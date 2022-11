Ce que les dernières hausses de taux d’intérêt signifient pour votre portefeuille

Suite à la décision de la Fed, le bon du Trésor à 2 ans sensible à la politique était d’environ 4,468 %, payant plus que le bon du Trésor à 10 ans à 3,986 %.

La série de hausses de taux d’intérêt de la Fed a également affecté les rendements des obligations d’État, créant une courbe de rendement dite inversée, qui se produit lorsque les obligations à court terme ont des rendements plus élevés que les obligations à échéance plus longue.

Il a déclaré que la “politique agressive” de la Fed avait provoqué une flambée des rendements à court terme, que certains investisseurs utilisent comme un endroit pour “garer des liquidités” jusqu’à ce que la volatilité diminue.

Matthew Gelfand, CFP et directeur exécutif de Tricolor Capital Advisors à Bethesda, Maryland, a également souligné des rendements plus élevés pour les obligations à court terme. À mesure que les actifs mûrissent plus rapidement, les investisseurs peuvent réinvestir les fonds plus tôt pour profiter de la hausse des rendements, a-t-il déclaré.

Actuellement, “vous obtenez autant de rendement avec moins de risque de volatilité”, avec des actifs à court terme, a-t-il déclaré. La raison : les obligations à plus long terme sont plus vulnérables aux variations de prix lorsque les taux augmentent.

Bien sûr, les obligations à court terme sont moins attrayantes lorsque les taux baissent, car vous ne pouvez pas bloquer le taux plus élevé pendant une période plus longue. “Il y a toujours un compromis”, a déclaré Gelfand.