Ce que les dirigeants des entreprises du Fortune 500 peuvent apprendre d’un ingénieur d’AT&T qui s’est lancé dans l’apiculture

Au cours de mes quatre décennies d’expérience en tant qu’ingénieur, l’une des étapes les plus importantes pour moi a été de devenir apiculteur. Mon rôle chez AT&T consiste à diriger une équipe d’ingénieurs qui introduisent de nouvelles technologies. De nombreuses dynamiques de l’apiculture sont donc pertinentes pour la gestion des équipes d’innovation.

Les abeilles, en tant que pollinisatrices, contribuent à la production d’une bouchée sur trois de la nourriture consommée par les humains. Les abeilles y parviennent grâce à une structure de gouvernance distincte dans laquelle la reine donne le ton pour les caractéristiques et la culture de sa ruche, mais elle s’appuie judicieusement sur les conseils d’une génération plus âgée d’abeilles ouvrières, agissant comme le conseil d’administration qui guide la base de la colonie.

L’apiculture vous présente les outils clés dont vous avez besoin pour gérer les cycles d’innovation : comment soutenir la croissance vers de nouveaux niveaux d’échelle ; encadrer les forces et le développement de l’équipe ; et l’importance d’établir une culture de l’enthousiasme. Mais peut-être plus inattendu que tout le reste, vous apprenez à ne pas trop vous concentrer sur le miel, et à vous concentrer plutôt sur la construction de la meilleure boîte pour les abeilles.

La boîte est votre organisation

Pourquoi la boîte est-elle l’étoile du Nord ? Pourquoi pas le miel ? Eh bien, si vous ne pensez qu’au miel et que vous ne préparez pas les récoltes futures et les viviers de talents, la ruche n’aura pas de réserves de nourriture et pourrait souffrir de défections massives. Si vous n’agrandissez pas la boîte lorsqu’elle atteint environ 80 %, la moitié de vos abeilles partiront et créeront une autre ruche parce qu’elles pensent que le travail est terminé. Si vous la faites trop grande, elles s’épuiseront. Nous tirons six leçons clés de l’innovation en donnant la priorité à la boîte plutôt qu’au miel.

Promouvoir et développer les talents : Lorsque votre talent atteint 80 % de maîtrise de son rôle, vous devez le promouvoir et lui demander de former quelqu’un à son ancien rôle. Il a montré qu’il pouvait réussir dans votre organisation, et Vous voulez faire comprendre que votre environnement est propice à des apprentissages permanents. Les abeilles veulent naturellement essaimer. C’est ainsi qu’elles grandissent. Mais étonnamment, une fois que le nectar commence à se former, les abeilles n’essaimagent plus. C’est parce qu’elles ont un travail très chargé et qu’elles sont concentrées.

Échafaudage pour le succès : Les abeilles mieux échafaudées trouveront un meilleur miel. Nous savons que les abeilles construisent des rayons excédentaires dans un espace supérieur à 3/8 de pouce. Elles rempliront également tout espace inférieur à 1/4 de pouce avec de la propolis (leur matériau structurel antifongique de la ruche). Nous gardons donc leurs « espaces pour abeilles » entre ces 3/8 de pouce et 1/4 de pouce. Dans une entreprise, vos innovateurs ont besoin d’espace pour affiner leur rôle, mais ils ont également besoin de responsabilités et d’objectifs clairs, même si ces objectifs sont modifiables.

Adoptez l’apprentissage continu : Les atouts d’une abeille évoluent au fil du temps. Elle excelle dans la fabrication de cire jusqu’à l’âge de huit semaines environ, puis passe à de nouveaux rôles. Les abeilles sont douées pour apprendre et peuvent occuper plusieurs emplois au cours de leur vie, allant d’abeille nourrice et gardienne à butineuse. Chaque rôle est essentiel et les abeilles sont promues à ces postes à mesure qu’elles vieillissent. La leçon ? Les responsables doivent tenir compte de ces atouts changeants lors de l’attribution des rôles et rechercher le moment où les employés sont prêts pour une progression.

Se concentrer sur la création de valeur durable: De la même manière que se concentrer sur le miel peut vous distraire de la réflexion à long terme sur la ruche, une trop grande importance accordée aux produits actuels peut entraver les innovations disruptives. Par exemple, la résolution des problèmes de charge Internet en 1994 a conduit à l’Internet à haut débit et à la révolution des smartphones. De même, si nous nous étions trop concentrés sur les seuls avantages du Wi-Fi (le miel actuel), nous aurions manqué la nécessité d’une connectivité transparente entre les réseaux Wi-Fi, cellulaires et satellites. Cette convergence a conduit au développement de la technologie de la fibre optique, qui est désormais l’épine dorsale des réseaux de communication à haute capacité. L’état d’esprit d’entreprise est ici crucial. Nous inventons l’avenir lorsque nous repoussons les limites du présent et remettons en question le statu quo. Les efforts de chaque individu doivent s’aligner sur les objectifs plus larges de l’organisation et se concentrer sur la création de valeur durable.

Ayez toujours un apiculteur de secours : La cohérence est essentielle lors du contrôle de votre ruche. Je le fais toutes les deux ou trois semaines. Ayez toujours un apiculteur de réserve (ou un chef de service) pour assurer une gestion stable, car l’innovation nécessite une main constante et stable. Tandis que la reine dirige, les chefs de service, semblables aux abeilles ouvrières seniors, sont essentiels pour guider. Lors du lancement d’une nouvelle innovation, ces ouvrières seniors jouent un rôle essentiel en deux étapes. Tout d’abord, ils testent votre idée, en évaluant son potentiel, son aspect économique, le soutien de la chaîne d’approvisionnement, les besoins en infrastructures, le calendrier, l’impact opérationnel et sa capacité à changer des vies. Une fois que l’idée a passé cette évaluation, ces leaders sont essentiels pour rallier l’équipe et piloter l’exécution de l’innovation.

Favoriser une culture de l’enthousiasme : Lorsque les abeilles rapportent du nectar à la ruche, elles doivent le vendre aux autres abeilles. L’attention que leur nectar reçoit dépend de l’enthousiasme avec lequel elles le présentent. Votre équipe doit se sentir en sécurité pour innover, agir avec audace et crier « J’ai une idée ! » même si elle s’avère fausse. Dans un environnement d’incubation, il ne faut pas avoir peur de « crier au loup » – seulement des abeilles bourdonnantes concentrées sur la conduite d’innovations qui contribuent au succès collectif. Cela signifie nourrir une culture où tout le monde est enthousiaste à propos de ses idées audacieuses et où les risques intelligents et l’échec rapide font partie d’une stratégie plus vaste visant à créer de la valeur et de la durabilité à long terme. Cela va au-delà de l’état d’esprit « échouer tôt » ; parfois, une idée vraiment disruptive a besoin d’un peu plus de temps pour se développer. La clé est de créer une atmosphère où la réponse est « comment pourrions-nous améliorer cela, si nous devions le refaire ? » plutôt que de provoquer l’embarras.

Comme pour beaucoup de choses dans la vie, se concentrer trop sur l’objectif immédiat (le miel) n’optimise pas le succès à long terme. Au contraire, une architecture saine et une gestion attentive au niveau des systèmes sont celles qui produisent des résultats durables.

