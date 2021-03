L’inconvénient de l’influence de Google sur la publicité en ligne et les informations numériques pourrait-il être évité si le gouvernement avait mis plus de garde-corps sur des domaines de comportement que certaines personnes à la FTC avaient trouvés inquiétants il y a près de dix ans?

En lisant les documents avec le recul, j’ai été frappé de constater que les enquêteurs voyaient des signaux d’alarme dans le comportement de Google, mais étaient divisés quant à savoir s’ils devaient ou pouvaient faire quoi que ce soit. Actuellement, trois poursuites antitrust sont en cours contre Google, et le gouvernement cite maintenant certains des mêmes signes avant-coureurs que les enquêteurs considéraient comme des preuves du pouvoir de monopole illégal de l’entreprise.

Mardi, Politico a publié des articles basé sur des mémos internes inédits d’une enquête gouvernementale de l’ère Obama sur la question de savoir si Google a abusé de son pouvoir pour écraser la concurrence et blesser les Américains. La Federal Trade Commission a conclu début 2013 que le comportement de Google n’enfreignait pas la loi. Cependant, l’entreprise a accepté de changer certaines de ses pratiques commerciales.

Et sur la base d’entretiens et d’e-mails de dirigeants de Google et d’autres entreprises, les employés du gouvernement ont constaté que Google faisait la promotion de ses propres produits – et dans certains cas rétrogradait des informations en ligne identiques de ses concurrents – parce que cela aidait les résultats de Google. Encore une fois, c’est un comportement au cœur de l’une des poursuites judiciaires de l’État.

Le Politico des documents montrent la crainte au sein de la FTC en 2012 que Google utilise son argent et son pouvoir pour s’assurer que son champ de recherche occupe une place de choix sur les smartphones et étendre sa domination numérique. C’est essentiellement ce que le gouvernement américain (et l’Union européenne) disent maintenant que Google a fait. Google a mentionné les prétentions du gouvernement sont sans fondement.

Sur les trois procès antitrust actuellement en cours contre Google, je me concentrerai sur deux: Premièrement, le ministère de la Justice affirme que Google a utilisé des accords commerciaux avec des entreprises de smartphones Apple et Android pour consolider son emprise sur nos vies numériques. Et un groupe de procureurs généraux des États américains a affirmé que Google avait entravé des spécialistes en ligne dans des domaines tels que les services de réparation à domicile et les avis de voyage.

Permettez-moi de passer en revue trois points ou questions que me pose ce trésor de documents Google:

Et qu’est-ce qui se passerait si?

Je me suis demandé ce qui aurait pu être si l’Oncle Sam avait fait des choix différents il y a près de dix ans – et de nombreuses fois avant et depuis.

Et si en 2012 les économistes de la FTC n’avaient pas minimisé la possibilité que Google puisse utiliser l’argent et la coercition pour verrouiller son pouvoir sur les smartphones? Un choix différent de l’agence aurait-il changé la direction de l’industrie des smartphones et d’Internet? Liriez-vous cette newsletter sur votre téléphone Amazon ou Mozilla, et serait-ce une amélioration?

Il y a près de dix ans, certains membres du personnel de la FTC ont été dérangés de constater que Google avait extrait des informations de sites Web tels qu’Amazon, TripAdvisor et Yelp – même lorsque ces entreprises exigeaient son arrêt – pour rendre ses propres résultats de recherche Web plus convaincants. Le personnel a écrit que le comportement signalait à tout le monde sur Internet que Google pouvait faire tout ce qu’il voulait.

Et si le gouvernement avait alors cherché à arrêter l’intimidation de Google? De même, que se passerait-il si le gouvernement avait obligé Google à ouvrir ses résultats de recherche à des tiers? Aujourd’hui, si vous recherchez des hôtels à Niagara Falls ou un pédiatre à proximité, Google affiche principalement les informations qu’il a collectées, plutôt que des listes de TripAdvisor et ZocDoc, ce qui peut être plus utile. Le personnel du gouvernement américain était également préoccupé par ce comportement.

Ces choix ont conduit à l’Internet que nous avons aujourd’hui. C’est celui dans lequel Google s’est fait le premier et le dernier arrêt pour de nombreuses recherches sur Internet. Dans une histoire alternative, nous aurions peut-être plus et de meilleures options en ligne.

Est-il inutile de jouer au «et si»?

Souhaiter un Internet différent ne signifie pas que le gouvernement devrait déformer la loi pour y arriver.

Les documents Politico montrent que les gens de la FTC en 2012 pensaient que la loi n’était pas du côté du gouvernement dans certains cas, ou que ce que faisait Google aurait pu écraser ses rivaux, mais aussi améliorer les résultats de recherche et le Web pour nous. La même chose pourrait être vraie aujourd’hui.