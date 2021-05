Ce que les enfants perdent et gagnent avec l’école à distance

Les écoles publiques de la ville de New York, le plus grand district scolaire du pays, ont annulé les jours de neige en annonçant son nouveau calendrier de l’année scolaire 2021-2022.

«Les« jours de neige »ou les jours où les bâtiments scolaires sont fermés en raison d’une urgence, tous les élèves et les familles devraient planifier de participer à l’apprentissage à distance», a déclaré le site Web du district scolaire de la ville.

Beaucoup étaient nostalgiques des jours de neige sur les réseaux sociaux et ont exprimé leur désapprobation du déménagement des écoles publiques de New York. Et les experts affirment que le changement a des implications positives et négatives pour les élèves qui ont connu un changement sismique dans leur scolarité en raison de la pandémie.

« En tant qu’enseignant à la retraite à New York, je suis consterné par cette nouvelle, » @hemleeloquy tweeté. « Laissez-les simplement passer leur journée de neige, les gens. Nous ne pouvons pas oublier que nous étions autrefois des enfants. »

«Il est vraiment injuste que les enfants ne vivent pas la magie du jour de neige que j’ai faite, c’est-à-dire que ma sœur et moi regardions des heures à la télévision et ne pouvions pas quitter notre maison avant que notre mère ne rentre du travail» @katie_honan a écrit sur Twitter.

@GabStaton a écrit: « J’ai l’impression que si j’étais enseignant, ces enfants me regarderaient regarder la télévision toute la journée. »

Les étudiants ont plus que jamais besoin d’expériences positives pour se déstresser, selon Prerna Arora, professeur adjoint de psychologie scolaire à l’Université Columbia.

«Si nous ne les obtenons pas via des activités telles que les jours de neige, où les élèves ont toujours été connus pour pouvoir jouer avec des amis … il sera essentiel pour les écoles et les familles de s’assurer que les élèves sont en mesure de (recevoir ) ce genre de soutien dans d’autres avenues », dit Arora.

Cependant, un apprentissage continu et cohérent est également important pour les enfants, soutient Sandra L. Calvert, professeur de psychologie à l’Université de Georgetown.

«Je sais que c’est amusant de penser: ‘Bon sang, je vais prendre un jour de congé quand il neige,’ mais vous ne prenez pas vraiment le jour de congé, vous devez le rattraper», dit-elle, ajoutant voir son négatif pour «le développement intellectuel des enfants s’ils ne sont pas souvent scolarisés, même si c’est amusant de sortir et de faire du traîneau et de faire toutes ces choses».

Certains perdent également des superstitions du jour de neige

Le changement de New York signale également la fin des rituels de la journée de neige pour les enfants. Certaines superstitions courantes des jours de neige incluent des enfants portant leur pyjama à l’envers pour la bonne chance, faisant des danses sur neige et restant collés aux bulletins de nouvelles pour les annonces du jour de la neige.

Pour Patrick Murphy, les jours de neige lui rappellent avoir grandi à Guilderland, New York, dans les années 1970.

«Nous serions tous rassemblés pour passer la journée à l’extérieur», dit Murphy, 56 ans. « Les écoles ne ferment pas trop souvent, il faudrait au moins un pied de neige. Mais les jours de congé étaient magiques! »

Murphy, qui vit maintenant à Arvada, dans le Colorado, se souvient de s’être levé tôt et d’avoir écouté la liste d’annulation de l’école à la radio. Quand il y avait assez de neige, cela signifiait aider son père à la nettoyer.

Dès que l’allée a été aménagée, il a profité d’une journée de traîneau; environ 15 ou 20 enfants se rassemblaient sur les collines du quartier.

«À peu près au moment où nos membres s’engourdissaient, nous rentrions à la maison pour nous réchauffer et nous sécher avec du chocolat chaud ou de la soupe», dit-il. « Ce n’est pas exactement ce que les enfants qui campent devant un ordinateur portable pourront vivre. »

C’est peut-être vrai – mais étant donné la rigueur académique et les attentes du système éducatif, Calvert dit que de nombreux étudiants ont beaucoup de rattrapage à faire après une année interrompue par la pandémie.

«Essayer d’obtenir le plus de jours d’école possible est un moyen de remédier à une partie de la situation scolaire», dit-elle.

Mais la santé mentale des enfants a également été grandement affectée par la pandémie, note Arora. Des activités amusantes comme les jours de neige peuvent donner de l’espoir aux enfants quand ils en ont le plus besoin.

« En ce qui concerne les jours de neige, la préoccupation de beaucoup est d’éliminer les expériences positives des jeunes, en particulier à une époque où tant de choses – anniversaires, jeux avec des amis, sports … – leur ont déjà été enlevés », dit-elle. .

Un rapport de Mental Health America a récemment révélé que le taux d’enfants de 11 à 17 ans dépistés en 2020 pour l’anxiété et la dépression était en hausse de 9% par rapport à 2019. Un sondage national Gallup en juin 2020 a révélé qu’environ 3 parents sur 10 ont indiqué une distanciation sociale. et les fermetures d’écoles faisaient subir à leurs enfants des souffrances émotionnelles ou mentales.

La perte de jours de neige pourrait avoir un impact psychologique négatif sur les enfants, dit Arora, de la même manière qu’ils ont été affectés par les danses scolaires et les sports de groupe manquants.

«Si nous voulons supprimer cela, je pense qu’il est impératif que nous considérions comment les écoles peuvent continuer à éduquer nos enfants et à s’assurer qu’ils obtiennent les services dont ils ont besoin, tout en soutenant leur autre santé mentale de différentes manières. . »

Si les jours de neige sont hors de propos, les parents peuvent toujours s’assurer que leurs enfants marquent ces jours liés à la météo à la maison. Les parents peuvent prévoir du temps de traîneau pour les enfants comme une pause dans la journée où il neige, en particulier pour les plus jeunes, dit Calvert.

Une chose est claire: les experts conviennent que l’apprentissage à distance lorsque les enfants ne peuvent physiquement pas être à l’école est là pour rester.

«En tant que culture et à travers les cultures, nous avons tous beaucoup appris sur la façon d’assurer la continuité dans l’enseignement, à des moments où les enfants ne peuvent pas être en face à face», dit Calvert. «Et je m’attends à ce que cela se poursuive à l’avenir dans de nombreux endroits différents à mesure que nous reprendrons l’école.»

