Ce que les dernières mesures de Biden pourraient signaler pour la réforme de la sécurité sociale

Le président Joe Biden assiste au rallye automobile «Back on Track» du Comité national démocrate pour célébrer son 100e jour au pouvoir au Infinite Energy Center de Duluth, en Géorgie, le 29 avril 2021.

Les personnes qui gagnent plus de 400 000 dollars seraient soumises à la taxe Medicare de 3,8% si la nouvelle proposition fiscale du président Joe Biden était adoptée.

Mais un autre changement, laissé par la campagne de Biden – qui appliquerait les charges sociales de la sécurité sociale aux personnes ayant des seuils de revenu plus élevés – n’a pas fait la réduction.

Cela est remarquable parce que les fonds fiduciaires qui soutiennent la sécurité sociale s’épuisent et pourraient être épuisés dans moins de 20 ans, selon certaines estimations.

La campagne de Biden a appelé à appliquer les charges sociales de la sécurité sociale à ceux qui gagnent 400 000 $ et plus. Cette année, les salaires jusqu’à 142 800 $ sont assujettis à cette taxe, soit 6,2% des salaires des travailleurs et des employeurs.