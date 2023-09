Ce que les dirigeants devraient penser de l’IA

Une société de logiciels d’entreprise classée Fortune 500 a associé des milliers de ses agents de service client à un outil d’intelligence artificielle générative pour renforcer les connexions clients. Les résultats étaient suffisants pour attirer l’attention de tous.

Non seulement l’IA a augmenté la productivité des agents de 14 %, mais les interactions assistées par l’IA ont également généré un taux moyen de fidélité client, ou Net Promoter Score, plus élevé, selon ce que les chercheurs disent être le plus élevé. première étude de l’impact de l’IA générative lorsqu’elle est déployée à grande échelle sur le lieu de travail.

« L’assistance de l’IA améliore le sentiment des clients, réduit les demandes d’intervention de la direction et améliore la rétention des employés », ont écrit des chercheurs de Stanford et du Massachusetts Institute of Technology.

Pendant ce temps, The Travelers Companies, le géant mondial de l’assurance, a récemment déclaré aux analystes appel aux résultats qu’il intensifie ses investissements dans les capacités d’IA. Le PDG de l’entreprise a déclaré : « Au fil du temps, l’impact de l’IA sur l’économie sera profond, tout comme l’opportunité pour les voyageurs. »

Au fil du temps. Il s’agit d’un calendrier clé, car les entreprises devraient réfléchir à deux fois au long terme avant de se lancer dans quelque chose qu’elles ne comprennent peut-être pas pleinement.

200 milliards de dollars d’ici 2025

Les investissements des entreprises dans l’IA s’accélèrent déjà rapidement et pourraient atteindre jusqu’à 200 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2025, dans deux ans seulement, selon Goldman Sachs. La banque d’investissement affirme que l’IA pourrait avoir un impact plus important sur l’économie américaine que les précédents booms des investissements des entreprises dans l’électricité et les ordinateurs personnels.

Les chefs d’entreprise feraient bien de marcher avant de courir.

Même si les organisations et les individus devraient adopter ces technologies, ils doivent le faire de manière responsable et réfléchie. Le marché évolue à un rythme sans précédent vers l’adoption – une méthodologie sans échec – que l’entreprise doit adopter à une vitesse qui peut être mesurée, testée et analysée.

Personne ne peut définir de manière adéquate ce que cela signifie pour une organisation avec un certain degré de précision, car il n’y a tout simplement pas suffisamment d’informations pour aider les dirigeants d’entreprise à prendre des décisions éclairées pour positionner leur organisation sur la voie du succès.

Le résultat? Les entreprises ont du mal à trouver les bonnes informations pour les aider à prendre les bonnes décisions.

Et sans données appropriées, les dirigeants se demandent : « Où l’IA a-t-elle sa place et n’a-t-elle pas sa place ? » « Ai-je suffisamment d’experts dans mon équipe pour me donner une idée claire de ce qui m’attend ? « Comment puis-je faire en sorte que l’IA se réalise de manière proactive au lieu qu’elle m’arrive ? »

3 considérations pour la C-suite

Pour aider à trouver des réponses à ces questions et bien d’autres, les PDG doivent d’abord considérer les éléments suivants :

1. Perturbation du flux de travail. Les dirigeants ne prennent pas de décisions commerciales fondées sur la foi ; ils le font sur la base de données fiables. Leur préoccupation à court terme est de se demander si l’IA apportera un avantage spécifique, tel que l’efficacité et la productivité, tout en répondant aux objectifs stratégiques de l’entreprise. Sans données, les réponses n’existent pas. McKinsey a fait un étude Sans l’IA générative, l’automatisation pourrait prendre en charge des tâches représentant 21,5 % des heures travaillées dans l’économie américaine d’ici 2030. Avec l’IA, cette part grimpe à 29,5 %.

2. Sommes-nous prêts culturellement à cela ? L’IA générative, par exemple, est considérée comme un multiplicateur de productivité par 90 % des salariés, recherche montre. La technologie est là, et elle se produit avec ou sans vous. Les dirigeants qui ont créé une culture d’innovation et de gestion du changement sont plus susceptibles d’être préparés à la mise en œuvre des technologies d’IA générative au sein de leur personnel et de leurs flux de travail. Les organisations qui n’ont pas encore créé un état d’esprit axé sur l’innovation découvriront que leur niveau de peur est bien plus grand que le risque réel qu’impose la technologie.

3. Peur de la réglementation. Quel sera l’impact des règles et réglementations liées à l’IA sur mon entreprise ? La seule façon de garder une longueur d’avance sur la réglementation et d’en garantir la conformité est de savoir ce qui s’en vient. Les gouvernements des deux côtés de l’Atlantique envisagent ou ont adopté des lois régissant l’utilisation de ces technologies lors du recrutement. La loi de la ville de New York est entrée en vigueur en juillet et visait spécifiquement l’utilisation de l’IA dans les décisions d’emploi. Plusieurs États américains envisagent des mesures similaires. La conformité au règlement général européen sur la protection des données a commencé il y a plusieurs années, ce qui a entraîné amendes sévères pour violations. Alors, engagez-vous avec des organisations et des organismes gouvernementaux partageant les mêmes idées. Cela ouvre votre organisation à la conversation et permet de contribuer et d’aligner les politiques, les procédures et les pratiques.

Les humains dans leeloups

Aucune discussion sur l’IA sur le lieu de travail ne serait complète sans un mot ou deux sur les préjugés et la responsabilité.

Les dirigeants avant-gardistes doivent être conscients de deux principes éthiques importants. Premièrement, les humains doivent toujours rester au premier plan. En particulier pour les RH, l’IA n’est pas destinée à remplacer la construction et l’entretien des relations humaines. Il est conçu pour être un « co-bot » pour l’organisation.

Deuxièmement, veillez à ce que le principe discipliné de « l’humain d’abord » soit systématiquement respecté dans toute l’organisation. Cela inclut la protection contre la discrimination. Puisque l’IA ne peut pas expérimenter le monde comme nous, les humains, elle a le potentiel de discriminer tous les humains. C’est pourquoi les dirigeants doivent veiller à ce que les outils d’IA soient sélectionnés, mesurés, expliqués et mis en œuvre de manière réfléchie, responsable et responsable.

Les entreprises les mieux gérées excellent dans leur vision de l’avenir et de l’avenir. Investir dans l’IA les rend donc bien gérées sur le long terme. Mais il est préférable de se fiancer maintenant car le temps ne joue pas en votre faveur. Nous n’avons pas des années pour comprendre l’IA comme nous l’avons fait avec le BYOD ou le cloud computing. Vos concurrents le découvriront en 30 jours.