Ce que les élections du mois prochain en Virginie pourraient dire sur 2024

Il s’agit d’un large échantillon : quelque 140 sièges à l’Assemblée générale seront élus le 7 novembre. Les deux partis mènent des campagnes robustes et entièrement financées. Et le territoire sur lequel les majorités de la Chambre des représentants et du Sénat seront décidées ressemble beaucoup au genre d’endroits qui pourraient déterminer quel parti prendra le contrôle de la présidence et du Congrès un an plus tard.

Les républicains mènent leur campagne par l’intermédiaire d’un PAC contrôlé par les alliés du gouverneur républicain de l’État, ambitieux mais dont le mandat est limité, Glenn Youngkin. Ce PAC, Spirit of Virginia, a identifié 17 districts de la Chambre des représentants et du Sénat comme cruciaux – et leurs caractéristiques démographiques et politiques sembleront familières à tous ceux qui ont suivi les élections depuis la victoire de Donald Trump en 2016.

« Ce sont tous des districts de banlieue qui, selon nous, sont toujours compétitifs pour les élections au Congrès », a déclaré Dave Rexrode, président de Spirit of Virginia, dans une interview ici cette semaine. « Vous voyez, ils sont toujours le point de basculement de nombreuses courses à l’échelle de l’État. »

Pour remporter ces sièges décisifs, les deux partis testent des messages qui seront également au premier plan des élections de 2024.

Pour les démocrates, cela signifie mettre l’accent sur l’avortement. Les républicains, quant à eux, parlent de criminalité et d’éducation – deux thèmes majeurs de la campagne du parti national à mi-mandat de l’année dernière – tout en critiquant la gestion de l’économie nationale par Biden.

Les messages qui résonnent le plus détermineront quel parti contrôle la législature de l’État – et fourniront des indices précieux sur 2024.

Les indicateurs normaux pointent dans des directions différentes à l’échelle nationale

Le débat fait rage au sein du Parti démocrate depuis des mois : dans quelle mesure devraient-ils s’inquiéter du mécontentement généralisé des électeurs et d’un président impopulaire ?

Selon les dernières moyennes de RealClearPolitics, seulement 23 pour cent des Américains pense que le pays va dans la bonne direction, la cote d’approbation de Biden est plus de 14 points sous l’eau, Trump mène Biden de 1 point après avoir perdu les dernières élections de 4 points et les Républicains devancent actuellement les Démocrates au scrutin générique du Congrès avec une marge similaire.

Mais les démocrates continuent de gagner aux urnes.

Sur les 27 élections spéciales organisées jusqu’à présent cette année – 26 pour des sièges législatifs d’État et une course au Congrès – les candidats démocrates ont surperformé la marge de Biden sur Trump en 20. Les démocrates ont dépassé la marge de Biden de près de 8 points de pourcentage en moyenne dans ces courses, selon au site Web Élections quotidiennes à Kos.





Et ce décompte n’inclut même pas d’autres victoires très médiatisées du parti, notamment le renversement d’un siège à la Cour suprême de l’État du Wisconsin en avril et la défaite en août des efforts des républicains pour amender la Constitution de l’État de l’Ohio, qui est devenue une bataille par procuration sur le droit à l’avortement. .

La Virginie s’annonce comme un indicateur hautement compétitif de l’ambiance nationale. Autrefois un État champ de bataille, la Virginie est devenue bleue : elle a voté démocrate à la présidence lors des quatre dernières élections, et Biden a battu Trump de 10 points il y a trois ans.

Mais les sondages publics et privés montrent que Youngkin est plus populaire que Biden en Virginie, y compris dans de nombreuses courses en cours le mois prochain.

« Le vent est en quelque sorte de notre côté dans ces districts », a déclaré Rexrode, citant l’écart entre Biden et Youngkin dans les sondages au niveau des districts. « Mais ils sont toujours incroyablement proches. »

Les démocrates ont également obtenu de bons résultats lors des élections spéciales en Virginie cette année, devançant Biden dans trois d’entre elles, mais en deçà de la performance de 2020 dans deux d’entre elles. Mais dans l’une de ces deux courses, les démocrates ont en fait reconquis un siège au Sénat d’un État à un républicain qui avait évincé un président démocrate sortant du Congrès à Virginia Beach l’automne dernier. Et dans les élections où les démocrates ont surperformé en 2020, c’était avec une plus grande marge que la surperformance des républicains dans les autres.

« Si vous regardez les émissions spéciales, si vous regardez ce qui s’est passé en 2022, je pense que l’environnement est meilleur pour les démocrates que ce que les gens pensent généralement », a déclaré Matt Calderon, directeur de campagne des démocrates du Sénat de Virginie.

Les élections spéciales peuvent être difficiles à interpréter, compte tenu du faible taux de participation aux élections organisées en dehors du calendrier électoral habituel. Mais les élections législatives de l’État de Virginie – souvent appelées ici « élections hors année », car elles ne sont synchronisées ni avec les élections fédérales ni avec les élections au poste de gouverneur de l’État – présentent généralement un faible taux de participation. En 2019, lorsque les démocrates contrôle inversé des deux chambres de l’Assemblée législative de l’État (les républicains ont reconquis la majorité à la Chambre des représentants en 2021), certains électeurs de tendance républicaine sont restés chez eux, a déclaré Rexrode.

« Plus la participation sera élevée cette année, a-t-il ajouté, plus nous nous porterons bien. »

Que regarder en Virginie

La Virginie ne se contentera pas de régler le débat sur la question de savoir si les sondages ou les élections spéciales sont un meilleur indicateur de l’environnement politique à l’horizon 2024 – elle aidera à expliquer pourquoi.

Les deux partis font campagne sur les mêmes questions au cœur des élections de 2024, et ciblent les types de zones charnières qui détermineront également les États clés comme la Géorgie et la Caroline du Nord.

Selon les agents des deux partis, les courses les plus à gagner en Virginie sont regroupées dans des endroits comme le comté de Loudoun, une banlieue aisée à l’ouest de Washington, compétitive mais à tendance bleue, ou le comté de Prince William, racialement diversifié, également proche de Washington. les concours sont également fermés dans les banlieues de cette capitale et à Hampton Roads, dans le sud-est de l’État.

Dans la plupart des cas, ces districts étaient redevenus républicains, mais ils se sont éloignés sous l’ère Trump. Youngkin en a remporté beaucoup – 12 des 17 districts ciblés par le PAC du gouverneur, a déclaré Rexrode – mais les républicains n’ont pas prouvé qu’un retour en arrière est durable.

La question de l’avortement est au premier plan, et les résultats de Virginie montreront si elle est toujours d’actualité.

Une grande partie du programme de Youngkin a été contrecarrée par le Sénat de l’État contrôlé par les démocrates, mais le gouverneur et de nombreux candidats républicains ont soutenu une interdiction de l’avortement de 15 semaines, avec des exceptions, s’ils contrôlent les deux chambres l’année prochaine.

« La menace est incroyablement claire. Il n’y a rien de théorique dans ce qui se passe », a déclaré Amy Friedman, directrice exécutive du Virginia State House Democratic Caucus. « Si les Républicains arrivent au pouvoir, ils interdiront l’avortement. »

Les deux partis conviennent que, malgré l’impopularité de Biden et le large mécontentement des électeurs à l’égard de la direction prise par le pays, le soutien du public au droit à l’avortement a stimulé les candidats démocrates lors des élections de mi-mandat de l’année dernière.

De la même manière, les républicains reprennent le message axé sur l’éducation de Youngkin, qui l’a propulsé vers une victoire serrée contre l’ancien gouverneur Terry McAuliffe il y a deux ans. Et en particulier dans les districts du marché médiatique de Washington, les candidats républicains font campagne pour lutter contre la criminalité – un test de la manière dont la question pourrait se manifester dans les banlieues du pays l’année prochaine.

Les deux partis s’attendent à ce que le contrôle de l’Assemblée législative de l’État se résume à des marges très serrées.

Mais une victoire décisive pour l’un ou l’autre des partis serait un indicateur rouge clignotant. Un balayage du Parti républicain déclencherait l’alarme chez les démocrates, leur indiquant qu’ils ne peuvent plus ignorer les mauvais chiffres des sondages de Biden. Les victoires des démocrates dans les deux chambres suggèrent que les électeurs n’ont pas cessé de punir les républicains pour la fin de l’année. Roe contre Wadeà seulement un an de la fin de la présidence et du contrôle du Congrès.