De nombreux émeutiers pro-Trump et leurs partisans à travers le pays prévoient d’autres rassemblements pour le 17 janvier. Jon Cherry / Getty Images

Le FBI a été alerté des menaces de «prendre d’assaut» les bureaux du gouvernement dans chaque État.

Alors que la nation est toujours sous le choc de la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier par une foule de partisans de Trump, les forces de l’ordre se préparent à quelque chose d’aussi terrifiant, sinon plus: ce qui va suivre.

Enhardis par leur capacité à envahir le siège du gouvernement américain, de nombreux émeutiers et leurs partisans planifient une répétition, avec de multiples rassemblements et autres actions prévus d’ici à l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier. Le FBI a mis en garde contre des actions armées prévues. dans les capitales des États du pays. Les membres du Congrès ont été harcelés dans les aéroports et sont préoccupés par les menaces qui pèsent sur leurs maisons et leurs familles. Et les législateurs ont été informés lundi d’un complot visant à encercler le Capitole et à empêcher les démocrates d’entrer afin que les républicains puissent prendre le contrôle du gouvernement, selon le HuffPost.

Les législateurs et les experts en sécurité nationale et extrémisme sont en alerte pour les prochaines actions des insurgés. «Le 6 janvier, leur énergie s’est concentrée sur le Congrès. Le 20, leur énergie sera concentrée sur Biden », a déclaré à NBC Megan Squire, chercheuse senior au Southern Poverty Law Center qui étudie l’extrémisme en ligne. «C’est inquiétant d’autant plus qu’ils n’ont ni remords ni honte.

Cela dit, à tout le moins, les forces de l’ordre devraient être convaincues de la menace sérieuse que représentent les insurgés pro-Trump – quelque chose de trop minimisé à l’approche de l’émeute du Capitole le 6 janvier. Et les experts disent que le moment est venu de se préparer à une réponse qui, bien que pas nécessairement plus violente, est plus intelligente que celle que la police du Capitole a montée mercredi dernier.

«Il doit y avoir un appel pour une excellente préparation […] et une grande retenue de la part des policiers »dans les semaines à venir, a déclaré à Vox RP Eddy, expert en lutte contre le terrorisme et PDG de la société de renseignement Ergo. «Ils vont être testés à nouveau.»

Des extrémistes ont menacé de «prendre d’assaut» les bureaux de l’État et d’encercler les bâtiments de Washington avant l’inauguration

Lorsque les émeutiers ont pris d’assaut les marches du Capitole et sont entrés dans les salles du Congrès le 6 janvier, beaucoup ont rencontré peu de résistance et ont pu s’éloigner de l’émeute sans conséquences immédiates. 69 personnes seulement ont été arrêtées à Washington cette nuit-là, sur des milliers d’insurgés présents.

Beaucoup disent que la facilité avec laquelle ils ont pu accéder au Capitole, associée aux déclarations de défi continues du président Donald Trump, incitera probablement ses partisans à réessayer. Et de nombreux plans sont déjà en place.

Par exemple, le FBI a mis en garde contre une «marche armée» sur le Capitole américain et dans les 50 capitales des États le dimanche 17 janvier, a rapporté le HuffPost. Les événements sont soutenus par le mouvement extrémiste «boogaloo», qui prône la possession d’armes à feu et, dans certains cas, le renversement du gouvernement fédéral, comme l’a expliqué Jane Coaston pour Vox en 2020.

Selon le HuffPost, le FBI est particulièrement préoccupé par les menaces des groupes boogaloo au Minnesota et au Michigan. Un adepte de boogaloo « a suggéré l’idée d’utiliser un appareil à base d’essence avec un fil de déclenchement à Lansing, Michigan pour provoquer une distraction pendant que d’autres personnes » prennent « la capitale », selon une alerte du FBI, qui a ajouté que la personne en question « a considéré lui-même en guerre avec le gouvernement, en particulier avec les politiciens et les agents fédéraux, et voulait faire une déclaration avec les actions.

Le Michigan a déjà été le théâtre d’une manifestation contre les restrictions de Covid-19, au cours de laquelle des manifestants armés sont entrés dans le Statehouse, ainsi que d’un complot visant à kidnapper le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer. La police d’État renforce la sécurité avant d’éventuels rassemblements et les armes à feu ouvert ont été interdites dans la maison d’État.



Paul Sancya / AP Les partisans de Trump se rassemblent à la capitale de l’État à Lansing, Michigan, le 6 janvier 2020.



Paul Sancya / AP Le FBI est particulièrement préoccupé par les menaces des groupes boogaloo dans le Minnesota et le Michigan, selon le HuffPost.

Pendant ce temps, un rassemblement pro-armes par la Virginia Citizens Defence League est toujours prévu pour le 18 janvier. Le groupe n’a pas pu obtenir de permis mais a demandé à ses partisans de continuer à participer à une caravane autour du bâtiment du Capitole de Virginie. L’année dernière, plus de 20 000 personnes ont assisté à l’événement annuel de la journée du lobby du VCDL.

Les responsables de l’application de la loi et les experts en sécurité sont également préoccupés par le jour de l’inauguration, qui réunira des membres du Congrès ciblés le 6 janvier avec un nouveau président et un vice-président qui représentent ce que Trump et nombre de ses partisans prétendent à tort être une élection «volée». .

Le FBI a reçu des informations sur des groupes prévoyant de «prendre d’assaut» les bureaux du gouvernement dans chaque État le jour de l’inauguration, selon ABC. Et les insurgés pro-Trump ont parlé d’un événement d’inauguration sur les réseaux sociaux, a rapporté NBC. «Ronde 2 le 20 janvier», a posté une personne sur le forum TheDonald.win. «Cette fois, aucune pitié. Je ne me soucie même pas de garder Trump au pouvoir. Je me soucie de la guerre.

Avec Trump banni de Twitter et Apple et d’autres interdisant l’alternative conservatrice Parler de leurs marchés, les discussions autour de l’inauguration sont passées à l’application de communication Telegram, selon Anna Schecter de NBC. Certains sur l’application ont averti les partisans d’éviter les marches d’État plus petites et d’attendre les foules le jour de l’inauguration. «N’assistez pas aux manifestations armées dans les capitales d’État avant l’inauguration!» un utilisateur a posté. «Possible complot sinistre mis au point par la gauche radicale pour enlever les droits des armes!»

Pendant ce temps, la police du Capitole a informé lundi les législateurs d’un plan des extrémistes pour encercler la Maison Blanche, le Capitole et la Cour suprême, a rapporté le HuffPost. Le complot aurait consisté à empêcher les membres démocrates du Congrès d’entrer dans le Capitole, voire de les tuer, pour permettre aux républicains de prendre le relais.

Les législateurs ont été avertis de ne pas partager de détails sur le plan, y compris les dates, car il pourrait aider les organisateurs, selon le HuffPost.

Et au-delà de tout cela, les législateurs individuels sont également confrontés à des menaces et à du harcèlement. Le représentant Al Green (D-TX), par exemple, a déclaré à Politico qu’il avait été accosté à plusieurs reprises lors de son voyage de retour au Texas la semaine dernière, des partisans apparents de Trump l’appelant «M. Impeachment »(il a soutenu les appels à destituer le président) et un« traître ».

«C’étaient des gens très en colère», a déclaré Green à Politico. «Je suis un fils du Sud isolé. Je me souviens des expressions de haine quand les gens disaient des choses laides, me traitant de mots laids que je ne répète pas. Je me souviens du regard. Et j’ai vu cela sur les visages de certaines de ces personnes.

Comment les autorités réagissent et se préparent aux menaces

La question qui se pose aux forces de l’ordre dans tout le pays dans les prochains jours est de savoir comment protéger les législateurs et le public sans aggraver la violence. La police du Capitole a déclaré aux législateurs lundi qu’elle était prête à des complots terroristes dans les prochains jours, y compris à l’idée d’encercler le Capitole, a rapporté le HuffPost. Cependant, certains membres du Congrès craignent pour leur sécurité de retourner à Washington, ou de leurs résidences de DC au Capitole. Et un législateur a déclaré au HuffPost que la police du Capitole n’avait pas de réponse adéquate à cette préoccupation.



Stefani Reynolds / Getty Images Des membres de la Garde nationale se rassemblent devant le Capitole américain le 12 janvier 2021.

En général, disent les experts, la police aura une ligne délicate à parcourir. D’une part, les menaces imminentes sont réelles et les forces de l’ordre ne peuvent pas faire l’erreur de sous-réagir comme elles l’ont fait avant l’émeute de mercredi. «Les 1/17 et 1/20, tous les sites de médias sociaux du monde clignotent en rouge», a déclaré Eddy, l’expert en lutte contre le terrorisme.

Dans le même temps, il y a maintenant un risque de réaction excessive de la police, surtout parce qu’ils viennent de voir l’un de leurs propres blessés mortels et un autre écrasé contre une porte par la foule du Capitole. Dans tout le pays, «ces policiers ont tous regardé les mêmes vidéos que vous et moi avons regardées», a déclaré Eddy.

« Il incombe aux gouverneurs et aux chefs de police en ce moment de s’assurer qu’ils savent, le 17 janvier et le 20 janvier, quand ces foules se présenteront à nouveau, ne commenceront pas à tirer sur les foules », a-t-il ajouté. «Ne conduisons pas au cycle de la violence.»