Ce que les États-Unis ont bien, mal au Qatar

DOHA, Qatar — Il y a quatre ans, l’équipe nationale masculine des États-Unis regardait la Coupe du monde depuis chez elle. Cette année, ils se sont révélés être l’une des jeunes équipes les plus prometteuses de Qatar 2022.

Leur temps dans le tournoi a peut-être semblé de courte durée, mais sortir d’un groupe compétitif comprenant l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Iran a été une réussite notable. Lors de la défaite en huitièmes de finale contre les Pays-Bas, ils ont présenté un niveau de talent qui devrait enthousiasmer les fans de tout le pays pour une Coupe du monde 2026 à domicile, tout en étant déçus par le genre de manque de concentration auquel vous vous attendez. de la deuxième équipe la plus jeune de la compétition.

En bref, les États-Unis ont obtenu une note de passage au Qatar, mais ont laissé le monde en redemander. Donc, avec quelques jours pour décompresser et analyser cette équipe et son tournoi, Sam Borden, Jeff Carlisle et Kyle Bonagura d’ESPN se sont assis pour discuter de ce que Gregg Berhalter et son équipe ont bien fait, ce qu’ils n’ont pas fait et où ils vont d’ici .

Les États-Unis progressent-ils ?

Borden : La question à laquelle je reviens sans cesse est celle-ci : cette sortie des huitièmes de finale semble différente des précédentes pour l’USMNT, mais est-elle réellement différente ? Bien sûr, la liste américaine est plus jeune et plus talentueuse que jamais, mais de nombreuses équipes sont plus jeunes et plus talentueuses que jamais. Le football de haut niveau est plus global et plus profond qu’il ne l’a jamais été. Alors, les États-Unis s’améliorent-ils réellement ou sont-ils simplement en train de faire du surplace ?

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Programme

Carlisle : Je ne dirais pas que les États-Unis font du surplace, Sam. Ce cycle a suivi peut-être le plus gros échec de l’histoire du programme, et c’était un ascenseur considérable compte tenu de combien cette équipe a dû être reconstruite avec de jeunes joueurs. Est-il meilleur que certains de ses prédécesseurs ? Je pense que cela dépend de quelle partie du domaine vous parlez.

Défensivement, je pense que cette équipe était très solide – malgré le match contre les Pays-Bas – et cela en dit long sur toute l’équipe. Tyler Adams était immense, tout comme la ligne de fond. Matt Turner a joué à un niveau où personne ne souhaitait que quelqu’un d’autre soit dans le filet.

L’édition 2022 s’est également mieux occupée du ballon, mais comme je l’ai expliqué plus tôt cette semaine, je pense que la création fortuite est l’endroit où l’équipe 2022 ne se compare pas aussi bien, disons, à l’équipe 2010 ou même à l’équipe 2014.

2 Connexe

Aussi efficace que le milieu de terrain d’Adams, Weston McKennie et Yunus Musah, il n’y a pas vraiment de créateur de chance dans ce groupe. Les livraisons de partout n’étaient pas assez précises non plus. Cela signifie qu’un nouveau talent offensif doit émerger dans le cycle 2026, ou les mêmes joueurs seront invités à élever leur jeu. Ou le manager pourrait choisir d’aller directement défendre et contrer, pour mieux exploiter les compétences des joueurs à bord comme Christian Pulisic, Giovanni Reyna et Timothy Weah. Vu le style employé cette fois-ci, on se demande si les joueurs s’y lanceraient.

Bonagur : Il est possible que les joueurs préfèrent jouer le style installé par Berhalter, mais étant donné le nombre de buts, je ne pense pas vraiment que cela devrait avoir de l’importance. Jouer de cette façon, avec ce groupe de joueurs, n’a tout simplement pas fonctionné dans le tiers offensif.

Nous sommes en fin de cycle. C’est un fait. Étant donné que c’est le cas, il semble idiot de ne pas expérimenter d’autres façons de jouer, d’autant plus que les États-Unis n’ont pas à se soucier de se qualifier pour 2026.

“On peut reprocher à Berhalter de ne pas avoir opté pour le faux neuf plus tôt”

Bonagur : Quoi qu’il en soit, l’absence d’un attaquant précis sera toujours un problème. Je suis optimiste que Ricardo Pepi puisse devenir ce type d’ici 2026, mais il n’en est pas encore là et ce n’est pas une chose sûre.

La partie de la situation de l’attaquant qui n’a jamais eu de sens est que Berhalter n’a jamais expérimenté Weah ou Reyna là-bas au cours des deux dernières années. Une partie de cela est due à une blessure – et il est possible qu’ils y aient travaillé à l’entraînement – ​​mais il est clair depuis longtemps que le poste était en pleine mutation. Donc, avec cela compris, il était logique avant même que les qualifications ne commencent de plonger dans le seau des ailiers et de voir comment l’équipe fonctionnait avec l’un de ces gars en tête. Reyna et Weah ont tous deux joué l’attaquant lors des Coupes du monde des jeunes, donc ce n’est pas comme si le concept leur aurait été complètement étranger avec l’équipe nationale complète.

Laisser Pepi pour Jesus Ferreira semblera toujours étrange aussi, étant donné que Ferreira était le remplaçant de Pepi avec le FC Dallas (sous la direction de l’entraîneur adjoint de l’USMNT Luchi Gonzalez, pas moins) et c’est le déménagement de Pepi en Europe qui lui a coûté sa place. Pepi avait apparemment trouvé sa forme aux Pays-Bas, tandis que Ferreira a mal terminé la saison en MLS et quand il a réussi son tir contre les Néerlandais, cela faisait bien plus d’un mois depuis son dernier match de compétition et près de trois mois depuis son dernier but.

Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

L’inclusion de Ferreira a été malheureuse dès le début, mais pour être juste envers lui, un gars qui a bien voulu répondre aux questions après le match, la façon dont les États-Unis ont joué allait toujours rendre l’attaquant principalement inefficace contre les trois centres des Pays-Bas. dos. Lorsque Reyna est entrée, il a fait de son mieux lorsqu’il a quitté les zones hautes et centrales.

À un moment donné lors des qualifications, on a demandé à Berhalter pourquoi il avait laissé Josh Sargent hors de la liste. Il a contesté la question, laissant entendre que Sargent jouait sur l’aile avec Norwich City, donc cela n’avait aucun sens de l’appeler et de le jouer au centre. Eh bien, il s’avère que ce n’est pas parce qu’un club voit un joueur d’une manière qu’il doit définir comment il est utilisé avec les États-Unis.

Carlisle : Je pense qu’avec le recul, Berhalter peut être critiqué pour ne pas avoir opté pour l’option faux neuf plus tôt dans le tournoi, ainsi que plus tôt dans le cycle de qualification. Berhalter a des demandes spécifiques de son n ° 9, dont l’un est d’initier la presse, et cela nécessite de la mobilité. C’était la justification pour donner des chances à Ferreira, ainsi que pour exclure des candidats comme Jordan Pefok.

Je pense que Weah aurait pu remplir ce rôle, cependant. Il est assez consciencieux pour faire le travail défensif et pourrait tomber au milieu de terrain pour aider à construire l’attaque. Il est également un meilleur finisseur que n’importe lequel des autres candidats, même s’il doit encore progresser dans ce domaine. Il a fallu attendre la blessure de Sargent et l’inefficacité de Ferreira pour que Berhalter joue la fausse carte neuf, et seulement pendant 20 minutes. Tout cela aurait créé de l’espace sur l’aile pour amener Reyna sur le terrain.

L’utilisation limitée de Gio Reyna lors de la Coupe du monde des Américains reste l’une des questions les plus déroutantes pour l’entraîneur Gregg Berhalter. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Borden : Je pense qu’il y a des questions justes sur certaines des décisions personnelles de Berhalter. D’après les informations dont nous disposons, Reyna était disponible pour la sélection et, bien qu’étant l’un des joueurs les plus talentueux de l’équipe à mon avis, Berhalter n’a pas trouvé le moyen de l’avoir sur le terrain. Jouer Weah en tant qu’attaquant et mettre Reyna sur l’aile ? Jouer Reyna en tête ? Peu importe. Pour moi, quand vous êtes jugé sur un si petit échantillon, vous mettez vos meilleurs joueurs en position de faire bouger les choses. Berhalter n’a pas fait ça avec Reyna, et il est raisonnable de le frapper pour ça.

Je pense que la blessure de Sargent a eu plus d’impact qu’il n’y paraît. Ferreira n’avait aucune chance de réussir contre les Néerlandais; les défenseurs centraux ne l’ont jamais suivi lorsqu’il a chuté profondément, et il a donc juste occasionnellement mis le ballon sur le ballon sans jamais vraiment tirer la défense du tout. Les États-Unis avaient besoin de quelqu’un qui pouvait dépasser le sommet ou au moins menacer de prendre du retard, et Sargent aurait au moins offert cela. Je me demande ce que Pepi pensait en regardant le match ?

Carlisle : Haji Wright a certainement sous-performé. D’accord, le gars a un but en Coupe du monde à son nom et personne ne pourra jamais le lui enlever, mais il y a eu une énorme part de chance à ce sujet. Le reste de son jeu, en particulier contre l’Iran et tard contre les Pays-Bas, n’a pas été à la hauteur des attentes ; mauvaises touches, lent à réagir aux choses. Berhalter a montré beaucoup de confiance en Wright, et cela n’a pas été remboursé.

Borden : Je conviens que Wright (et cette position en général) ressent une option évidente. Je pense aussi qu’il vaut la peine de mentionner que quand je pense aux blessures, il est difficile de ne pas avoir l’impression que les États-Unis ont peut-être perdu une place sur Luca de la Torre. Il y a eu quelques situations où il semblait que le jeu aurait pu utiliser un joueur comme De la Torre, y compris en seconde période contre les Néerlandais, mais Berhalter n’est jamais allé vers lui.

Je me demande si sa convalescence ne s’est pas déroulée comme l’équipe l’espérait et, si tel était le cas, Berhalter aurait-il pu utiliser cette place sur, disons, Pepi? Ou Pefok ?

Les meilleurs artistes du Qatar

Borden : D’un autre côté, Sergino Dest a fait un tournoi incroyable. Après Adams, je pense qu’il a peut-être été le meilleur joueur américain tout au long de la phase de groupes et je ne suis pas sûr que nous ayons vu Dest réaliser des performances consécutives de cette qualité auparavant. La partie la plus frustrante pour les fans américains à propos de la sortie de l’équipe quand elle l’a fait pourrait être la façon dont tous leurs meilleurs joueurs ont eu des moments difficiles – et les ont payés – contre les Pays-Bas.

Carlisle : En termes de surprises, je pense qu’il n’y en avait pas plus gros que Tim Ream. Il a été absent de l’équipe pendant plus d’un an et pensait être trop vieux et trop lent pour s’accrocher à la Coupe du monde. Mais lorsque des blessures et une mauvaise forme de certaines options de défenseur central se sont produites, Ream a amélioré son jeu avec son club et est intervenu pour assurer la stabilité dans le dos et le leadership hors du terrain. Et donnez à Berhalter le mérite de l’avoir maintenu engagé, de sorte que lorsqu’il a appelé Ream, le joueur était prêt.

Évidemment, c’est tout pour Ream en termes d’équipe nationale, mais quelle façon de sortir.

Bonagur : Vous pourriez dire la même chose à propos de Berhalter en termes de sortie sur une note positive si, en effet, il passe à autre chose. Il n’a pas sous-performé. Il n’a pas dépassé les attentes. Les États-Unis sont allés aussi loin qu’ils auraient dû, et après 2018, c’est une bonne chose.

Borden : Je pense qu’il est important de réaliser que plusieurs choses peuvent être vraies en même temps : Premièrement, Berhalter a fait un très, très bon travail pour transformer ce programme. Il mérite le mérite d’avoir aidé à recruter et à développer de jeunes talents, il mérite le mérite d’avoir remporté des tournois (comme la Gold Cup et la Ligue des Nations) et il mérite le mérite d’avoir motivé le groupe afin qu’il puisse produire des résultats comme le match nul contre l’Angleterre et la victoire sur l’Iran.

En même temps, je pense qu’il y a des questions légitimes sur certaines de ses décisions personnelles.

Carlisle : Comme l’a dit Sam, Berhalter a fait ce qui lui était demandé. Il a rétabli les États-Unis en tant que force dans la CONCACAF, a remporté des trophées, est resté invaincu quatre fois de suite contre le Mexique (dont trois victoires) et les a qualifiés pour la Coupe du monde. Une fois là-bas, il les a emmenés en huitièmes de finale. Il a fait tout cela en créant une culture dans laquelle les joueurs ont aimé faire partie et qui s’est avérée efficace lorsqu’il s’agissait de recruter des binationaux. Je pense que Berhalter a eu beaucoup plus raison que tort.

jouer 1:29 Frank Leboeuf critique la défense des États-Unis alors que l’équipe s’est retirée de la Coupe du monde du Qatar face aux Pays-Bas en huitièmes de finale.

Bonagur : Permettez-moi de faire un parallèle NBA ici. Lorsque Mark Jackson a repris les Golden State Warriors en 2011, ils étaient un véritable incendie. Ils avaient terminé près du bas de la Conférence Ouest les quatre saisons avant son arrivée et n’avaient disputé les séries éliminatoires qu’une seule fois au cours des 17 précédentes. Ce fut un démarrage lent sous Jackson, mais après une mauvaise première saison, ils ont fait les séries éliminatoires dans sa deuxième et troisièmes saisons. Ce furent, à tous points de vue, des saisons réussies pour l’équipe, qui comptait un groupe de joueurs jeunes et passionnants sur le point d’entrer dans leurs meilleures saisons. Semble familier?

Puis Jackson a été viré.

À l’époque, le propriétaire Joe Lacob s’est appuyé sur l’expérience de son séjour dans la Silicon Valley, où il a appris qu’il y avait différents leaders construits pour différentes étapes de croissance dans une organisation. Jackson a fait du bon travail en aidant les Warriors à passer du sous-sol au deuxième étage, mais ils cherchaient à se rendre au penthouse. Après le limogeage de Jackson, Lacob a déclaré à l’Associated Press : ”Nous avons simplement senti que nous avions besoin d’une personne différente pour aller de l’avant et passer au niveau suivant.”

C’est là que se trouvent les USMNT. Ce n’est pas le même travail que lorsque Berhalter a été embauché. L’opportunité de prendre en charge ce groupe de joueurs et de les entraîner dans une Coupe du monde à domicile est une opportunité qui fera appel à un bassin d’entraîneurs de talents bien différent de celui à tout moment de l’histoire. Peut-être qu’ils ne trouveront pas le prochain Steve Kerr et ne refléteront pas le niveau de succès des Warriors, mais l’objectif de cette équipe devrait être d’atteindre des niveaux de succès sans précédent.