Ce que les emprunteurs étudiants doivent savoir sur la pause de paiement

L’administration avait espéré faciliter la transition pour les emprunteurs en annulant d’abord une grande partie de la dette étudiante, mais son plan pour le faire, dévoilé en août, a rapidement fait face à un déluge de contestations judiciaires et reste bloqué devant les tribunaux. Cette évolution est la raison pour laquelle les emprunteurs ont eu encore plus de temps sans facture de prêt étudiant.

La politique de secours de l’ère pandémique suspendant les factures fédérales de prêt étudiant et l’accumulation des intérêts est en vigueur depuis mars 2020. Remettre en marche le système de prêt de 1,7 billion de dollars pour quelque 40 millions d’Américains est une tâche colossale que le ministère américain de l’Éducation a hésité. à entreprendre.

L’annonce la plus récente de l’administration Biden selon laquelle la pause sur les factures fédérales de prêts aux étudiants serait prolongée a laissé les emprunteurs avec plus d’incertitude : elle n’a pas fourni de date pour la reprise des paiements.

Il a déclaré que les factures seraient à nouveau dues seulement 60 jours après la résolution du litige concernant son plan d’annulation de prêt étudiant et qu’il est en mesure de commencer à effacer la dette.

Cela signifie que le plus tôt que les paiements pourraient redémarrer serait probablement le 1er mai, si les juges parviennent à une décision rapide, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Plus récemment, la Cour suprême a déclaré qu’elle entendrait les plaidoiries autour du plan du président en février.

Le gouvernement américain dispose de pouvoirs de recouvrement extraordinaires sur les dettes fédérales et peut saisir les remboursements d’impôts, les salaires et les chèques de sécurité sociale des emprunteurs s’ils sont en retard sur leurs prêts étudiants.

Maintenant que les emprunteurs savent combien d’annulations de prêts arrivent – si la politique du président survit devant les tribunaux – les emprunteurs voudront peut-être envisager l’option, a déclaré Kantrowitz. Avec la Réserve fédérale qui devrait continuer à augmenter les taux d’intérêt, a-t-il ajouté, vous êtes plus susceptible d’obtenir un taux inférieur auprès d’un prêteur aujourd’hui que plus tard.

Kantrowitz avait précédemment recommandé que, malgré la possibilité d’obtenir un taux d’intérêt plus bas, les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants s’abstiennent de refinancer leur dette auprès d’un prêteur privé pendant que l’administration Biden délibérait sur la manière d’aller de l’avant avec le pardon. Les prêts étudiants refinancés ne seraient pas admissibles à l’allégement fédéral.

Il serait profondément injuste de demander aux emprunteurs de payer une dette qu’ils n’auraient pas à payer s’il n’y avait pas les poursuites sans fondement intentées par des responsables républicains et des intérêts particuliers.

Il a déclaré que ceux-ci incluent les emprunteurs qui ne sont pas éligibles à la remise de l’administration Biden – le plan exclut toute personne qui gagne plus de 125 000 $ en tant qu’individu ou 250 000 $ en tant que famille – et ceux qui doivent plus sur leurs prêts étudiants que l’administration envisage d’annuler. Ces emprunteurs voudront peut-être envisager de refinancer la partie de leur dette au-delà des montants d’allègement, a déclaré Kantrowitz.

Les emprunteurs doivent d’abord comprendre les protections fédérales auxquelles ils renoncent avant de refinancer, prévient Betsy Mayotteprésident de l’Institut des conseillers en prêts étudiants.

Par exemple, le Service de l’éducation vous permet de reporter vos factures sans intérêts si vous pouvez prouver des difficultés économiques. Le gouvernement offre également des programmes d’annulation de prêt pour enseignants et fonctionnaires.

“Votre taux n’a pas d’importance si vous perdez votre emploi, avez des frais médicaux soudains, ne pouvez pas vous permettre vos paiements et constatez que le défaut de paiement est votre seule option”, a déclaré Mayotte lors d’une précédente interview sur le refinancement.