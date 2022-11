Ce que les emprunteurs doivent savoir avec la remise de prêt étudiant dans les limbes

Olga Riazantseva | Istock | Getty Images

Après avoir demandé une remise de prêt étudiant, certains emprunteurs reçoivent ce qui ressemble à de bonnes nouvelles du ministère américain de l’Éducation. “Nous avons examiné votre demande et déterminé que vous êtes admissible à un allègement de prêt en vertu du Plan”, selon une lettre envoyé par le secrétaire à l’éducation Miguel A. Cardona. Pourtant, l’avis poursuit en disant que “Malheureusement, un certain nombre de poursuites ont été intentées pour contester le programme, ce qui a bloqué notre capacité à acquitter votre dette à l’heure actuelle”. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ces étapes peuvent vous aider à lutter contre les dettes de carte de crédit stressantes Peu de temps après que le président Joe Biden a annoncé son vaste plan visant à annuler jusqu’à 20 000 dollars de dette étudiante pour des millions d’Américains, un certain nombre de groupes conservateurs et d’États soutenus par les républicains ont attaqué la politique devant les tribunaux. Deux de ces poursuites ont réussi à arrêter au moins temporairement l’aide, et le ministère de l’Éducation a fermé son portail d’annulation de prêt ce mois-ci. L’administration Biden pense que son plan est légal et prévaudra devant les tribunaux, mais pour l’instant, l’avenir financier de millions d’Américains reste incertain. Voici ce que nous savons des retards juridiques de la politique.

Les retards pourraient durer des mois ou plus

Dans un récent dépôt auprès de la Cour suprême, l’administration Biden a averti que les batailles juridiques sur son plan de pardon pourraient se prolonger en 2024 si les affaires n’étaient pas tranchées de manière accélérée. Cependant, un délai aussi long est peu probable, a déclaré l’expert de l’enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Il a souligné que le ministère de l’Éducation espère que ses services de prêt appliqueront l’allégement aux comptes des personnes dans les deux semaines après qu’il lui aura donné le feu vert pour le faire. Cela signifie que s’il est autorisé à continuer d’annuler la dette étudiante, il peut agir rapidement et d’autres contestations judiciaires “deviendront sans objet”. Environ 26 millions d’emprunteurs ont déjà demandé la remise. Ceux qui ne l’ont pas encore fait ne devraient pas s’inquiéter, a déclaré Kantrowitz. Le gouvernement rouvrira simplement son portail de candidature si son plan réussit devant le tribunal.

La pause de paiement du prêt peut être prolongée à nouveau

L’administration Biden est aurait envisagé de prolonger à nouveau la pause de paiement sur les factures de prêt étudiant. Cette politique de secours est en vigueur depuis le début de la pandémie de coronavirus. Ce serait la huitième fois que les emprunteurs auraient plus de temps pour suspendre les paiements, mais ce pourrait être la seule option de la Maison Blanche avec tant de choses encore en suspens, selon les experts. “Le redémarrage du remboursement maintenant sera désordonné car l’administration Biden a promis le pardon à des dizaines de millions d’emprunteurs qui seront contrariés de devoir effectuer des paiements sur des prêts qu’ils s’attendaient à être pardonnés”, a déclaré Kantrowitz. En effet, un haut responsable du ministère de l’Éducation a récemment déclaré que les taux de défaut de remboursement des prêts étudiants pourraient augmenter considérablement si son plan d’annulation de prêt était contrecarré, “en raison de la confusion persistante sur ce qu’ils doivent”.

Les emprunteurs ont d’autres options d’aide

Ceux qui sont énervés par la possibilité que l’annulation du prêt étudiant échoue peuvent trouver un certain réconfort dans un certain nombre d’autres options qui peuvent offrir de l’aide. L’administration Biden a récemment annoncé un nouveau plan de remboursement pour certains emprunteurs en difficulté qui plafonnerait les factures mensuelles à 5% de leur revenu discrétionnaire. Il devrait entrer en vigueur en juillet prochain, a déclaré Kantrowitz. (Utilisez l’une des calculatrices à Studentaid.gov ou Freestudentloanaadvice.org pour trouver le plan de remboursement le plus abordable pour vous.) Le programme Public Service Loan Forgiveness, qui permet à ceux qui travaillent pour le gouvernement et certaines organisations à but non lucratif d’obtenir l’effacement de leur dette après une décennie, est également obtenir un certain nombre d’améliorations.