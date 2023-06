Ce que les élections partielles d’Uxbridge et de Mid Bedforshire signifient pour Rishi Sunak alors que Boris Johnson et Nadine Dorries démissionnent

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les démissions immédiates de Boris Johnson et Nadine Dorries hier soir ont laissé Rishi Sunak face à deux élections partielles imminentes.

Et tandis que son gouvernement conservateur détient une saine majorité de 24 664 dans la circonscription de Mid Bedfordshire de Mme Dorries, la situation est beaucoup plus précaire dans le siège de l’ancien Premier ministre d’Uxbridge et de South Ruislip.

Bien qu’il ait mené son parti à une majorité de 80 sièges en 2019 avec le slogan « Get Brexit Done », M. Johnson – qui a imputé son départ à une « chasse aux sorcières » sur le scandale du Partygate – n’a remporté son siège que par 7 210 voix.

Les travaillistes et les libéraux démocrates n’ont pas caché leur désir de remporter le siège du Grand Londres – et Sir Keir Starmer pourrait bien le prendre si l’avance de 23 points de son parti se matérialisait.

Il reste à voir dans quelle mesure, le cas échéant, cette tête de sondage rongera le soutien aux conservateurs dans la circonscription de Mme Dorries.

Et après que M. Johnson a déclaré qu’il quittait le Parlement « au moins pour le moment », il a même été supposé qu’il pourrait revenir se présenter comme candidat à l’ancien siège de son ancien secrétaire à la Culture.

Alors que les deux députés lançaient des attaques virulentes contre le gouvernement de M. Sunak, L’indépendant a examiné comment les probabilités des conservateurs sont équitables dans les sondages imminents.

Boris Johnson – Uxbridge et South Ruislip

Uxbridge et South Ruislip sont détenus par M. Johnson depuis mai 2015 et le Parti conservateur depuis sa création en 2010. Avant cela, ses prédécesseurs – Uxbridge et Ruislip-Northwood – étaient détenus par les conservateurs depuis des décennies.

Lors du glissement de terrain conservateur de 2019, le premier ministre de l’époque a occupé le siège en remportant 25 351 voix. Cela lui a donné une majorité de 7 210 sur la base d’un 68,5% sur un électorat de 70 365.

La majorité de M. Johnson était relativement modeste par rapport à certains sièges conservateurs et travaillistes ultra-sûrs où les députés peuvent obtenir des majorités de plus de 20 000 voix.

Nadine Dorries a été un fervent partisan de M. Johnson tout au long de son mandat de premier ministre (PENNSYLVANIE)

Lors du scrutin de 2019, le Parti travailliste – dirigé par Jeremy Corbyn – a remporté 18 141 voix, soit 37,6 % du taux de participation, par l’intermédiaire de son candidat Ali Milani.

La candidate libérale démocrate Joanne Humphreys était troisième avec 3 026 (6,3 %) voix, tandis que Mark Keir est arrivé quatrième pour les Verts avec 1 090 (2,3 %) bulletins en sa faveur.

S’adressant au Daily Mirror en 2022, M. Milani a déclaré: «Je voudrais contribuer à la vie publique.

« J’aimerais me présenter à nouveau. Est-ce qu’ils m’auront, c’est plus la question. Je l’espère. »

Le parti travailliste a déjà choisi le conseiller de Camden, Danny Beales, pour le représenter dans le quartier.

Lorsque la nouvelle du départ de M. Johnson est apparue, il a tweeté: «Je suis fier d’être votre candidat travailliste à l’élection partielle d’Uxbridge & South Ruislip.

M. Johnson a accusé une « sorcière » de sa décision de quitter le Parlement (fil de sonorisation)

« Je suis né ici et j’ai grandi ici et je sais que nous avons besoin d’un député travailliste qui mettra Uxbridge et South Ruislip en premier. »

Malgré cela, un récent sondage de l’ancien donateur conservateur Lord Ashcroft a prédit que M. Johnson gagnerait une élection partielle.

Écrivant sur son blog jeudi, il a spéculé sur la probabilité qu’un scrutin soit organisé si M. Johnson était suspendu après avoir été reconnu coupable d’avoir induit le Parlement en erreur à propos du scandale du Partygate, une élection partielle a été déclenchée et il a décidé de se présenter pour les conservateurs.

Il a déclaré: «Notre enquête sur le siège d’Uxbridge et de South Ruislip achevée vendredi suggère qu’il gagnerait une élection partielle demain avec 50% des voix, avec Danny Beales du Labour sur 33% et le libéral démocrate Blaise Baquiche un troisième lointain sur 6% , un point d’avance sur les Verts.

Les bookmakers Ladbrokes ont actuellement le parti travailliste comme 1/10 des favoris pour remporter la circonscription, les conservateurs occupant la deuxième place le 6/1.

Alex Apati, de l’entreprise, a déclaré que « les chances suggèrent qu’il ne faudrait rien de moins qu’un miracle à ce stade pour que le Parti travailliste ne remporte pas le prochain sondage ».

Nadine Dorries – Mid Bedfordshire

Mme Dorries a toujours joui d’une majorité significative depuis son élection en 2005, la remportant par 24 664 voix lors des dernières élections générales.

Cette avance gigantesque lui a valu près de 60% des voix – triplant presque le pourcentage de participation remporté par la candidate travailliste Rhiannon Meades (21,7%) alors qu’elle avait 14028 bulletins de vote en sa faveur en 2019.

Les Lib Dems étaient un troisième lointain avec 8 171 (12,6%), tandis que les Verts étaient encore plus loin derrière avec 3,8% du taux de participation avec 2 478 voix.

Avant son mandat, le siège – et ses diverses formes – a rendu les députés conservateurs exclusivement depuis 1931.

Mme Dorries représente Mid Bedfordshire depuis 2005 (PENNSYLVANIE)

Malgré cette montagne à gravir, les travaillistes sont passés à l’offensive ce matin, affirmant qu’ils sont les seuls à pouvoir remporter le siège.

Rachel Hopkins – une députée de la circonscription voisine de Luton South – a partagé un graphique de sondage qui affirmait que son parti n’avait que deux points de retard sur les conservateurs dans la région et que voter pour les libéraux démocrates n’aurait donc aucun sens.

Elle a écrit: « Le travail est le seul parti qui pourrait battre les conservateurs dans #MidBeds »

Et écrivant sur sa page Facebook, Mid Beds Labor a déclaré: «La nôtre est une circonscription merveilleuse, mais Nadine Dorries ne nous a pas «servis» ni même été présente du tout.

« Il est temps pour un député travailliste qui se souciera des habitants de Mid Beds, défendra nos services publics, en particulier notre NHS et nos écoles, et écoutera les communautés locales. »

Un article sur The Polling Report affirmait que « même avec l’état actuel des sondages, basé sur un swing national uniforme, il semble qu’il pourrait bien rester entre les mains des conservateurs ».

Cela est dû au vote tactique qui a joué un rôle important dans les récentes élections partielles, a-t-il déclaré. Cependant, ce n’est pas si « tranché » dans le Mid Bedfordshire, ce qui a conduit à la division du vote de l’opposition.

Il a poursuivi en disant que bien qu’une perte conservatrice « soit plus que possible, cela pourrait bien dépendre de la capacité des partis d’opposition à coopérer ».