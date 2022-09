“Une carte de crédit vous permet d’effectuer des achats sans transporter d’argent liquide”, a déclaré Baker Lee, fondateur, propriétaire et président d’Apex Financial Services. “L’utilisation d’une carte de crédit dans les hôtels et les agences de location de voitures est un avantage considérable, car elle n’entraîne pas d’argent supplémentaire, ce qui peut être plus rare lorsque vous êtes plus jeune.”

Il est plus facile que jamais de payer des choses même si vous n’avez pas d’argent liquide sur vous – il existe des cartes de crédit, des cartes de débit, Venmo, Apple Pay et une pléthore d’autres options.

“[Credit cards] certainement utile en cas d’urgence qui dépasse votre argent disponible », a déclaré Lee. « Imaginez, si vous voulez, vous partez en voyage et rencontrez des problèmes de voiture. Avoir une carte de crédit peut vous permettre de faire réparer votre véhicule et de rembourser les frais plus tard.”

De plus, les cartes de crédit sont la façon dont vous commencez à établir votre crédit et votre pointage de crédit. Si vous utilisez votre carte et payez votre facture à temps à chaque fois, cela montre aux institutions financières que vous êtes responsable de l’argent. Plus vous êtes responsable, plus votre pointage de crédit est élevé.

L’historique des paiements est probablement l’élément le plus important qui détermine votre pointage de crédit. D’autres facteurs incluent l’utilisation du crédit (quel pourcentage de votre limite de crédit vous utilisez réellement) et la durée de votre historique de crédit. C’est pourquoi il est utile d’ouvrir une carte de crédit au collège, car plus tôt vous commencerez à utiliser le crédit et l’utiliserez de manière responsable, plus votre historique de crédit sera long (et fort).

Vous ne vous souciez peut-être pas de votre pointage de crédit lorsque vous êtes à l’université, mais cela devient de plus en plus important dans votre vie d’adulte. Que vous essayiez d’acheter une voiture, un appartement, une maison ou un autre article coûteux pour lequel vous devrez contracter un prêt, les institutions financières qui fourniront cet argent emprunté examineront votre pointage de crédit et vos antécédents de crédit pour déterminer si vous êtes admissible au prêt.

Posez-vous cette question : si vous venez de débiter des éléments sur votre carte de crédit et que vous ne les remboursez pas à l’échéance, pourquoi quelqu’un d’autre tenterait-il de vous prêter de l’argent ?