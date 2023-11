Ce que les experts attendent du match Ravens-Browns

Les Ravens reçoivent beaucoup d’amour pour le Super Bowl

Analystes de NFL.com et L’équipe NFL de Ringer ont fait leurs pronostics de mi-saison pour le Super Bowl. Sans surprise, les Ravens ont reçu leur part de voix soit pour tout remporter, soit au moins pour représenter l’AFC. Voici la répartition :

Jeffri Chadiha de NFL.com : “Lamar Jackson remporte cette victoire très convoitée au Super Bowl avec l’aide d’une défense d’élite qui frustre Jalen Hurts dans sa deuxième tentative consécutive pour un championnat.”

Marc Ross de NFL.com : “Lamar Jackson m’a incité à modifier mon choix de pré-saison. Il efface tous les doutes sur les échecs passés en séries éliminatoires lorsqu’il remporte les MVP de la saison régulière et du Super Bowl – un an après que Patrick Mahomes ait accompli cet exploit. Au-delà de l’héroïsme de Lamar, la défense des Ravens tient sa part du marché en étouffant Jalen Hurts et AJ Brown. »

Nora Princiotti de The Ringer : “La dernière paire de victoires de plus de 30 points de Baltimore contre des prétendants de la NFC montre à quel point cette équipe peut être dominante, et les Ravens semblent suffisamment équilibrés pour aller jusqu’au bout – ils sont actuellement à plus-115 en points nets, les meilleurs de la ligue. La défense est non seulement la meilleure de la NFL, mais elle est également suffisamment bonne pour établir des comparaisons historiques avec les Ravens de 2000, une unité d’élite qui jouait à une époque où il était fondamentalement légal de donner un tourbillon à un quart-arrière. Milieu de terrain. L’offensive a prouvé que répartir et passer davantage le ballon ne diminuera pas les avantages du jeu de course et la mobilité de Lamar Jackson. Et Jackson mène la ligue en termes de pourcentage d’achèvement et de verges au sol par match parmi les quarts. Il est difficile de choisir n’importe qui d’autre que Kansas City qui sort de l’AFC, mais l’examen de la vue indique que les Ravens sont une meilleure équipe de football en ce moment. »

Ben Solak du Ringer : “L’AFC va être un bain de sang absolu cette année, et je ne peux pas imaginer me sentir confiant dans un choix de champion de l’AFC en ce moment. En conséquence, je choisirai l’équipe pour laquelle j’ai le plus aimé encourager : c’est Baltimore. ” Les Ravens, qui ont finalement construit un jeu de passes fonctionnel dirigé par Jackson et ont associé cette attaque à une défense polyvalente et étouffante. Personne n’a mieux joué au ballon pendant neuf semaines que les Ravens. Pourquoi pas eux ? “

Keegan Abdoo de NFL.com : “John Harbaugh remporte son deuxième trophée Lombardi avec le meilleur duo de coordonnateurs de la NFL et le MVP de la ligue.”

Nick Secoué: “Philadelphie revient sur la plus grande scène du football avec une équipe qui a dû travailler plus dur pour y arriver. L’assaisonnement en vaut la peine, car les Eagles trouvent un moyen d’arrêter Lamar Jackson and Co., ramenant à la maison le titre qui leur a échappé un il y a une saison.”

Brendan Walker : “Jalen Hurts défie tous les pronostics et répète sa performance de MVP au Super Bowl d’il y a un an, cette fois en devançant Lamar Jackson.”

Danny Kelly de The Ringer : “Les Eagles sont l’équipe la plus profonde et la plus talentueuse de la ligue de haut en bas et ont tout simplement trop d’avantages sur leurs adversaires, tant en termes de personnel que de schéma. Avec une ligne offensive solide et un quart-arrière au talent unique à Jalen Hurts, la poussée décisive change essentiellement. le calcul pour Philly, donnant à l’équipe un terrain supplémentaire avec lequel travailler – à la fois dans les situations de courte distance et près de la ligne de but. Cela aide également d’avoir AJ Brown comme vainqueur de balle presque automatique dans le champ, et DeVonta Smith est l’un des ” Les meilleurs receveurs n ° 2 de la ligue. De plus, ils ont toujours une excellente rotation de passeurs qui peuvent les aider à clôturer les matchs. Mettez tout cela ensemble, et cette équipe est construite pour tout gagner. “

Danny Heifetz de The Ringer : “Chaque série des Eagles est première et 9. Tant qu’ils continuent de convertir les poussées à peu près au même rythme que Steph Curry effectue des lancers francs (meilleur que 90 pour cent), ils sont les favoris dans une NFC faible. C’est difficile de choisir contre une équipe pour laquelle le quatrième et le premier ne semble pas dramatique.

Brooke Cersosimo de NFL.com : “Il n’y a pas de black-out cette fois-ci. Avec George Kittle et Christian McCaffrey menant l’offensive de Kyle Shanahan, c’est au coude à coude jusqu’à ce que la défense des 49ers fasse un dernier arrêt – via un tacle restreint de Lamar Jackson juste avant le but. zone des buts – pour donner à San Francisco son sixième Trophée Lombardi.

Eric Edholm de NFL.com : “Perdants de trois matchs consécutifs en ce moment, les 49ers en difficulté peuvent à nouveau être des prétendants au Super Bowl si Brock Purdy et la défense se resserrent. Dans un terrain bondé de l’AFC, Lamar Jackson pourrait être le facteur X de ce côté du tournoi. “

Évaluer les rivaux de la division Ravens

Non seulement l’AFC Nord est la meilleure division de football malgré neuf semaines, mais elle pourrait finir par être historiquement bonne.

Chaque équipe de la division compte au moins deux matchs au-dessus de .500, ce qui est la première fois que cela se produit aussi tard dans la saison depuis le réalignement des divisions en 2002. selon Breech. Si la saison se terminait aujourd’hui, les quatre équipes participeraient aux séries éliminatoires, ce qui est sans précédent.

Les Ravens sont aux commandes, puisqu’ils détiennent une avance de 1,5 match sur les Browns, les Bengals de Cincinnati et les Steelers de Pittsburgh, qui ont tous une fiche de 5-3.

Le marcheur pour enfants du Baltimore Sun a examiné les perspectives de chacun des rivaux de la division des Ravens. Voici un résumé :

“L’avantage des Browns en tant que prétendants au Super Bowl a été durement touché lorsque leur meilleur joueur offensif, le porteur de ballon Nick Chubb, a subi une blessure au genou mettant fin à la saison. La douleur à l’épaule de Watson les a laissés avec l’une des pires infractions de la ligue, mais leur défense est un point d’ancrage si puissant qu’ils sont en excellente position, avec 62 % de chances de participer aux séries éliminatoires, selon le système de projection du New York Times et le DVOA d’Aaron Schatz présenté sur FTN Fantasy. »

“Les Bengals ont prouvé l’année dernière qu’ils pouvaient surmonter un début compliqué pour réaliser une série éliminatoire en profondeur et apparaître sur la bonne voie pour une autre reprise au cours de la saison. Leur défense n’a rien de spécial comparée aux Browns ou aux Ravens, mais un Joe Burrow en bonne santé est l’un des ” Les adversaires les plus effrayants de la ligue. Le New York Times estime leurs chances de participer aux séries éliminatoires à 69 %, tandis que le DVOA de Schatz les estime à 59,4 %. “

“Les Steelers se sont mis en position de viser une place en séries éliminatoires avec des victoires serrées contre les Ravens et les Browns, mais doivent encore porter leur offensive banale contre Cleveland, Cincinnati et Baltimore. Leur différentiel de points de moins 30 est le pire de la division, et The Le New York Times estime leurs chances de participer aux séries éliminatoires à 44 %, tandis que le DVOA de Schatz les estime à 54 %. »

Coups rapides