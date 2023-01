Ce que les dernières études montrent – et ce qu’elles ne montrent pas – sur l’efficacité des boosters bivalents

Début septembre, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé des boosters Covid-19 mis à jour pour tous les Américains de 12 ans et plus.

La «mise à jour» était un élargissement de la cible des vaccins: en plus de viser la souche initiale du virus, les nouveaux rappels viseraient également la protéine de pointe présente sur les nouvelles variantes omicron du SARS-CoV-2, BA. 4 et BA.5.

L’espoir était que les nouveaux rappels (appelés «bivalents», pour les deux souches) fourniraient une protection supplémentaire, préparant le système immunitaire à reconnaître un virus très muté qui avait mieux réussi à échapper au système immunitaire et à réinfecter les gens.

À l’automne, cet espoir reposait principalement sur des données modestes montrant que les rappels mis à jour augmentaient les niveaux d’anticorps chez les personnes qui les recevaient. Mais une grande question restait sans réponse : dans le monde réel, les rappels mis à jour empêcheraient-ils en fait plus de cas d’évoluer vers une maladie grave que les rappels monovalents d’origine ?

Les chercheurs n’étaient pas sûrs et étaient divisés sur la question de savoir si cela valait le prix de 5 milliards de dollars pour mettre à jour les boosters sans meilleures données.

Nous avons maintenant des données humaines réelles sur les boosters bivalents, ainsi que des études de laboratoire plus soigneusement contrôlées. Ils montrent qu’au cours des derniers mois, les personnes âgées qui ont reçu le rappel bivalent l’automne dernier étaient moins susceptibles d’avoir une hospitalisation ou un décès lié à Covid dans les mois qui ont suivi que celles qui ne l’ont pas fait.

Mais les études racontent encore une histoire incomplète en raison de la manière dont leurs données ont été recueillies. Les scientifiques n’ont pas encore de réponses totalement claires à toutes les questions sur le rappel.

Voici ce que les dernières données disponibles sur le rappel de vaccin montrent et ce qu’elles ne montrent pas – et comment les futures études devraient changer pour tracer plus précisément la voie à suivre.

La bonne nouvelle : les rappels bivalents ont permis de garder certaines personnes de plus de 65 ans en vie et hors de l’hôpital

Les données qui sortent maintenant sont prometteuses, mais elles comportent de grandes mises en garde.

Commençons par les résultats de ces nouvelles études :

Une étude du CDC publiée fin décembre a montré qu’entre le 13 septembre et le 18 novembre, il y avait 31% moins de visites aux urgences ou aux soins urgents pour Covid-19 chez les adultes de 18 ans et plus qui avaient reçu un rappel que ceux qui avaient reçu un série de vaccins monovalents (avec ou sans une à deux doses de rappel monovalentes supplémentaires) deux à quatre mois avant le même moment.

(À noter : ceux qui n’ont pas reçu de rappel bivalent n’étaient pas totalement sans protection. Mais plus ils s’étaient écoulés depuis leur dernière dose du vaccin original, plus leur protection diminuait – et plus leur risque augmentait, surtout si ils avaient plus de 65 ans.)

Une autre publication récente du CDC a également montré que l’effet protecteur du rappel était particulièrement fort chez les personnes âgées. Les Américains de 65 ans et plus qui avaient reçu une dose de rappel avaient 73% moins d’hospitalisations pour Covid-19 à l’automne que ceux qui avaient reçu au moins deux doses du vaccin monovalent.

Une autre étude pré-imprimée récemment publiée sur près de 700 000 adultes israéliens de 65 ans et plus a montré des preuves encore plus solides de la protection des personnes âgées. Dans cette étude, entre le 24 septembre et le 12 décembre, le rappel bivalent a réduit les hospitalisations de 81 % et les décès de 86 % chez les personnes qui l’ont reçu par rapport à celles qui avaient reçu au moins deux doses de vaccin monovalent.

Tout cela suggère que les personnes qui ont reçu le vaccin bivalent l’automne dernier ont fait mieux que celles qui ne l’ont pas fait, surtout si elles avaient 65 ans ou plus.

Maintenant, la grande mise en garde qui rend ces études difficiles à interpréter :

Toutes ces données proviennent d’études observationnelles rétrospectives, c’est-à-dire d’études qui observent des personnes en dehors d’un laboratoire contrôlé bien après l’intervention (dans ce cas, le vaccin bivalent). Les personnes recevant ou non le vaccin bivalent ne l’ont pas fait au hasard – elles ont choisi elles-mêmes d’être dans l’un ou l’autre groupe.

«Les personnes qui choisissent de l’obtenir sont très différentes de celles qui choisissent de ne pas l’obtenir», a déclaré Shira Doron, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Tufts, à propos du vaccin: elles sont plus susceptibles de faire également d’autres choses protectrices, comme porter masques dans les endroits surpeuplés et restreindre les déplacements ou la socialisation lorsque la transmission est élevée.

En revanche, un essai clinique randomisé aurait arbitrairement assigné des personnes pour recevoir ou non le vaccin bivalent, quelle que soit leur préférence. Parce qu’il contrôle plus fortement les choix de mode de vie que font les participants, c’est la façon dont les vaccins Covid-19 ont été étudiés avant leur déploiement initial. C’est aussi la méthode utilisée par les scientifiques pour évaluer la plupart des interventions médicales.

Le manque de randomisation est la première chose qui rend ces données désordonnées. Cela signifie qu’au moins une partie de la différence dans les résultats que ces études trouvent entre les receveurs bivalents et les non-receveurs pourrait être due à de nombreux facteurs autres que le vaccin lui-même.

Une deuxième chose qui rend les données désordonnées : les personnes qui ont reçu le vaccin bivalent ne sont pas comparées aux personnes qui ont reçu le vaccin original en même temps.

Lorsque le rappel bivalent a été rendu disponible, l’ancienne version du vaccin a été rendue indisponible. Cela signifie que dans toutes ces études, les personnes qui ont reçu le bivalent ne pouvaient être comparées qu’aux personnes qui avaient reçu le monovalent des mois plus tôt..

Ce n’est pas exactement des pommes avec des pommes – les personnes qui ont reçu l’ancien vaccin avaient déjà moins de protection que celles qui ont reçu le nouveau car plus de temps s’était écoulé depuis leur dernière dose. Pendant ce temps, le virus SARS-CoV-2 a évolué. Ainsi, les études ne comparent même pas nécessairement des personnes qui ont été exposées à la même sous-variante.

Plus idéal serait une évaluation comparant les personnes qui ont reçu le vaccin bivalent aux personnes qui ont reçu le vaccin monovalent en même temps, a déclaré Walter Orenstein, un médecin spécialiste des maladies infectieuses qui est directeur associé du Emory Vaccine Center.

Toutes ces mises en garde signifient qu’il y a des questions importantes auxquelles les données ne peuvent pas répondre. Des questions comme :

Le vaccin bivalent est-il vraiment meilleur que la formulation originale pour prévenir les maladies graves chez n’importe quel groupe de personnes ?

Quelle part de la protection des vaccins bivalents est due au vaccin lui-même, et quelle part est due aux choix de mode de vie ?

Les personnes de moins de 65 ans bénéficient-elles de rappels réguliers (bivalents ou non) ? Ou à quelle fréquence les rappels doivent-ils être administrés maintenant et à qui ?

Les rappels répétés sont-ils une bonne idée chez les adolescents chez qui les vaccins à ARNm sont associés à des taux plus élevés de myocardite ?

L’ambiguïté de ces questions a conduit à de grands débats sur ce que devrait être la stratégie de renforcement à l’avenir – et quelle devrait être la stratégie pour évaluer l’efficacité de ces boosters, à la fois avant et après leur déploiement.

Des études de laboratoire plus soigneusement contrôlées ne montrent pas clairement la voie à suivre, non plus

Il y a des laboratoire des données suggérant que les boosters mis à jour en valaient la peine. Mais c’est aussi difficile à interpréter.

Au moins huit études de laboratoire ont tenté de répondre à la question de savoir si ces nouveaux rappels conduisent à des niveaux plus élevés d’anticorps contre les nouvelles souches de Covid-19 – y compris la dernière variante XBB.1.5, qui est une sous-variante omicron. Dans une récente édition de sa newsletter, Eric Topol, cardiologue et directeur du Scripps Research Translational Institute, a écrit que ces études “ont convergé vers la réponse supérieure des anticorps neutralisants du bivalent contre BA.5… mais aussi contre XBB”.

Traduction : Le bivalent semble être meilleur pour provoquer des anticorps contre les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2.

C’est prometteur, mais cela n’a vraiment d’importance que si vous pensez que les anticorps sont une partie aussi importante de l’immunité Covid-19 que la protection qui provient d’autres parties plus difficiles à mesurer du système immunitaire, comme les lymphocytes T – qui est toujours un question ouverte.

On craint également que le fait de donner trop souvent aux gens des boosters mis à jour réduise leur impact. Les scientifiques soupçonnent de plus en plus que la première souche d’un germe que l’on rencontre (qu’elle provienne d’une infection ou d’une vaccination) procure l’immunité la plus durable. De nouvelles recherches suggèrent que lorsque des variantes ultérieures du même germe apparaissent trop rapidement, le système immunitaire ne monte pas une réponse aussi robuste ciblée contre elles. Ce phénomène est appelé « impression » et peut signifier une diminution des rendements immunologiques pour les boosters qui sont mis à jour trop souvent.

Les anticorps sont la première ligne de protection contre les infections. Ainsi, pour les personnes qui accordent la priorité à la prévention des infections même légères à Covid-19, les niveaux d’anticorps comptent beaucoup. Mais à mesure que la pandémie a évolué, plusieurs experts éminents ont déclaré que l’arrêt des infections bénignes n’était plus une priorité pour eux. Cela rend la capacité de tout vaccin à provoquer une réponse anticorps moins précieuse qu’auparavant.

L’un des partisans de ce point de vue est Paul Offit, un éminent vaccinologue et défenseur de la vaccination au Children’s Hospital de Pennsylvanie. Dans un récent Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre éditorial, Offit a écrit que “nous devrions cesser d’essayer de prévenir toutes les infections symptomatiques chez les jeunes en bonne santé en les stimulant avec des vaccins contenant de l’ARNm de souches qui pourraient disparaître quelques mois plus tard”.

Doron, le médecin des maladies infectieuses de Tufts, est d’accord. “Je me fiche des données qui montrent que cela prévient l’infection”, a-t-elle déclaré. “Je veux voir qu’un rappel ou un vaccin préviendra une maladie grave.”

“La chose la plus importante” est de réfléchir aux études dont nous aurons besoin pour répondre à cette question, a déclaré Doron. “D’un point de vue financier, vous devez prouver que la version mise à jour est meilleure. Et ils ne l’ont certainement pas fait », a-t-elle déclaré.

« Pourquoi sautons-nous les essais cliniques ? » a demandé Daniel Salmon, qui dirige l’Institute for Vaccine Safety de la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins. Bien qu’ils soient coûteux, prennent du temps et ne représentent pas les conditions du monde réel, la réalisation de la randomisation en vaudrait la peine étant donné l’importance de la confiance dans les vaccins, a-t-il déclaré. Compte tenu du montant que le gouvernement américain a déjà dépensé pour le développement du vaccin Covid-19, “il m’est vraiment difficile d’entendre un argument économique” contre l’investissement dans cette meilleure qualité de preuves, a-t-il déclaré.

La création du type de données de haute qualité qui prouverait plus clairement l’efficacité d’un vaccin révisé coûte cher. Les États-Unis ont déjà dépensé plus de 30 milliards de dollars pour développer et déployer des vaccins Covid-19 – et il est peu probable que les futures itérations de ces vaccins obtiennent le même niveau de financement.

L’essentiel est que « suivre la science » ne nous dit pas toujours quoi faire lorsque la science est désordonnée. Même des questions simples comme “les mises à jour de rappel en valaient-elles la peine” peuvent échapper aux réponses faciles. Nous allons devoir trouver un moyen de créer un niveau de preuve plus élevé pour soutenir les futures révisions de vaccins – ou nous mettre plus à l’aise pour patauger dans la boue.