Ce que les experts disent de la participation à des sports en direct selon les nouvelles directives du CDC

Les ligues sportives professionnelles, y compris la Major League Baseball et la National Basketball Association, ont fonctionné sous les restrictions de la ville et de l’État avec leur capacité en raison de la pandémie. Les ligues ont conseillé aux clubs de s’inspirer de leur mandat de masque des officiels locaux. Les masques lors des matchs sont toujours nécessaires et cette règle pourrait rester en place.

« Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous aviez arrêtées à cause de la pandémie », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, aux journalistes. « Nous avons tous rêvé de ce moment, où nous pourrons retrouver un certain sens de la normalité. »

Le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées peuvent, dans la plupart des cas, abandonner les vêtements de protection du visage et ne plus avoir besoin de rester à six pieds l’une de l’autre. Les personnes non vaccinées doivent encore suivre des directives plus strictes car elles restent à risque.

Les mandats de masques diminuent lentement après que les Centers for Disease Control and Prevention aient révisé leurs directives jeudi. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les ligues sportives, alors CNBC a parlé à quelques experts de ce que cela signifie pour les fans qui sont impatients de revenir aux matchs en personne.

Le CDC conseille toujours aux gens d’honorer les directives commerciales lorsqu’il s’agit de masquer les mandats. Les arènes intérieures sont plus risquées que les arènes extérieures si vous n’êtes pas vacciné. Ainsi, la NBA et la Ligue nationale de hockey devront peut-être maintenir leurs directives en place alors qu’elles se préparent pour leurs séries éliminatoires.

Pensez également au récent Covid-19 épidémie dans les Yankees de New York cela s’est produit même si les membres de l’équipe ont été vaccinés. Jeudi, un test positif a écarté le joueur des Yankees Gleyber Torres pendant au moins 10 jours selon les règles de la MLB. Et la ligue a signalé 10 nouveaux cas positifs vendredi.

À ce stade, le risque pour les ligues de changer de protocole est plus grand, car il y a encore des problèmes de responsabilité. Et les responsables de la ville et de l’État détiennent toujours les clés des fans qui reviennent pleinement.

Le 19 mai, New York autorisera 33% de capacité pour les sections non vaccinées aux jeux des Yankees et des Mets et offrira des vaccinations gratuites aux jeux. Les Knicks fonctionnent à 25% de leur capacité. Pendant ce temps, en Pennsylvanie, les 76ers de Philadelphie prévoient d’autoriser une capacité de 50% alors que l’équipe entre en séries éliminatoires.

Au niveau de la ligue, la MLB prévoit de garder Covid-19 consultatif auprès des équipes en place. La NBA n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC sur ses plans après la mise à jour du CDC.

Mais Stephen Kissler, qui étudie la propagation des maladies infectieuses à l’Université de Harvard, a déclaré que les arènes intérieures sont plus sûres maintenant qu’avant Covid. Pendant la pandémie, les équipes ont investi dans la désinfection des installations, la technologie de destruction des germes et l’amélioration des systèmes de ventilation.

« Toutes ces choses réunies ne réduisent pas le risque à zéro, mais elles le réduisent à quelque chose de beaucoup plus proche des risques que nous prenons chaque jour », a déclaré Kissler.

Les clubs de la NFL ont permis à plus de personnes de se rassembler lors des matchs après le début de la saison 2020 avec une capacité limitée. Plus de 20 000 personnes ont assisté au Super Bowl en février. Mais c’était à l’extérieur. Interrogé sur le risque de Covid-19 avec des personnes entièrement vaccinées lors d’un événement sportif à l’intérieur – et portant des masques – Kissler a déclaré que les chances sont faibles.

« Une des choses que j’aurais souhaité avec les directives du CDC et peut-être que les arènes peuvent penser aussi, c’est que ces recommandations de masques devraient être liées à la prévalence dans la communauté qui l’entoure », a déclaré Kissler. « Si vous êtes vacciné et que vous portez un masque, et que quelqu’un à côté de vous ne l’est pas, et que la prévalence dans la communauté est faible, alors je pense qu’il y a des chances que la personne à côté de vous soit contagieuse et vous la transmette, alors que vous avez sur un masque et sont vaccinés, sont extrêmement faibles. «

Kissler a déclaré qu’il serait acceptable de permettre une capacité de 75% lors d’événements sportifs en salle à mesure que les cas diminuent.

« Ce côté de prudence a beaucoup de sens – faire ces choses lentement », a déclaré Kissler. « Mais nous entrons dans une période où une infection Covid n’est plus aussi effrayante que ça, ce qui est génial », a-t-il ajouté. «C’est ce que nous préconisons depuis tout ce temps.

« Je ne pense pas que Covid est susceptible de disparaître. Mais avec suffisamment de personnes vaccinées et avec un certain niveau d’immunité contre Covid – là où auparavant un infectieux Covid aurait arrêté les choses, je pense que nous pouvons augmenter un peu le seuil. »