler le caractère footballistique de la nation alors même que son équipe bégayait en route vers la Russie, et il était frustré par le manque de soutien perçu de la fédération australienne.

Ange Postecoglou pourrait offrir du succès et un football passionnant pour le Celtic, mais cela ne se produira peut-être pas rapidement. Etsuo Hara / Getty Images

Il est réapparu au côté de la J1 League Yokohama F. Marinos un mois plus tard. Yokohama a terminé 12e lors de sa première saison, marquant le deuxième plus grand nombre de buts de la ligue et concédant le troisième plus grand nombre – mais cette période initiale de rodage a rapidement cédé la place à la justification de son éthique. Au cours de sa deuxième année, un style de jeu tout ou rien très divertissant a conduit Yokohama à sa première couronne japonaise en 15 ans. Cela lui a également donné un lien avec le City Football Group avec Fergal Harkin, le favori du directeur des vacances de football au Celtic.

Ce modèle, une période d’intégration suivie de succès, a généralement été le modèle que Postecoglou a suivi tout au long de sa carrière: ses titres avec South, Roar et Yokohama arrivent tous dans sa deuxième année à la tête. Mais après une campagne où leur quête du légendaire « Dix d’affilée » a été déjouée par leurs rivaux Rangers, le fait que Celtic ait la patience qu’un nouveau patron mette en œuvre son style préféré est peut-être le plus grand point d’interrogation qui pèse sur le rendez-vous potentiel. L’histoire suggère que l’Australien remporterait le succès relativement rapidement, surtout avec le calibre des joueurs que le Celtic est capable d’attirer par rapport au reste de la ligue écossaise. Mais sera-ce assez tôt?

Si Postecoglou pensait que l’examen des médias en tant que patron de Socceroos était râpé, ce ne sera rien comparé à l’autocuiseur qui attend en Écosse. Après avoir vu leur emprise sur la suprématie écossaise glisser, les fans du Celtic ne seront pas d’humeur à souffrir de toute sorte de reconstruction complète qui permet aux Rangers de ne pas être contestés. Tombez quelques matchs en arrière et l’examen – qui sera déjà intensifié en raison de son statut d’outsider – sera écrasant.

Dans le vestiaire, les fans ne devraient pas s’attendre à ce qu’une vague d’Australiens apparaisse aux côtés de Rogic dans les rangs de jeu si Postecoglou se voit confier le redressement: pas un seul Australien n’est arrivé à Yokohama pendant son mandat. On ne peut pas en dire autant des entraîneurs australiens. Postecoglou a ajouté à son équipe des collaborateurs de longue date Peter Cklamovski et Arthur Papas lorsqu’il a atterri au Japon à la fin de 2017 et les a remplacés par l’international maltais d’origine australienne John Hutchinson et Shaun Ontong lorsque l’ancien couple a transformé le succès de Yokohama en son propre travail d’entraîneur. Curieusement, il a été annoncé tôt samedi que Papas quittait l’équipe J3 du Kagoshima United FC pour des raisons personnelles.

En fin de compte, si Postecoglou venait à Glasgow, son mandat aurait des répercussions sismiques sur plusieurs fans. Pour le Celtic, l’Australien sera chargé de renvoyer rapidement Steven Gerrard et Rangers à la deuxième place de la hiérarchie écossaise et de redonner aux Bhoy un semblant de succès européen. Celtic n’est pas un projet – vous devez gagner maintenant. Mais c’est un travail de club qui est aussi, sans aucun doute, le plus gros qu’un entraîneur australien se soit jamais vu confier.

Le succès de Postecoglou apporterait avec lui une chance de briser les barrières de perception et de créer un nouveau récit non seulement pour lui-même, mais pour tous les entraîneurs australiens en Europe.