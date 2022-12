Ce que les éloges de Kanye West pour Hitler nous disent vraiment sur l’antisémitisme

Jeudi après-midi, le rappeur Kanye West est apparu dans l’émission du théoricien du complot Alex Jones pour discuter des théories du premier sur les Juifs. Jones n’est pas étranger au colportage de tropes antisémites – dans l’interview, il exprime sa croyance en un “Mafia juive» – mais West est allé plus loin que même Jones ne l’avait probablement imaginé.

« Vous n’êtes pas un nazi. Vous ne méritez pas d’être appelé comme ça », dit Jones.

“Eh bien, je vois de bonnes choses à propos d’Hitler”, a répondu Kanye.

Dans l’interview, Jones essaie de limiter les dégâts, disant à West que “je ne suis pas sur toute cette affaire juive” et couper à une publicité juste après que West ait de nouveau affirmé : “J’aime Hitler”. Mais il ne pouvait pas défaire la cloche. West, que Jones essayait de présenter comme une sorte de martyr de la liberté d’expression, avait exprimé son soutien à Hitler. L’effort de revendiquer sa célébrité pour la cause de Jones lui avait explosé au visage. (Jones a désavoué l’antisémitisme dans le passé.)

Ce que dit West dans cette interview est méprisable. Son évolution dans l’antisémite le plus célèbre d’Amérique a presque certainement enhardi la frange antisémite – peut-être même mettant en danger les Juifs.

Dans le processus, West a également exposé par inadvertance des personnes comme Jones pour ce qu’elles sont vraiment : des catalyseurs de l’antisémitisme.

Depuis que Donald Trump a introduit l’extrême droite dans le courant dominant du GOP en 2015, il est devenu de plus en plus courant d’entendre un langage codé à propos des Juifs : des attaques contre les “mondialistes” ou “George Soros” qui fournissent à l’orateur un déni plausible tout en signalant aux antisémites qu’ils ” re de leur côté.

Lorsque les Juifs et les groupes anti-haine critiquent ces sifflets pour chiens, les personnes qui les déploient sont choquées. « Comment osez-vous nous traiter d’antisémites ! Pourquoi essayez-vous de mettre fin à une discussion ouverte sur l’agenda libéral ? Annulez la culture !

Au cours des dernières semaines, alors que West a dérivé vers des théories du complot marginales, bon nombre de ces mêmes acteurs l’ont courtisé en tant qu’allié potentiel. Donald Trump a dîné avec lui, Tucker Carlson l’a invité dans son émission et un compte Twitter officiel du GOP l’a célébré. Ils semblaient tous supposer que West savait comment jouer le jeu – vendre le message anti-réveil, peut-être même diffuser des sifflets de chien à la périphérie, sans réellement franchir la ligne dans un discours de haine pur et simple.

Ils avaient tord.

Comment Kanye West a tué le déni plausible du GOP

La controverse actuelle a commencé dans la nuit du 8 octobre, lorsque Kanye West a tweeté qu’il prévoyait d’aller “death con 3 on JEWISH PEOPLE”. Deux jours après le tweet, qui a suspendu West de Twitter et déclenché une tempête de controverses, Carlson a diffusé une interview de West affirmant qu’il était réduit au silence pour être un libre penseur.

“Fou? Ce n’était pas notre conclusion. Nous avons rarement entendu un homme parler si honnêtement et de manière si émouvante de ce qu’il croit », a déclaré Carlson à son auditoire.

Dans l’interview, West a abordé de nombreux sujets préférés de Carlson. Il s’est insurgé contre le prétendu “génocide de la race noire” perpétré par Planned Parenthood et accuse les “nazis libéraux” d’essayer de le faire taire (à ce stade, West semblait toujours comprendre que vous devriez dire que les nazis sont mauvais).

Après la diffusion de l’interview, Vice a acquis certaines des images que Carlson avait coupées de la conversation. Dans les clips, West exprime certaines croyances paranoïaques – comme que de «faux enfants» et des «acteurs professionnels» avaient été placés chez lui pour «sexualiser [his] enfants » – et a fait une série de commentaires étranges et/ou intolérants sur les Juifs. « Je préfère que mes enfants connaissent Hanukkah que Kwanzaa. Au moins, cela viendra avec une ingénierie financière », a déclaré West à Carlson.

Bien sûr, éditer ces parties avait du sens du point de vue de Carlson. Ces clips montraient le mensonge dans l’affirmation de Carlson selon laquelle Kanye n’apparaissait pas “fou” dans l’interview. Il savait ce que West avait vraiment dit, à quel point l’interview non coupée était bizarre et offensante. En coupant les parties (relativement) déséquilibrées, Carlson pourrait présenter un Occident (relativement) dominant comme un martyr de la cause conservatrice – et sauver l’Occident de ses propres remarques manifestement antisémites.

Carlson parle, bien sûr, couramment le sifflet pour chien. Lorsqu’il veut blâmer l’immigration sur une conspiration à l’échelle mondiale, il pointe du doigt George Soros – un survivant de l’Holocauste et milliardaire bailleur de fonds de causes libérales – plutôt que de pointer du doigt les Juifs en tant que tels. Vous ne pouvez pas prouver qu’il vraiment voulait dire juifs, mais la droite marginale sait ce qu’elle entend (comme certains observateurs juifs l’ont noté à plusieurs reprises).

“Tucker est finalement de notre côté”, a déclaré Scott Greer, un ancien employé du Daily Caller, fondé par Carlson. qui s’est révélé avoir écrit pour un site Web nationaliste blanc sous un pseudonyme, a déclaré dans un podcast de 2021.

“Il peut faire acquiescer des millions et des millions de baby-boomers avec des points de discussion qui n’auraient été vus que sur [white nationalist websites] VDare ou American Renaissance il y a quelques années.

Pendant des années, des groupes anti-haine comme l’Anti-Defamation League ont mis en garde contre cette tactique : sur la façon dont les attaques contre Soros ou l’utilisation de termes comme « mondialiste », désormais courant à droite, ont émergé du marécage de la fièvre et servent maintenant à enhardir ses habitants. Mais ils ont été largement ignorés et rejetés du côté républicain – qui s’est occupé, au cours des dernières semaines, de revendiquer West comme l’un des leurs.

Quelques jours avant le tweet “death con”, un compte Twitter officiel de House GOP affirmait que West faisait partie d’un nouveau panthéon républicain (aux côtés de Trump et Elon Musk) :

Le tweet est resté en place après le tweet de West et les révélations sur ce qu’il a vraiment dit dans l’émission de Carlson. Il a fallu sa descente dans l’admiration nazie pure et simple jeudi pour que le GOP décide finalement que c’en était assez et supprimer le tweet.

Au cours du week-end de vacances, bien après que les opinions de West sur les Juifs aient été claires, Donald Trump s’est assis pour dîner avec lui (et le tristement célèbre nationaliste blanc Nick Fuentes, également présent à l’interview de Jones). Par la suite, Trump a défendu sa décision de rencontrer Kanye – un de ses partisans de longue date – en disant que West “avait demandé à me voir pour des conseils”. Aussi ouvert que West ait été à propos de son antisémitisme à ce stade, ce n’était toujours pas assez grave pour que Trump coupe les liens avec lui.

Il est probable, après l’interview de Jones, que West deviendra un paria à part entière. Louer Hitler est à peu près la seule infraction annulable universellement acceptée.

Mais ce faisant, West a révélé ce qui se cache derrière le type de rhétorique que les conservateurs traditionnels sont prêts à employer et les types de forces avec lesquelles ils sont prêts à s’allier lorsque cela est jugé politiquement commode. Nous savons ce qu’une partie de leur public entend lorsqu’ils blâment « George Soros » pour les caravanes de migrants et s’insurge contre les complots « mondialistes » contre l’Amérique.

Kanye West a bombardé sa carrière. Le déni plausible du droit est un dommage collatéral.