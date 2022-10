Ce que les deux côtés de la question du contrôle des armes à feu veulent voir de l’enquête sur les tirs en Nouvelle-Écosse

Les défenseurs des droits des propriétaires d’armes à feu et de contrôles plus stricts des armes à feu affirment que la police, le gouvernement fédéral et les services frontaliers pourraient prendre des mesures pour aider à empêcher que des massacres comme la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse ne se reproduisent.

La Mass Casualty Commission qui a dirigé l’enquête publique sur la fusillade de masse d’avril 2020, au cours de laquelle 22 personnes ont été tuées par un homme armé au volant d’un faux croiseur de la GRC à travers la province, a entendu les soumissions pour les recommandations finales de personnes des deux côtés de la question du contrôle des armes à feu le mois dernier .

Blair Hagen, de l’Association canadienne des armes à feu, a déclaré que la commission ne devrait pas resserrer ou introduire davantage de réglementations canadiennes sur les armes à feu, car les lois actuelles n’ont rien fait pour arrêter le tireur Gabriel Wortman. Il n’avait pas de permis d’armes à feu et faisait passer illégalement en contrebande la plupart des armes à feu utilisées dans la fusillade depuis les États-Unis.

“L’agresseur a planifié cet acte de violence incroyable pendant une très longue période, accumulant soigneusement les outils et accessoires dont il avait besoin – illégalement si besoin était – au mépris total et au mépris total de toute loi ou réglementation”, a déclaré Hagen.

Hagen a déclaré qu’une meilleure question serait de savoir pourquoi le tireur a rencontré “peu ou pas de résistance” au début de son saccage qui a commencé à Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Rod Giltaca de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu a déclaré que la “seule réglementation” qui aurait pu influencer la fusillade concernait les mandats de perquisition.

Giltaca a souligné le article du Code criminel qui permet à un agent de la paix de demander à un juge un mandat de perquisition — ou, dans certains cas, une perquisition sans mandat — dans l’intention de saisir des armes dans l’intérêt de la sécurité publique.

L’opportunité d’utiliser cette section du code s’est présentée à plusieurs reprises au cours des années précédant la fusillade, a déclaré Giltaca, y compris les informations de 2010 et 2011 selon lesquelles le tireur profère des menaces contre sa famille ou la police et possédait plusieurs armes à feu.

Giltaca a déclaré qu’il était également devenu clair grâce à l’enquête que le comportement préoccupant du tireur, y compris la possession illégale d’armes à feu qu’il montrerait à Portapique, était “un secret de polichinelle” dans la communauté.

Rod Giltaca, de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, présente virtuellement ses observations finales à la Mass Casualty Commission le 22 septembre. (Radio-Canada)

Il semble y avoir un “degré élevé” de discrétion de la police de première ligne lorsque ces perquisitions sont effectuées ou demandées, a déclaré Giltaca, et a demandé que l’enquête examine pourquoi cela ne s’est pas produit.

“Ces mesures réglementaires … sont bien comprises par les policiers de première ligne, donc encore une fois, c’est un problème très grave”, a déclaré Giltaca.

1 arme à feu canadienne provenait de la succession

Mais Joanna Birenbaum de la Coalition canadienne pour le contrôle des armes à feu a déclaré à la commission qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels la réglementation sur les armes à feu devrait être renforcée ou créée, y compris un outil qui aurait pu empêcher au moins une arme de tomber entre les mains du tireur.

L’une des cinq armes à feu trouvées en possession de Wortman après qu’il a été tué par la police – un Ruger Mini 14 – provenait de la succession de son ami néo-brunswickois Tom Evans après sa mort, qu’il a reçue “sans poser de questions”, a déclaré Birenbaum.

Il y a également “peu ou pas de suivi” effectué par les autorités lorsque les permis d’armes à feu d’une personne expirent ou qu’un titulaire de permis décède, a déclaré Birenbaum, il incombe donc à la famille ou aux avocats d’alerter la police qu’il y a une arme à feu qui doit être emportée ou détruit.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Au lieu de cela, elle a déclaré qu’il devrait y avoir des changements administratifs et juridiques “immédiats” pour empêcher le transfert illégal d’armes à feu des successions et pour suivre le statut de toute arme à feu appartenant à des propriétaires dont le permis a expiré.

Le Ruger d’Evans et un pistolet de service émis par la GRC volés au const. Heidi Stevenson après l’avoir tuée lors de la fusillade de masse étaient les seuls enquêteurs sur les armes à feu retracés au Canada.

Les trois autres venaient des États-Unis, et les archives judiciaires suggèrent que l’ami de Wortman, Sean Conlogue de Houlton, dans le Maine, en possédait autrefois deux – une arme de poing semi-automatique Ruger P89 de calibre 9 mm et une semi-automatique de calibre Glock 23 .40. pistolet.

La police pense également que le tireur s’est arrangé pour acheter une carabine semi-automatique de 5,56 mm de marque Colt Law Enforcement à un autre homme, après l’avoir admirée lors d’une exposition d’armes à feu à Houlton.

Joanna Birenbaum de la Coalition canadienne pour le contrôle des armes à feu s’adresse à la Mass Casualty Commission le 22 septembre. Birenbaum dit qu’il y a des lacunes au Canada qui devraient être corrigées pour mieux suivre les armes à feu et les empêcher de tomber entre les mains de ceux qui n’ont pas de permis. (Radio-Canada)

Les preuves à la commission ont montré que Wortman était capable de faire passer clandestinement les armes à feu à travers la frontière, souvent enroulées dans le couvre-tonneau de son camion.

Birenbaum a déclaré que le gouvernement fédéral doit conclure un accord avec les autorités frontalières américaines pour mieux prévenir la contrebande d’armes à feu, y compris un engagement à enquêter, poursuivre ou extrader pleinement les résidents américains et les entreprises qui vendent ou transfèrent des armes à feu alors qu’ils auraient dû savoir que l’arme irait à un Canadien qui n’était pas titulaire d’un permis.

“Il ne semble pas que des mesures aient été prises pour tenir l’ami de l’agresseur, Sean Conlogue, pénalement responsable”, a déclaré Birenbaum.

Un procureur fédéral américain à la retraite a déclaré à CBC que les infractions techniques liées aux armes à feu aboutissent rarement devant les tribunaux, à moins que l’accusé ne soit considéré comme un risque pour la communauté.

Birenbaum a déclaré que l’accord transfrontalier devrait également porter sur les achats d’hommes de paille comme Wortman – où quelqu’un achète une arme à feu pour une autre personne à qui il est interdit d’en obtenir une – et renforcer l’application et l’inspection des marchands d’armes près de la frontière canadienne.

La coalition a également appelé à la création d’une ligne d’assistance téléphonique nationale sur les armes à feu où les citoyens pourraient signaler des problèmes d’armes illégales au personnel du commissaire de la GRC, et non à leur force de police locale, ce qui, selon Birenbaum, aurait pu faire une différence pour Brenda Forbes.

Forbes a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait signalé à la GRC les abus de Wortman sur sa partenaire Lisa Banfield et ses armes à feu, mais rien n’a été fait. L’agent de la GRC qui a répondu au témoignage de Forbes a déclaré que sa plainte n’avait rien à voir avec la violence familiale ou les armes à feu.

Le rapport final de l’enquête est attendu pour fin mars 2023.