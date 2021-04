Mais les tensions et les passions en jeu dans les deux pays s’étendent bien au-delà des Andes. Leurs économies se sont douloureusement contractées pendant la pandémie de coronavirus, ce qui a révélé les vulnérabilités et les inégalités sous-jacentes des deux sociétés. Certains électeurs au Pérou, où les infections à coronavirus sont à nouveau en hausse, se sont retrouvés dimanche à faire la queue pour voter et pour sécuriser des réservoirs d’oxygène pour des parents gravement malades. En Équateur, la montée en flèche du chômage et une flambée dramatique de la violence contre les femmes ont constitué la toile de fond du vote.

Le mécontentement et l’impatience du public à l’égard de l’establishment politique sont monnaie courante. Au Pérou, où les bulletins de vote étaient encore en cours de tabulation lundi, on s’attend à ce que l’un des principaux détenteurs de voix dans un champ de premier tour bondé de candidats à la présidentielle ne soit «personne». Des millions de Péruviens ont voté sans laisser de trace comme un acte de protestation. Les scandales politiques et les affaires de corruption ont vu quatre présidents et deux congrès aller et venir au cours de la dernière demi-décennie. La colère populaire a atteint un point d’ébullition lorsqu’il est apparu que des centaines de hauts fonctionnaires péruviens et de personnalités bien connectées avaient secrètement sauté la ligne pour les tirs de coronavirus devant des milliers de travailleurs médicaux de première ligne à la fin de l’année dernière.

«La pandémie a laissé un État troué et énormément frustré les citoyens, qui rejettent les politiciens et ne sont pas très intéressés par les élections», a déclaré au Guardian Fernando Tuesta, professeur de sciences politiques à l’Université pontificale catholique de Lima. « Ajoutez à cela le plus grand nombre de candidats de mémoire d’homme, qui ne suscitent pas de passion et montrent plus de faiblesses que de forces. »

Un malaise similaire se manifestait en Equateur. «Je n’ai pas le sentiment que l’un ou l’autre des candidats me représente – les deux me rendent nerveux», a déclaré Alexandra Muñoz, 43 ans, économiste à Quito, au Los Angeles Times avant le vote. «La classe moyenne a été ravagée.»

Le second tour reflétait une compétition plus familière dans la région. Guillermo Lasso, qui a remporté la victoire avec environ 52% des voix, a fait campagne en tant que pro-business, à l’esprit religieux – il est membre de l’institution catholique ultraconservatrice Opus Dei – un réformateur qui dirigerait l’économie en difficulté du pays sur des bases plus solides. Son adversaire, le technocrate de gauche Andres Arauz, était considéré comme un mandataire de l’ancien président Rafael Correa, un populiste polarisant qui a régné pendant une décennie jusqu’en 2017 mais vit maintenant en exil de facto en Belgique sous le spectre d’accusations de corruption dans son pays.

Arauz a promis des paiements de 1000 dollars à un million de ménages, même si cela signifiait l’endettement supplémentaire du pays et la rupture d’un accord de sauvetage antérieur avec le Fonds monétaire international. La nouvelle de la victoire de Lasso a réjoui les marchés, certaines des obligations récemment restructurées du pays atteignant des sommets presque records.

Mais Lasso n’a guère de mandat catégorique. Premièrement, il a profité de la désaffection des électeurs autochtones du pays, qui ont vu leur candidat préféré, Yaku Perez, rater de peu le second tour au milieu d’allégations d’irrégularités. L’appel de Perez à ses partisans de voter en blanc a probablement fait pencher la balance en faveur de Lasso. Avant le vote au second tour, Lasso a également évité la tribulation idéologique en faveur d’un message plus inclusif.

«Il a complètement changé de stratégie. Au lieu d’attaquer Correa et Arauz, il a essayé de faire passer un message d’inclusion et il a contacté des secteurs de la société qui ne voteraient normalement pas pour lui, comme la communauté LGBT », a déclaré Johanna Andrango, politologue équatorienne, au Financial Fois. «Il a commencé à utiliser TikTok. Quelque 40 pour cent de l’électorat équatorien sont des millénaires et des centenaires et il a dû les atteindre. »

Compte tenu de l’opposition centriste et de gauche au sein de la législature nationale, Lasso peut avoir du mal à poursuivre une approche plus laissez-faire. « Pour obtenir les votes, il a dû céder une grande partie de ses positions politiques et économiques, il va donc devoir offrir quelque chose à de nombreux secteurs », a déclaré Sebastian Hurtado, consultant en risques politiques basé à Quito, au Wall Street Journal. . «Cela pourrait compliquer son programme de libéralisation économique.»

Les résultats au Pérou suggèrent un affrontement encore plus polarisant. Pedro Castillo, un instituteur marxiste autoproclamé et dirigeant syndical de l’intérieur nord du pays, est sorti d’une relative obscurité pour obtenir le plus de voix dans la course. Il soutient la réécriture de la constitution du pays, consacrant 10% du produit intérieur brut aux soins de santé et à l’éducation et nationalisant l’industrie énergétique péruvienne. Il est également un opposant à l’avortement et au mariage homosexuel – épousant un mélange de valeurs socialement conservatrices et d’anathème politique d’extrême gauche pour les élites urbaines ascendantes du pays.

Au moment de la rédaction de cet article, l’opposant potentiel de Castillo était Keiko Fujimori, fille de l’ancien dictateur Alberto Fujimori, emprisonné pour violation des droits de l’homme pendant son mandat. Fujimori elle-même fait l’objet d’une enquête pénale en cours sur des allégations de blanchiment d’argent et d’obstruction à la justice. Les sondages l’ont placée comme la candidate la plus largement rejetée parmi les électeurs, bien que la reconnaissance de son nom et le soutien d’une base de droite pro-Fujimori durable la maintiennent à flot.

« Mais une candidate surprise de gauche comme Castillo pourrait canaliser tous les votes conservateurs vers elle », note le quotidien espagnol El Pais. Les adversaires de Castillo l’ont salué comme l’héritier de l’héritage militant du groupe terroriste Shining Path. Fujimori, quant à lui, dû clarifier que ses vœux de politique «forte» n’entraînaient pas un retour à l’ère de la dictature de son père.

Quel que soit le scénario du second tour, le futur président du Pérou fait face à un paysage politique profondément fragmenté au sein du Congrès monocaméral du pays, qui a également été élu dimanche. Les experts suggèrent que, au milieu des difficultés économiques persistantes et de la crise de la pandémie, la période de troubles et d’incertitude au Pérou ne peut que s’aggraver.

