Ce que les États-Unis proposent de parler à l’Iran signifie – et ne le fait pas – pour l’accord nucléaire

Le président Joe Biden prononce une allocution lors d’un événement virtuel organisé par la Conférence de Munich sur la sécurité dans la salle Est de la Maison Blanche le 19 février 2021, à Washington, DC. | Anna Moneymaker / Getty Images

Même les responsables américains disent que l’offre de négociations n’est pas une «percée».

L’administration Biden a franchi jeudi son premier véritable pas vers la relance des efforts diplomatiques pour rentrer dans l’accord nucléaire iranien. Mais les responsables américains avertissent que ce n’est pas une «percée» qui ramènera imminemment l’Amérique à l’accord qu’elle a laissé il y a près de trois ans.

L’équipe du président Joe Biden a proposé une ligne cohérente depuis son entrée en fonction il y a un mois: pour que les États-Unis rejoignent l’accord, l’Iran doit d’abord se conformer aux limites du pacte sur son développement nucléaire.

En termes simples, Téhéran devrait réduire ses niveaux d’enrichissement d’uranium aux limites spécifiées dans l’accord avec l’Iran avant que l’Amérique ne lève les sanctions contre le pays. C’était une position que Biden a réitérée lors d’une interview pré-Super Bowl avec Norah O’Donnell de CBS News.

Mais jeudi, cette position s’est assouplie – mais seulement un peu.

Premièrement, l’administration Biden a officiellement annulé un effort raté de l’ancien président Donald Trump pour réimposer les sanctions des Nations Unies contre l’Iran. Ensuite, il a assoupli les restrictions sur les voyages intérieurs pour les fonctionnaires iraniens travaillant à l’ONU. Et puis, après qu’un haut diplomate de l’Union européenne lui a suggéré d’accueillir un « réunion informelle»Avec Washington, Téhéran et les autres signataires du pacte nucléaire, les États-Unis ont déclaré qu’ils seraient prêts à y adhérer.

« Les États-Unis accepteraient une invitation du Haut Représentant de l’Union européenne à assister à une réunion … pour discuter de la voie diplomatique à suivre sur le programme nucléaire iranien », porte-parole du Département d’État Prix ​​Ned dit dans un communiqué.

De peur que quiconque ne soit trop excité, de hauts responsables du département d’État ont déclaré peu après aux journalistes lors d’un briefing que l’administration Biden venait d’accepter de parler, rien de plus.

« Nous reconnaissons qu’il ne s’agit que d’une toute première étape initiale pour dire que nous sommes prêts à assister à la réunion qui serait convoquée par l’UE », a déclaré l’un des responsables, qui, comme l’autre dans le briefing, a parlé du contexte par les règles de base du département d’État. «Nous reconnaissons que ce n’est pas en soi une percée. Même la première réunion en elle-même n’est peut-être pas une percée. Nous n’allons donc pas l’exagérer pour ce qu’il n’est pas, mais c’est une étape. Surtout, ce même responsable a également déclaré qu’il n’était pas certain que l’Iran accepterait même une réunion.

Pourtant, vendredi, Biden a réitéré la nouvelle position de son administration, déclarant à la Conférence de Munich sur la sécurité que «nous sommes prêts à reprendre les négociations avec le P5 + 1 sur le programme nucléaire iranien». Le P5 + 1 fait référence à tous les signataires de l’accord de 2015.

Ce qui signifie que cette décision ne devrait être considérée que comme un pari d’ouverture – mais toujours important, étant donné que les États-Unis et l’Iran ont été bloqués dans une impasse sur les négociations nucléaires sans qu’aucun des deux ne veuille agir en premier.

Fait intéressant, il semble que l’administration Biden ait pu aider à orchestrer ce gambit d’ouverture, bien qu’il semble provenir spontanément des Européens. Une personne familière avec la réflexion de l’administration a déclaré que l’offre de l’UE et l’acceptation de l’Amérique étaient «sans aucun doute un effort coordonné».

Après que l’administration a conclu son examen de la politique iranienne plus tôt ce mois-ci, dans lequel les responsables américains ont débattu du bien-fondé de rentrer dans le pacte nucléaire d’origine plutôt que d’essayer de négocier un nouvel accord plus fort, l’équipe de Biden a choisi d’aller de l’avant pour trouver un moyen de revenir dans le accord.

Mais les États-Unis ne voulaient pas avoir l’air de se déplacer en premier et de céder en Iran. Accepter une conversation informelle, au cours de laquelle Washington et Téhéran peuvent s’asseoir et discuter comment et quand l’enrichissement d’uranium diminuera et les sanctions seront levées, aide à résoudre ce problème.

Il reste cependant encore un long chemin à parcourir. «Arriver à la table est la partie la plus facile», a déclaré Henry Rome, un expert sur l’Iran au Eurasia Group, une société de conseil. «Je pense que les deux parties arriveront à« oui », mais ce sera plus compliqué – et prend du temps – qu’il n’y paraît.

« Vous ne négociez pas avec les gens qui essaient de vous tuer »

L’une des raisons pour lesquelles c’est compliqué est que l’Iran n’a jusqu’à présent montré aucune volonté de participer à une discussion organisée par l’UE.

Ce n’est qu’une fois que les États-Unis lèveront «sans condition» «toutes les sanctions imposées, réimposées ou réétiquetées par Trump» que l’Iran «annulera immédiatement» les progrès qu’il a réalisés depuis que les États-Unis ont quitté l’accord en 2018, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif tweeté jeudi. « Simple. »



TASS via Getty Images Une vue de la centrale nucléaire de Bushehr le 31 octobre 2017.

Les médias d’État iraniens ont également cité Mohammadali Ale-Hashem, le responsable de la prière du vendredi dans la ville de Tabriz, affirmant que la décision de l’administration Biden était «une défaite pour l’Amérique».

Cela fait craindre à certains experts que les États-Unis aient commis une erreur. «Il est révélateur que les Iraniens qualifient déjà ces mouvements de« défaite pour l’Amérique »», a déclaré Gabriel Noronha, qui a travaillé sur l’Iran au département d’État de 2019 à cette année.

L’équipe de Biden a «annulé unilatéralement d’importantes sanctions et restrictions en espérant que cela aboutirait à des pourparlers», a déclaré Noronha. «Si c’est ainsi que nous allons négocier avec l’Iran, ils vont manger notre déjeuner.»

Cela n’aide pas que lundi en Irak, fusées soupçonné d’avoir été lancé par un Milice soutenue par l’Iran tué un entrepreneur civil non américain sur une base militaire à Erbil. Neuf autres ont été blessés, dont quatre entrepreneurs américains et un membre du service, selon le colonel Wayne Marotto, le porte-parole de la coalition dirigée par les États-Unis contre l’Etat islamique.

La violence a conduit certains experts du Moyen-Orient à dire que ce n’était pas le bon moment pour les États-Unis et l’Iran de s’engager dans la diplomatie. « Vous ne négociez pas avec des gens qui vous donnent un coup de coude, un coup de coude, un clin d’œil, un clin d’œil, essayant de vous tuer en même temps », a déclaré jeudi Michael Knights, membre du Washington Institute for Near East Policy, à Josh Rogin du Washington Post. .

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est également mécontent de cette évolution. Un communiqué de son bureau vendredi a déclaré que la position de longue date de son gouvernement contre l’accord avec l’Iran «n’a pas changé», ajoutant: «Israël pense que le retour à l’ancien accord ouvrira la voie à l’Iran vers un arsenal nucléaire.»

Mais le groupe Eurasie à Rome m’a dit que l’administration Biden pense probablement que le seul moyen de progresser sur l’impasse nucléaire est la diplomatie, même si certains jugent cela peu recommandable.

«Le début des négociations représente la fin du début, pas le début de la fin», a-t-il déclaré.