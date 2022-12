Ce que les étudiants apprennent à la première université de cinéma pour adultes au monde en Colombie

Nous rencontrons souvent des universités et des cours qui offrent divers ensembles de compétences. Certains sont si uniques que l’on peut avoir à réfléchir à deux fois avant de s’inscrire pour le même. Cependant, le monde numérique a prouvé qu’il existe un marché pour presque tout ce que l’on peut imaginer. Il en va de même pour l’industrie du film pour adultes. Alors que les personnes aux pensées conservatrices peuvent mépriser les films pour adultes, il est indéniable que les gens du monde entier aiment regarder de la pornographie en grand nombre. L’actrice porno Amaranta Hank a vu le marché massif de l’industrie et a décidé d’ouvrir une université en 2019 pour enseigner la production, le jeu et la vente de matériel pornographique.

Selon le rapport de The Sun, Amaranta, de son vrai nom Alejandra Omana Ruiz, était initialement journaliste. Cependant, elle est devenue célèbre grâce à une séance photo nue qu’elle a faite avec le magazine SOHO. La séance photo a eu lieu après avoir perdu un pari dans lequel elle avait promis de se déshabiller pour le tournage si son équipe de football à domicile, Deportivo Cucuta, était promue en première division. Par coïncidence, cela s’est produit et elle a dû faire le tournage.

Après le succès de la séance photo, Amaranta est devenue une star de cinéma pour adultes et n’a pas regardé en arrière depuis. Maintenant, elle vise à aider les producteurs et acteurs de films pour adultes en herbe à construire leur carrière à travers l’université.

La première école de l’industrie pornographique, située à Medellin, en Colombie, propose également des pratiques en direct. A travers ces sessions, Amaranta enseigne que la meilleure façon d’apprendre à faire quelque chose est de le faire soi-même.

Amaranta aurait eu l’idée lorsqu’elle a parlé à plusieurs personnes qui ne faisaient pas partie de l’industrie mais qui voulaient faire l’expérience de ce que c’était que d’y travailler. Elle a déclaré: “L’idée est venue après avoir reçu quotidiennement plusieurs messages de personnes qui m’ont avoué être fatiguées de leur routine de travail et de leur désir de devenir des stars du porno ou d’entrer dans le monde des affaires.”

